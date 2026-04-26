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"Posso ser um dos melhores do mundo" - Jeremy Doku, estrela do Manchester City, revela o que precisa fazer para chegar ao topo
A busca estatística pela excelência no gol
Desde sua transferência de 55 milhões de libras (74 milhões de dólares) do Rennes em 2023, Doku se tornou uma anomalia estatística na Premier League. Atualmente, ele lidera a divisão tanto em tentativas quanto em dribles concluídos, mas seu rendimento goleador continua modesto, com apenas 19 gols em 123 partidas. Pep Guardiola já havia sugerido que achava que Doku “nunca seria um artilheiro, para ser honesto”, um desafio que o ponta está ansioso para responder.
“Um ponta precisa marcar gols”, admitiu Doku ao The Telegraph. “Se eu tiver esses gols, acredito que posso chegar lá com certeza, 100%. Você deveria perguntar aos zagueiros o que eles acham. Mas tenho certeza de que eles diriam que, obviamente, se eu marcar gols, essa é uma conversa diferente que teríamos.” Ele está determinado a adicionar “gols fáceis”, como empurrar a bola para o gol, ao seu repertório, reconhecendo que, embora suas jogadas individuais sejam espetaculares, a consistência vem de estar no lugar certo na hora certa.
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Duas disputas contra os melhores e marcações duplas defensivas
O respeito que Doku inspira fica bem claro nas mudanças táticas que os adversários fazem para pará-lo. Recentemente, ele enfrentou o Real Madrid na Liga dos Campeões, onde observou que as equipes agora costumam colocar dois defensores para acompanhar seus movimentos. Até mesmo colegas de elite, como Trent Alexander-Arnold, já foram filmados imitando os movimentos característicos de Doku, um sinal do desgaste físico e mental que ele causa em seus marcadores.
“Eu vi aquele vídeo — foi uma boa batalha contra ele”, diz Doku sobre a filmagem com o ex-jogador do Liverpool. “Gosto de jogar contra ele. Você vê que, quando jogo agora, na maioria das vezes há dois defensores marcando-me, o que não é um problema, pois isso significa que outro jogador fica livre. Mas sei que no um contra um, obviamente, essa é a minha maior qualidade. Não vou me esconder disso. Esse é o meu talento.”
Provando seu valor no grande palco
O belga foi recentemente o catalisador da campanha do City na competição nacional. Na semifinal da FA Cup contra o Southampton, ele saiu do banco para aumentar a pressão ofensiva quando sua equipe estava em dificuldades. Sua persistência foi recompensada com um gol crucial de empate, marcado após desvio, antes de dar uma assistência para Nico Gonzalez garantir a vitória.
Esse impacto destaca por que treinadores como Arne Slot, do Liverpool, o descreveram como “imparável” em distâncias curtas. No entanto, Doku permanece humilde, apesar dos elogios de treinadores de renome. “Agradeço esses elogios, mas não tento usar isso como combustível, como motivação”, explica ele. “No fim das contas, sou eu, é minha responsabilidade ser consistente, ser sempre imparável, ser sempre difícil de marcar e ser sempre confiável como jogador para minha equipe.”
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Em busca do triplo nacional e na disputa com os rivais
Com a conquista da Carabao Cup já garantida e uma vitória recente sobre o Burnley mantendo o time firmemente na briga pelo título, o foco mudou para a conquista do triplo nacional. Embora o Arsenal esteja agora de volta ao topo da Premier League com uma vantagem de três pontos, o City ainda tem um jogo a menos a disputar. Doku acredita que a ambição do elenco é a principal razão pela qual eles continuam em uma posição tão forte. “Estamos em um bom momento. Estamos confiantes e com fome de vitórias. Sabemos que ainda há muito em jogo e acho que é isso que nos motiva”, diz ele.
Curiosamente, Doku também abordou o debate sobre quem é o jogador mais rápido no Etihad. Embora seja famoso por sua velocidade, o zagueiro Abdukodir Khusanov surgiu como um rival pelo título de rei da velocidade. “Khusanov, todo mundo sabe que ele é muito rápido”, admite Doku. “Acho que em distâncias acima de 15 metros, eu me dou como favorito. Mas em distâncias de talvez 40 metros, acho que ele vai ganhar.” Seja em uma corrida a pé ou na corrida por troféus, Doku está claramente operando na velocidade máxima.