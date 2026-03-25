O que já vinha sendo sugerido recentemente agora é oficial: Bilal El Khannouss, que estava emprestado, permanecerá no clube da Suábia devido à ativação da cláusula de compra obrigatória. Isso foi confirmado pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth em entrevista à Sport Bild.
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"Posso confirmar": VfB Stuttgart oficializa a terceira maior transferência da história do clube — rumores sobre um novo atacante
"Sim, é verdade. Posso confirmar isso. Todas as condições já foram cumpridas", disse o técnico de 46 anos, e ressaltou: "Estamos felizes por termos garantido a permanência de Bilal no VfB."
Segundo informações, o Stuttgart pagará 18 milhões de euros, além de possíveis bônus, pelo El Khannouss ao Leicester City, que já tinha um contrato de renovação pronto. Assim, o jogador da seleção marroquina assina um contrato de trabalho até 2030, que não inclui cláusula de rescisão. O salário deve chegar a até três milhões de euros, incluindo pagamentos de bônus.
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As transferências mais caras do VfB: El Khannouss tira Bouanani do pódio
Com isso, El Khannouss passa a ser a terceira transferência mais cara da história do VfB, tirando Badredine Bouanani do pódio, que, assim como o jogador de 21 anos, havia se transferido para o Neckar pouco antes do fechamento da janela de transferências de verão. O Stuttgart desembolsou cerca de 15 milhões de euros para tirar o argelino do OGC Nice.
Ao contrário de El Khannouss, Bouanani ficou, até agora, muito aquém das expectativas. Na Bundesliga, ele ainda espera pelo seu primeiro ponto como artilheiro. El Khannouss, por outro lado, soma oito gols e três assistências em 33 partidas em todas as competições, tendo já disputado a melhor temporada de sua carreira. No Leicester, time rebaixado da Premier League, ele havia participado de oito gols, assim como no ano anterior, no KRC Genk.
Enquanto isso, há rumores de que o VfB reforçará novamente seu ataque para a nova temporada. Conforme relatam vários meios de comunicação holandeses, há interesse na contratação de Sami Ouaissa. O jogador de 21 anos marcou oito gols e deu quatro assistências em 31 partidas pelo NEC Nijmegen, da Eredivisie. O valor da transferência estaria entre oito e dez milhões de euros, e o VfL Wolfsburg também estaria interessado. No entanto, em caso de rebaixamento, os “Lobos”, que passam por uma crise, provavelmente terão poucas chances.
VfB Stuttgart: um resumo das transferências mais caras
Jogadores Temporada Clube de origem Valor da transferência Deniz Undav 2024/25 Brighton & Hove Albion 26,7 milhões de euros Ermedin Demirovic 2024/25 FC Augsburg 23 milhões de euros Bilal El Khannouss 2026/27 Leicester City 18 milhões de euros Badredine Bouanani 2025/26 OGC Nice 15 milhões de euros Tiago Tomás 2025/26 VfL Wolfsburg 13 milhões de euros