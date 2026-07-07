Portugal se despede de Roberto Martinez: o novo técnico será Jorge Jesus, o favorito de Cristiano Ronaldo

Ao final da partida, de fato, o técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, disse: “Jogamos contra uma das favoritas da Copa do Mundo. E acho que estivemos absolutamente à altura delas. Só precisávamos de um pouco mais de sorte nas oportunidades criadas no último terço do campo. Acho que foi a melhor partida do torneio até agora. Poderia ter ido, pelo menos, para a prorrogação, e isso poderia ter mudado muitas coisas”.





“Foi meu último jogo com a seleção. Agradeço ao povo português. Levo comigo uma lembrança que vai durar para toda a vida. Alcançamos as melhores estatísticas da história da Seleção e vencemos a Liga das Nações. Obrigado a todos pelo profissionalismo. Agora é legítimo que o presidente escolha outro técnico. Acredito que, quando fui contratado, eu tinha que vencer este Mundial. O presidente poderia contratar um novo técnico; meu contrato vence hoje e, portanto, é justo que ele faça outra escolha.”