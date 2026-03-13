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LibertadoresReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Os potes do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026: onde estão Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol

Após o fim das fases preliminares, todas as equipes que disputarão a Libertadores estão definidas, com o sorteio que definirá os caminhos da fase de grupos acontecendo em breve

A Copa Libertadores de 2026 já conhece todos os participantes da fase de grupos e também a divisão oficial dos potes para o sorteio.

O evento que definirá os caminhos de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians será realizado na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília).

A cerimônia, organizada pela CONMEBOL, vai determinar a composição dos grupos da competição e o primeiro grande passo rumo à chamada Glória Eterna.

Veja abaixo todos os detalhes para entender como ficará a divisão das equipes.

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  • FBL-PARAGUAY-CONMEBOL-FIFA-ANNIVERSARYAFP

    Regras do sorteio

    A organização do sorteio da fase de grupos segue critérios definidos a partir do ranking anual de clubes divulgado pela CONMEBOL no início da temporada.

    Esse ranking serve como base para a divisão das equipes nos quatro potes utilizados durante o evento.

    A dinâmica prevê que cada grupo seja formado por quatro clubes, com um representante de cada pote. O formato busca equilibrar o nível das chaves e distribuir os times de maneira mais competitiva.

    Existe ainda uma regra importante para evitar confrontos nacionais logo na fase inicial. Clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo — com exceção de equipes que tenham avançado da fase preliminar.

    Como nenhum clube brasileiro avançou da Pré-Libertadores em 2026, não haverá confrontos entre equipes do Brasil na fase de grupos. Eventuais duelos nacionais só poderão acontecer nas fases eliminatórias.

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  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Os potes dos brasileiros

    Após as eliminações de Bahia e Botafogo nas fases preliminares, o Brasil terá seis representantes na fase de grupos da Libertadores.

    Entre eles, três aparecem no Pote 1, reservado aos cabeças de chave da competição: Flamengo, Palmeiras e Fluminense.

    Já no Pote 2 estão Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol aparece no Pote 4, podendo cair em grupos considerados mais difíceis.

    A distribuição dos potes aumenta a expectativa para possíveis confrontos logo na primeira fase do torneio.

    Veja abaixo quais clubes aparecem em cada pote para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026:

    Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (EQU), Fluminense e Independiente del Valle (EQU)

    Pote 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians, Bolívar (BOL), Cruzeiro e Universitario (PER)

    Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) e Cusco (PER)

    Pote 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona (EQU), Intependiente Medellín (COL), Tolima (COL) e Sporting Cristal (VEN).

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  • O que vem a seguir?

    Após o sorteio que definirá os grupos, a Libertadores começa oficialmente sua caminhada rumo à decisão que consagrará o campeão continental.

    Confira as datas de cada fase do torneio:

    1ª rodada: 7 a 9 de abril

    2ª rodada: 14 a 16 de abril

    3ª rodada: 28 a 30 de abril

    4ª rodada: 5 a 7 de maio

    5ª rodada: 19 a 21 de maio

    6ª rodada: 26 a 28 de maio

    Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

    Quartas de final: 8 a 17 de setembro

    Semifinais: 13 a 22 de outubro

    Final: 28 de novembro

    A partir do sorteio, os clubes começam a traçar seus caminhos rumo à Glória Eterna, em mais uma edição que promete fortes emoções no principal torneio do futebol sul-americano.

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