Os potes do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026: onde estão Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol

A Copa Libertadores de 2026 já conhece todos os participantes da fase de grupos e também a divisão oficial dos potes para o sorteio.

O evento que definirá os caminhos de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians será realizado na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília).

A cerimônia, organizada pela CONMEBOL, vai determinar a composição dos grupos da competição e o primeiro grande passo rumo à chamada Glória Eterna.

Veja abaixo todos os detalhes para entender como ficará a divisão das equipes.