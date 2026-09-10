'Potencial para ser o melhor do mundo' - Owen Hargreaves aposta no jovem do Manchester United Kobbie Mainoo para alcançar o estrelato

Hargreaves continuou destacando o enorme potencial que Mainoo possui, enfatizando sua qualidade técnica e a capacidade de lidar com a pressão. Hargreaves explicou: "Você pode simplesmente passar a bola para ele em qualquer lugar, a qualquer momento. Tecnicamente, ele é muito talentoso, desliza com a bola. É isso que um meio-campista do Manchester United precisa fazer o tempo todo. Obviamente, com Bruno à frente dele, seja jogando como um seis ou um oito, é em torno dele que você constrói o time. Ele é uma estrela. Acho que vai ser uma superestrela. Ele tem apenas 21 anos e joga como se tivesse 30. É assim que ele joga futebol no ambiente mais estressante: com tranquilidade."