"Posso confirmar": VfB Stuttgart oficializa a terceira maior transferência da história do clube — rumores sobre um novo atacante

Com isso, El Khannouss passa a ser a terceira transferência mais cara da história do VfB, tirando Badredine Bouanani do pódio, que, assim como o jogador de 21 anos, havia se transferido para o Neckar pouco antes do fechamento da janela de transferências de verão. O Stuttgart desembolsou cerca de 15 milhões de euros para tirar o argelino do OGC Nice.

Ao contrário de El Khannouss, Bouanani ficou, até agora, muito aquém das expectativas. Na Bundesliga, ele ainda espera pelo seu primeiro ponto como artilheiro. El Khannouss, por outro lado, soma oito gols e três assistências em 33 partidas em todas as competições, tendo já disputado a melhor temporada de sua carreira. No Leicester, time rebaixado da Premier League, ele havia participado de oito gols, assim como no ano anterior, no KRC Genk.

Enquanto isso, há rumores de que o VfB reforçará novamente seu ataque para a nova temporada. Conforme relatam vários meios de comunicação holandeses, há interesse na contratação de Sami Ouaissa. O jogador de 21 anos marcou oito gols e deu quatro assistências em 31 partidas pelo NEC Nijmegen, da Eredivisie. O valor da transferência estaria entre oito e dez milhões de euros, e o VfL Wolfsburg também estaria interessado. No entanto, em caso de rebaixamento, os “Lobos”, que passam por uma crise, provavelmente terão poucas chances.