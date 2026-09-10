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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Potencial para ser o melhor do mundo' - Owen Hargreaves aposta no jovem do Manchester United Kobbie Mainoo para alcançar o estrelato

O. Hargreaves
K. Mainoo
Manchester United
Manchester United x Sabah FK
Sabah FK
Liga dos Campeões

Owen Hargreaves apontou o meio-campista do Manchester United Kobbie Mainoo como um futuro um dos melhores jogadores do futebol mundial. Após uma vitória dominante na Champions League sobre o Sabah, o ex-jogador rasgou elogios ao cria da base, destacando sua capacidade técnica excepcional e a calma sob pressão como razões fundamentais pelas quais ele será um superastro no futuro.

  • Um retorno europeu espetacular

    O Manchester United voltou à Champions League de forma verdadeiramente espetacular na quinta-feira, ao garantir uma vitória categórica por 4 a 0 sobre o estreante Sabah em Old Trafford. O técnico Michael Carrick manteve total confiança na dupla de meio-campo formada por Mainoo e Youri Tielemans para o duelo europeu.

    Depois de surpreendentemente perder espaço sob o comando do técnico anterior, Ruben Amorim, Mainoo prosperou completamente sob a orientação de Carrick. O jovem meio-campista teve mais uma atuação dominante, despertando enorme admiração por um jogador que não custou nada ao clube, mas que agora parece absolutamente inestimável no maior palco.


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  • Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

    Elogios para um revelado nas categorias de base sem preço

    Falando à TNT Sports após a partida, Hargreaves não se conteve em sua avaliação sobre Mainoo. Ele afirmou: "Nunca vi Kobbie jogar mal. Toda vez que o vejo jogar futebol, penso: 'Como alguém pode não escalar esse jovem?' Eu simplesmente acho que ele é um jogador de futebol fabuloso. Formado na base, não custou uma libra ao clube, e isso quando você pensa em algumas das quantias pelas quais esses jogadores estão saindo. Obviamente, eles contrataram Santos e Tielemans por £ 85 milhões combinados. Baleba provavelmente custou £ 70 milhões. Quanto Kobbie valeria? Vale mais do que todos eles. Sem desrespeitar nenhum deles, mas eu simplesmente adoro o jogo dele."

  • Um futuro superastro para o Manchester United

    Hargreaves continuou destacando o enorme potencial que Mainoo possui, enfatizando sua qualidade técnica e a capacidade de lidar com a pressão. Hargreaves explicou: "Você pode simplesmente passar a bola para ele em qualquer lugar, a qualquer momento. Tecnicamente, ele é muito talentoso, desliza com a bola. É isso que um meio-campista do Manchester United precisa fazer o tempo todo. Obviamente, com Bruno à frente dele, seja jogando como um seis ou um oito, é em torno dele que você constrói o time. Ele é uma estrela. Acho que vai ser uma superestrela. Ele tem apenas 21 anos e joga como se tivesse 30. É assim que ele joga futebol no ambiente mais estressante: com tranquilidade."

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Teste crucial no dérbi à vista

    O Manchester United agora precisa voltar suas atenções para um enorme confronto da Premier League contra o Manchester City no domingo. Com Mainoo firmemente estabelecido como peça crucial no quebra-cabeça do meio-campo, Carrick dependerá muito de sua compostura. Se o United quiser atrapalhar o início perfeito do City, Mainoo precisará entregar outra atuação de nível mundial.

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