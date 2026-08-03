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'Potencial tremendo para tornar o programa da Seleção Masculina ainda mais forte' - Mauricio Pochettino retorna oficialmente à seleção masculina dos Estados Unidos após técnico assinar novo contrato até a Copa do Mundo de 2030
- Getty
O que aconteceu
A U.S. Soccer confirmou na segunda-feira o retorno de Pochettino, já que o treinador argentino assinou oficialmente um novo contrato. O retorno de Pochettino, porém, já estava em andamento há algum tempo, com as conversas iniciais acontecendo até mesmo antes da campanha da USMNT na Copa do Mundo. Após a eliminação da equipe para a Bélgica, Pochettino disse que os dois lados retomariam as conversas após um período de descanso, e esse período de descanso resultou na continuidade da parceria entre o treinador e a federação.
Como parte do retorno de Pochettino, ele e sua comissão técnica terão um foco maior no panorama mais amplo do futebol nos Estados Unidos, incluindo o caminho até a seleção nacional, o futebol de base, o treinamento de técnicos e outros aspectos técnicos do esporte no país.
Do ponto de vista da seleção principal, Pochettino terá muitos jogos grandes no caminho até 2026. Os Estados Unidos disputarão a Liga das Nações e a Copa Ouro em 2027 e 2029, enquanto relatos dizem que os Estados Unidos voltarão a sediar a Copa América em 2028.
Assim como quando foi inicialmente contratado, a U.S. Soccer conseguiu concretizar a contratação graças às contribuições de Kenneth C. Griffin, fundador e CEO da Citadel e fundador da Griffin Catalyst, enquanto contribuições adicionais foram feitas por Scott Goodwin, Adam Freede e vários outros parceiros.
- (C)Getty Images
"Tenha um impacto duradouro"
"Trabalhando em conjunto com a U.S. Soccer nos últimos dois anos, ficou claro para nós que há um potencial enorme para tornar o programa da Seleção Masculina ainda mais forte", disse Pochettino em comunicado. "A paixão que vivenciamos por parte dos torcedores ao longo da Copa do Mundo apenas reforçou nossa crença no que é possível aqui.
"Estamos empolgados com a oportunidade de levar toda a nossa experiência e conhecimento para ainda mais áreas da U.S. Soccer, ao mesmo tempo em que ajudamos a fortalecer os caminhos para jogadores, treinadores e equipes em toda a Federação. Queremos tentar ter um impacto duradouro no esporte no país que nos acolheu tão calorosamente e fazer com que esse impacto vá além dos resultados em campo."
- Getty Images Sport
A trajetória de Pochettino até agora
Após passagens por vários dos principais clubes do mundo, incluindo Paris Saint-Germain e Tottenham, Pochettino foi contratado originalmente pela U.S. Soccer no segundo semestre de 2024, o que lhe deu 18 meses para se preparar para a Copa do Mundo.
Depois de passar grande parte desses 18 meses avaliando talentos e reconstruindo a cultura da USMNT, Pochettino levou os Estados Unidos ao topo de seu grupo na Copa do Mundo, garantindo a classificação antecipada após começar o torneio com vitórias sobre Paraguai e Austrália. Os Estados Unidos então derrotaram a Bósnia e Herzegovina na partida da fase de 32 avos de final, antes de cair diante da Bélgica nas oitavas de final.
- Getty Images
O que vem a seguir?
O próximo compromisso da seleção masculina dos Estados Unidos será a Data Fifa de outono, que incluirá quatro partidas no fim de setembro e no começo de outubro.
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