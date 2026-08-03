A U.S. Soccer confirmou na segunda-feira o retorno de Pochettino, já que o técnico argentino oficializou a assinatura de um novo contrato. A volta de Pochettino, porém, já vinha sendo trabalhada há algum tempo, com as conversas iniciais acontecendo até mesmo antes da campanha da USMNT na Copa do Mundo. Após a eliminação da equipe para a Bélgica, Pochettino disse que os dois lados retomariam as conversas depois de um período de descanso, e esse período de descanso resultou na continuidade da parceria entre o treinador e a federação.

Como parte do retorno de Pochettino, ele e sua comissão técnica terão um foco maior no panorama mais amplo do futebol dos Estados Unidos, incluindo o caminho até a seleção nacional, o futebol de base, o trabalho de treinadores e outros aspectos técnicos do esporte no país.

Do ponto de vista da seleção principal, Pochettino terá muitos jogos importantes no caminho até 2030. Os Estados Unidos disputarão a Liga das Nações e a Copa Ouro em 2027 e 2029, enquanto reportagens dizem que os Estados Unidos sediarão a Copa América mais uma vez em 2028.

Assim como quando foi contratado inicialmente, a U.S. Soccer conseguiu viabilizar a contratação graças às contribuições de Kenneth C. Griffin, fundador e CEO da Citadel e fundador da Griffin Catalyst, enquanto contribuições adicionais foram feitas por Scott Goodwin, Adam Freede e vários outros parceiros.