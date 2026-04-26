"Posso ser um dos melhores do mundo" - Jeremy Doku, estrela do Manchester City, revela o que precisa fazer para chegar ao topo

Desde sua transferência de 55 milhões de libras (74 milhões de dólares) do Rennes em 2023, Doku se tornou uma anomalia estatística na Premier League. Atualmente, ele lidera a divisão tanto em tentativas quanto em dribles concluídos, mas seu rendimento goleador continua modesto, com apenas 19 gols em 123 partidas. Pep Guardiola já havia sugerido que achava que Doku “nunca seria um artilheiro, para ser honesto”, um desafio que o ponta está ansioso para responder.

“Um ponta precisa marcar gols”, admitiu Doku ao The Telegraph. “Se eu tiver esses gols, acredito que posso chegar lá com certeza, 100%. Você deveria perguntar aos zagueiros o que eles acham. Mas tenho certeza de que eles diriam que, obviamente, se eu marcar gols, essa é uma conversa diferente que teríamos.” Ele está determinado a adicionar “gols fáceis”, como empurrar a bola para o gol, ao seu repertório, reconhecendo que, embora suas jogadas individuais sejam espetaculares, a consistência vem de estar no lugar certo na hora certa.