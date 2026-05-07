Durante sua conversa com o apresentador da Sky, Sebastian Hellmann, no podcast “Spielmacher”, Süle anunciou o fim de sua carreira. Seu contrato com o BVB expira ao final da temporada. Ele falou, entre outras coisas, sobre os melhores momentos de sua carreira profissional de 13 anos e seus problemas recorrentes com o peso, antes de interromper a entrevista no final e trazer de uma sala ao lado um saco do McDonald’s bem cheio. A franqueza e a autoironia demonstradas são ainda mais notáveis diante dos muitos reveses na carreira de Süle e há muito se tornaram uma raridade no mundo do esporte profissional.
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Pouco antes, ele ficou emocionado! Niklas Süle interrompe sua última entrevista e entra com um saco do McDonald's
Mas vamos por partes. Antes de Süle apresentar seu presente gorduroso, ele havia falado sobre seu próprio caráter e enfatizado com veemência o quanto se orgulhava de nunca ter cedido. “Em todos os clubes por onde passei, eu disse quem eu sou. Na época, eu disse ao Dortmund: ‘Se vocês estão procurando um capitão que grite por aí, eu não sou esse cara’.” Fiquei uma hora numa sala separada com o Marco Rose. Ele me motivou. Eu brilhei como uma luz. Ele me entendeu. Ele sabe como eu sou. Depois, fui o segundo ou terceiro capitão e usei a braçadeira 15 vezes, embora tivesse dito que não era esse tipo de pessoa. Então pensei: talvez eles façam isso porque dizem: ‘Ei, ele ganha o dinheiro. Ele tem que liderar.’ Por que funcionava tão bem no Bayern durante longos períodos? Porque lá eram outros jogadores que assumiam esse papel. Todos na equipe sabiam disso”, disse ele, acrescentando: “Não falo nada durante o jogo.”
Süle nunca “forçou ninguém e disse: ‘Agora me paga isso e me contrata!’ Pelo contrário, sempre joguei com outras cartas. Se alguém dissesse o contrário, estaria mentindo.” Por causa de sua franqueza, até mesmo seu assessor, Volker Struth, o alertou. “Às vezes você tem que tomar cuidado para não ser honesto demais”, disse ele. “Conheci milhares de jogadores na minha carreira e acho que ninguém se levantaria para dizer: ‘O Süle, aquele era um idiota.’ Não consigo imaginar isso. Porque para mim, o ser humano sempre foi muito mais importante do que ter jogado mais 30 partidas. Isso é importante para mim.”
Ele disse que “de jeito nenhum fez tudo certo”, mas “tenho mais orgulho disso do que de cinco campeonatos ou cinco títulos da Liga dos Campeões. Sempre fui como sou. Nunca me achei por causa do meu esporte. Minha família e meus amigos mais próximos têm muito orgulho disso. Eu sei disso”, disse ele, acrescentando com lágrimas nos olhos: “Isso quase me deixa emocionado.” Um breve instante depois, veio a grande aparição do saco do McDonald’s, e Hellmann também caiu na gargalhada.
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Süle sempre teve problemas com o peso
"Não sei que horas são, mas estou com muita fome", disse Süle com um largo sorriso e saiu da sala sem mais delongas. "Pensei que, se essa fosse minha última entrevista como jogador de futebol profissional, eu teria comprado doze cheeseburgers. Porque só eu — somos quatro pessoas, se cada um comer três, todo mundo sabe fazer as contas — mas, na verdade, eu como uns seis. Isso foi só uma piadinha, caso alguém queira.” No entanto, pouco depois, ele deu uma mordida em um cheeseburger e contou, com a boca cheia, que tinha pensado na piada durante a viagem de carro. Hellmann também se serviu.
Alguns minutos antes, Süle havia revelado o quanto os problemas de peso o afetaram em sua carreira. Durante sua passagem pelo FC Bayern de Munique, ele se viu obrigado, na véspera da pesagem semanal, a jejuar e a perder peso suando dentro da sauna com uma jaqueta impermeável.
Niklas Süle: dados de desempenho e estatísticas ao longo da carreira
Estatísticas BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Jogos 109 171 117 Gols 3 7 8 Assistências 5 5 4 Minutos em campo 7.497 12.654 9.813