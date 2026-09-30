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'Poucos jogadores conseguem fazer isso!' - Anthony Gordon exalta a 'coragem' de Trent Alexander-Arnold após vitória da Inglaterra na Liga das Nações
Uma combinação vencedora para a seleção da Inglaterra
Gordon rasgou elogios a Alexander-Arnold após a vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a República Tcheca. A dupla se entendeu bem para ajudar a Inglaterra a garantir uma vitória vital na segunda rodada da Liga das Nações da Uefa. O ponta do Barcelona abriu o placar da partida ao aproveitar um cruzamento espetacular de seu companheiro de seleção. Gordon mandou uma cabeçada bem colocada para além do goleiro tcheco para dar à Inglaterra uma vantagem no início do segundo tempo.
- AFP
A técnica e a coragem de Alexander-Arnold
Gordon foi rápido em destacar exatamente o que faz do lateral de Madri um talento tão especial no cenário internacional. Falando à BBCapós a partida, Gordon explicou: "Eu faço essa corrida repetidamente, e só um certo número de jogadores tem essa capacidade, técnica e coragem para estar disposto a errar ao tentar esse passe. É por isso que ele é tão bom, e eu estava louco para jogar com ele por esse motivo.
"Ele teve a própria trajetória dele com a Inglaterra. Ele gostaria de ter jogado mais do que jogou, mas foi uma grande presença durante este período de treinos. Gostei muito de estar com ele."
Buscando mais controle em campo
Apesar do resultado positivo, Gordon acredita que ainda há espaço para melhorar à medida que a Inglaterra avança em sua campanha na Liga das Nações.
Ele disse à ITV: "Acho que a partida foi boa, e claramente a controlamos. Poderíamos ter marcado mais gols no fim, talvez tivéssemos qualidade suficiente no terço final ofensivo. Há algumas coisas em que precisamos trabalhar, precisamos controlar o ritmo do jogo, pressionar forte e definir as partidas de forma decisiva."
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Um confronto crucial da Liga das Nações contra a Croácia
A Inglaterra agora precisa mudar rapidamente o foco para um confronto decisivo neste fim de semana. A seleção inglesa enfrentará a Croácia no sábado em seu próximo compromisso pela Liga das Nações da Uefa. As duas seleções estão atualmente empatadas com três pontos na classificação do grupo. A Inglaterra sabe que precisa conquistar os três pontos para manter viva a esperança de se classificar para as fases eliminatórias.
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