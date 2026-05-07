Pouco antes, ele ficou emocionado! Niklas Süle interrompe sua última entrevista e entra com um saco do McDonald's

Mas vamos por partes. Antes de Süle apresentar seu presente gorduroso, ele havia falado sobre seu próprio caráter e enfatizado com veemência o quanto se orgulhava de nunca ter cedido. “Em todos os clubes por onde passei, eu disse quem eu sou. Na época, eu disse ao Dortmund: ‘Se vocês estão procurando um capitão que grite por aí, eu não sou esse cara’.” Fiquei uma hora numa sala separada com o Marco Rose. Ele me motivou. Eu brilhei como uma luz. Ele me entendeu. Ele sabe como eu sou. Depois, fui o segundo ou terceiro capitão e usei a braçadeira 15 vezes, embora tivesse dito que não era esse tipo de pessoa. Então pensei: talvez eles façam isso porque dizem: ‘Ei, ele ganha o dinheiro. Ele tem que liderar.’ Por que funcionava tão bem no Bayern durante longos períodos? Porque lá eram outros jogadores que assumiam esse papel. Todos na equipe sabiam disso”, disse ele, acrescentando: “Não falo nada durante o jogo.”

Süle nunca “forçou ninguém e disse: ‘Agora me paga isso e me contrata!’ Pelo contrário, sempre joguei com outras cartas. Se alguém dissesse o contrário, estaria mentindo.” Por causa de sua franqueza, até mesmo seu assessor, Volker Struth, o alertou. “Às vezes você tem que tomar cuidado para não ser honesto demais”, disse ele. “Conheci milhares de jogadores na minha carreira e acho que ninguém se levantaria para dizer: ‘O Süle, aquele era um idiota.’ Não consigo imaginar isso. Porque para mim, o ser humano sempre foi muito mais importante do que ter jogado mais 30 partidas. Isso é importante para mim.”

Ele disse que “de jeito nenhum fez tudo certo”, mas “tenho mais orgulho disso do que de cinco campeonatos ou cinco títulos da Liga dos Campeões. Sempre fui como sou. Nunca me achei por causa do meu esporte. Minha família e meus amigos mais próximos têm muito orgulho disso. Eu sei disso”, disse ele, acrescentando com lágrimas nos olhos: “Isso quase me deixa emocionado.” Um breve instante depois, veio a grande aparição do saco do McDonald’s, e Hellmann também caiu na gargalhada.