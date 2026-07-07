Não deu certo para Portugal, que está de fora da Copa do Mundo de 2026 e adia mais uma vez sua primeira vitória neste torneio. A derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, com gol de Mikel Merino, foi fatal. Assim, com muitos arrependimentos, chega ao fim a aventura mundial da seleção de Cristiano Ronaldo e do técnico Roberto Martinez. Uma derrota que deixará marcas: pode ter sido a última de CR7 (que já havia anunciado isso) e também a última do ex-técnico da Bélgica.
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Portugal se despede de Roberto Martinez: o novo técnico será Jorge Jesus, o favorito de Cristiano Ronaldo
Ao final da partida, de fato, o técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, disse: “Jogamos contra uma das favoritas da Copa do Mundo. E acho que estivemos absolutamente à altura delas. Só precisávamos de um pouco mais de sorte nas oportunidades criadas no último terço do campo. Acho que foi a melhor partida do torneio até agora. Poderia ter ido, pelo menos, para a prorrogação, e isso poderia ter mudado muitas coisas”.
“Foi meu último jogo com a seleção. Agradeço ao povo português. Levo comigo uma lembrança que vai durar para toda a vida. Alcançamos as melhores estatísticas da história da Seleção e vencemos a Liga das Nações. Obrigado a todos pelo profissionalismo. Agora é legítimo que o presidente escolha outro técnico. Acredito que, quando fui contratado, eu tinha que vencer este Mundial. O presidente poderia contratar um novo técnico; meu contrato vence hoje e, portanto, é justo que ele faça outra escolha.”
O técnico espanhol comandava a seleção de Portugal desde janeiro de 2023, quando sucedeu Fernando Santos após a Copa do Mundo no Catar. E em Lisboa já têm certeza de que o sucessor de Roberto Martinez será Jorge Jesus, conforme antecipado pelo jornal A Bola. O técnico português, de 71 anos, foi escolhido pelo presidente da FPF, Pedro Proença: será ele quem comandará a seleção portuguesa rumo à Euro 2028 e à Copa do Mundo de 2030, que Portugal sediará junto com a Espanha e o Marrocos. Veterano do banco de reservas, Jorge Jesus deixou o Al Nassr ao final da última temporada, após conquistar o primeiro título da Saudi Pro League ao lado de Cristiano Ronaldo: ele é um técnico apreciado pelo ex-jogador do Real Madrid que, quem sabe, com ele no comando, possa reconsiderar e voltar à seleção, depois de ter declarado que a partida contra a Espanha poderia ter sido sua última com a camisa do seu país.
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