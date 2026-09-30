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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

'Poucos jogadores conseguem fazer isso!' - Anthony Gordon exalta a 'coragem' de Trent Alexander-Arnold após vitória da Inglaterra na Liga das Nações

T. Alexander-Arnold
A. Gordon
Inglaterra
Tchéquia x Inglaterra
Liga das Nações A

Anthony Gordon exaltou a coragem e a técnica de Trent Alexander-Arnold após a tranquila vitória da Inglaterra sobre a República Tcheca pela Liga das Nações da Uefa. O ponta do Barcelona marcou de cabeça após um cruzamento preciso do defensor do Real Madrid e colocou a Inglaterra no caminho de três pontos cruciais.

  • Uma combinação vencedora para a seleção da Inglaterra

    Gordon rasgou elogios a Alexander-Arnold após a vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a República Tcheca. A dupla se entendeu bem para ajudar a Inglaterra a garantir uma vitória vital na segunda rodada da Liga das Nações da Uefa. O ponta do Barcelona abriu o placar da partida ao aproveitar um cruzamento espetacular de seu companheiro de seleção. Gordon mandou uma cabeçada bem colocada para além do goleiro tcheco para dar à Inglaterra uma vantagem no início do segundo tempo.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    A técnica e a coragem de Alexander-Arnold

    Gordon foi rápido em destacar exatamente o que faz do lateral de Madri um talento tão especial no cenário internacional. Falando à BBCapós a partida, Gordon explicou: "Eu faço essa corrida repetidamente, e só um certo número de jogadores tem essa capacidade, técnica e coragem para estar disposto a errar ao tentar esse passe. É por isso que ele é tão bom, e eu estava louco para jogar com ele por esse motivo.

    "Ele teve a própria trajetória dele com a Inglaterra. Ele gostaria de ter jogado mais do que jogou, mas foi uma grande presença durante este período de treinos. Gostei muito de estar com ele."

  • Buscando mais controle em campo

    Apesar do resultado positivo, Gordon acredita que ainda há espaço para melhorar à medida que a Inglaterra avança em sua campanha na Liga das Nações.

    Ele disse à ITV: "Acho que a partida foi boa, e claramente a controlamos. Poderíamos ter marcado mais gols no fim, talvez tivéssemos qualidade suficiente no terço final ofensivo. Há algumas coisas em que precisamos trabalhar, precisamos controlar o ritmo do jogo, pressionar forte e definir as partidas de forma decisiva."

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    Um confronto crucial da Liga das Nações contra a Croácia

    A Inglaterra agora precisa mudar rapidamente o foco para um confronto decisivo neste fim de semana. A seleção inglesa enfrentará a Croácia no sábado em seu próximo compromisso pela Liga das Nações da Uefa. As duas seleções estão atualmente empatadas com três pontos na classificação do grupo. A Inglaterra sabe que precisa conquistar os três pontos para manter viva a esperança de se classificar para as fases eliminatórias.

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