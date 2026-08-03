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‘Potencial tremendo para tornar o programa da Seleção Masculina ainda mais forte’ - Mauricio Pochettino assina novo contrato com a seleção masculina dos EUA até a Copa do Mundo de 2030
- Getty
O que aconteceu
A U.S. Soccer confirmou na segunda-feira o retorno de Pochettino, já que o técnico argentino oficializou a assinatura de um novo contrato. A volta de Pochettino, porém, já vinha sendo trabalhada há algum tempo, com as conversas iniciais acontecendo até mesmo antes da campanha da USMNT na Copa do Mundo. Após a eliminação da equipe para a Bélgica, Pochettino disse que os dois lados retomariam as conversas depois de um período de descanso, e esse período de descanso resultou na continuidade da parceria entre o treinador e a federação.
Como parte do retorno de Pochettino, ele e sua comissão técnica terão um foco maior no panorama mais amplo do futebol dos Estados Unidos, incluindo o caminho até a seleção nacional, o futebol de base, o trabalho de treinadores e outros aspectos técnicos do esporte no país.
Do ponto de vista da seleção principal, Pochettino terá muitos jogos importantes no caminho até 2030. Os Estados Unidos disputarão a Liga das Nações e a Copa Ouro em 2027 e 2029, enquanto reportagens dizem que os Estados Unidos sediarão a Copa América mais uma vez em 2028.
Assim como quando foi contratado inicialmente, a U.S. Soccer conseguiu viabilizar a contratação graças às contribuições de Kenneth C. Griffin, fundador e CEO da Citadel e fundador da Griffin Catalyst, enquanto contribuições adicionais foram feitas por Scott Goodwin, Adam Freede e vários outros parceiros.
- (C)Getty Images
"Ter um impacto duradouro"
"Trabalhando junto com a U.S. Soccer nos últimos dois anos, ficou claro para nós que há um potencial tremendo para tornar o programa da seleção masculina ainda mais forte", disse Pochettino em um comunicado. "A paixão que vivenciamos dos torcedores ao longo da Copa do Mundo só reforçou nossa crença no que é possível aqui.
"Estamos empolgados com a oportunidade de levar toda a nossa experiência e conhecimento para ainda mais áreas da U.S. Soccer, ao mesmo tempo em que ajudamos a fortalecer os caminhos para jogadores, treinadores e equipes em toda a Federação. Queremos tentar ter um impacto duradouro no esporte no país que nos recebeu tão calorosamente e que esse impacto vá além dos resultados em campo."
- Getty Images Sport
A trajetória de Pochettino até agora
Depois de passagens por vários dos principais clubes do mundo, incluindo Paris Saint-Germain e Tottenham, Pochettino foi contratado originalmente pela U.S. Soccer no outono de 2024, o que lhe deu 18 meses para se preparar para a Copa do Mundo.
Depois de passar grande parte desses 18 meses avaliando talentos e reconstruindo a cultura da seleção dos Estados Unidos, Pochettino levou os EUA ao topo de seu grupo na Copa do Mundo, garantindo a classificação com um jogo de antecedência após iniciar o torneio com vitórias sobre Paraguai e Austrália. Os EUA depois derrotaram a Bósnia e Herzegovina na partida da fase de 32 avos de final antes de perderem para a Bélgica nas oitavas de final.
- Getty Images
O que vem a seguir?
O próximo compromisso da seleção masculina dos Estados Unidos será a pausa internacional de outono, que incluirá quatro partidas no fim de setembro e no início de outubro.
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