O gol anulado por impedimento de Gvardiol aos 103 minutos da partida entre Portugal e Croácia, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, gerou polêmica e indignação. O árbitro norueguês anulou o empate em 2 a 2 após uma consulta ao VAR: Igor Matanovic, atacante croata, teria, de fato, tocado levemente na bola antes que ela chegasse a Mario Pasalic, colocando-o em posição de impedimento. Pasalic, então, deu a assistência para Gvardiol, que estava claramente em posição regular. Ninguém em campo viu o toque, como confirmou Luka Modric ao final da partida: “O árbitro disse que ele tocou na bola, mas revimos os replays e os vídeos, e em nenhum momento se vê que ele tenha tocado. Se ele não tocou na bola, então não é impedimento”.
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Portugal x Croácia: gol anulado por impedimento de Gvardiol aos 103 minutos; polêmica. O que aconteceu e a explicação da Fifa: “O chip na bola foi decisivo”
O COMUNICADO DA FIFA
Esta é a explicação da FIFA no X: “De acordo com os dados fornecidos pela Connected Ball Technology integrada na bola Adidas Trionda, a bola oficial da Copa do Mundo da FIFA, ficou comprovado que Igor Matanovic, da Croácia, teve contato com o jogador durante a jogada que resultou no gol contra Portugal, permitindo que o árbitro detectasse corretamente o impedimento e anulasse o gol. Os sensores IMU integrados na bola Trionda são capazes de detectar qualquer contato, por menor que seja, exibido aos espectadores ao vivo como um ‘gráfico de batimentos cardíacos’, e de fornecer aos árbitros um nível de dados sem precedentes para tomar decisões rápidas e precisas”.