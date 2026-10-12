AFP
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Pouco tempo de jogo de Ousmane Dembele gera debate acalorado enquanto o Paris Saint-Germain se prepara para confronto decisivo contra o Manchester City
Poupando o atacante estrela
O Paris Saint-Germain tem adotado uma postura bastante cautelosa com Dembele nesta temporada. O atacante foi poupado durante toda a vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans no sábado, assim como já havia ficado de fora contra o Lille no início da campanha.
Segundo a RMC Sport, o clube apontou oficialmente a necessidade de descanso antes do confronto com o Manchester City pela Champions League, na quarta-feira. No entanto, Dembele também não conseguiu se destacar ao usar a braçadeira de capitão da França nos jogos recentes contra Itália e Bélgica, o que levanta dúvidas sobre seu ritmo de jogo e sua condição física sob o comando de Luis Enrique.
- (C)Getty Images
Dugarry prevê um confronto inevitável
Em declaração nesta segunda-feira, Christophe Dugarry manifestou profunda preocupação com a situação. “O PSG deve ter dados que nós não temos, mas acho que, em algum momento, isso vai acabar em conflito”, afirmou Dugarry. “As atuações dele pelo Paris são medianas, assim como pela seleção francesa, e, depois de um tempo, isso vai mexer com a cabeça dele. Eles têm medo de que ele se machuque ou querem que chegue em forma em fevereiro? Mas, de agora até fevereiro, por quanto tempo vão deixá-lo descansando? Acho essa forma de agir mais do que surpreendente.”
Questionando a imagem da Bola de Ouro
Dugarry continuou a questionar a mensagem transmitida ao jogador. “E se ele não encontrar um nível razoável, o que você explica ao cara que é o vencedor da Bola de Ouro, que renovou seu contrato com um salário astronômico, de quem se espera um bom desempenho pela França? O que você explica a ele? Não tem problema, ele é o vencedor da Bola de Ouro... Você percebe a imagem da Bola de Ouro que está passando? Ele certamente mereceu o prêmio, mas qual é a ideia de colocá-lo para jogar uma partida a cada três?”
- AFP
O que vem pela frente para Dembele e o PSG?
Eric Di Meco saiu rapidamente em defesa dos métodos do treinador. “Se há um técnico que conseguiu extrair 100% ou até 120% dele ao não incluí-lo na escalação contra o Arsenal ou ao colocá-lo em campo apenas esporadicamente nos minutos finais, esse técnico é Luis Enrique. Mas continuem criticando quem permitiu que vocês se tornassem bicampeões europeus”, argumentou. Dembele agora tentará calar seus críticos quando o PSG visitar o Manchester City na quarta-feira.
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