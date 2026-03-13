Os potes do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026: onde estão Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol

Após as eliminações de Bahia e Botafogo nas fases preliminares, o Brasil terá seis representantes na fase de grupos da Libertadores.
Entre eles, três aparecem no Pote 1, reservado aos cabeças de chave da competição: Flamengo, Palmeiras e Fluminense.
Já no Pote 2 estão Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol aparece no Pote 4, podendo cair em grupos considerados mais difíceis.
A distribuição dos potes aumenta a expectativa para possíveis confrontos logo na primeira fase do torneio.
Veja abaixo quais clubes aparecem em cada pote para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026:
Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (EQU), Fluminense e Independiente del Valle (EQU)
Pote 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians, Bolívar (BOL), Cruzeiro e Universitario (PER)
Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) e Cusco (PER)
Pote 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona (EQU), Intependiente Medellín (COL), Tolima (COL) e Sporting Cristal (VEN).