Gordon foi rápido em destacar exatamente o que faz do lateral de Madri um talento tão especial no cenário internacional. Falando à BBCapós a partida, Gordon explicou: "Eu faço essa corrida repetidamente, e só um certo número de jogadores tem essa capacidade, técnica e coragem para estar disposto a errar ao tentar esse passe. É por isso que ele é tão bom, e eu estava louco para jogar com ele por esse motivo.

"Ele teve a própria trajetória dele com a Inglaterra. Ele gostaria de ter jogado mais do que jogou, mas foi uma grande presença durante este período de treinos. Gostei muito de estar com ele."