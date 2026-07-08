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Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Portugal nunca deveria ter permitido que Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo desperdiçassem a oportunidade de uma geração de ouro conquistar uma Copa do Mundo

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
Copa do Mundo
R. Martinez
Especiais e Opinião
Portugal x Espanha

Wayne Rooney descreveu a última participação de Cristiano Ronaldo em uma Copa do Mundo como “um dia triste para o futebol”. Mas não foi bem assim. Na verdade, não. Ronaldo pode ser uma das figuras mais icônicas da história do esporte, mas a vitória da Espanha sobre uma seleção portuguesa sem brilho, somada à goleada da Bélgica sobre os Estados Unidos, fez com que o dia 6 de julho de 2026 fosse, na verdade, um dia bastante bom para o futebol.

É claro que isso não quer dizer que milhões de torcedores em todo o mundo não tenham ficado profundamente decepcionados com o fim do “sonho” de Ronaldo na Copa do Mundo. Até mesmo ele pensou que tudo havia acabado para si após a catástrofe pessoal que foi o Catar 2022 — e, ainda assim, conseguiu chegar à sua sexta fase final aos 41 anos de idade, o que é, objetivamente, uma conquista incrível, prova de sua notável resiliência e de seu famoso regime de condicionamento físico.

“Ele é um gênio, uma superestrela”, disse Rooney sobre seu ex-companheiro de equipe do Manchester United na BBC Sport. “O que ele deu ao futebol é algo muito raro. Ele ficará decepcionado porque acreditava que poderia vencer este torneio.”

No entanto, a única outra pessoa que compartilhava dessa convicção era Roberto Martinez — e essa é a única coisa verdadeiramente triste sobre a eliminação precoce de Portugal: o fato de que se permitiu repetidamente que um indivíduo colocasse seus próprios interesses à frente dos da equipe e, na verdade, de toda uma nação.

  • Roberto Martinez Getty

    Louco

    Afinal, não houve nada nem um pouco surpreendente na fraca eliminação de Portugal nas oitavas de final em Arlington. Isso já estava para acontecer.

    A campanha da Seleção na Copa do Mundo sempre estaria fadada a terminar em lágrimas, amargura e acusações de má gestão grave, porque foi exatamente assim que a Euro 2024 havia terminado. Afinal, se fazer a mesma coisa repetidamente é a definição de insanidade, então Martinez é um louco.

    Consequentemente, embora a decisão de deixar Gonçalo Ramos no banco durante toda a derrota para a Espanha devesse ter sido chocante, ela estava totalmente de acordo com a política de escalação de Martinez: Ronaldo e mais dez jogadores.

    Ramos pode ter saído do banco para marcar o gol da vitória na sorteada vitória de 2 a 1 de Portugal sobre a Croácia, mas nunca houve a menor chance de Martinez escalar o jogador de 25 anos à frente de Ronaldo.

    • Publicidade
  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Campanha desastrosa

    Desde o momento em que lhe foi inexplicavelmente confiada a responsabilidade de cuidar da “Geração de Ouro” de outra nação, o ex-técnico da Bélgica deixou claro que Ronaldo era seu homem. A primeira coisa que Martinez fez, na verdade, foi viajar para a Arábia Saudita para dizer ao experiente atacante que pretendia montar sua equipe em torno dele — mesmo que tivesse ficado dolorosamente óbvio durante a Copa do Mundo de 2022 que Ronaldo já não tinha mais condições de atuar no mais alto nível.

    O resultado final foi uma campanha catastrófica na Euro 2024, na qual Ronaldo deu 23 chutes a gol na Alemanha — um recorde — sem marcar nenhum gol.

    Martínez deveria ter sido demitido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) naquele mesmo momento — mas, como o espanhol sem coragem foi autorizado a permanecer no comando, e Ronaldo já havia se tornado há muito tempo um mero coadjuvante da seleção portuguesa, o desastre deste verão era dolorosamente previsível.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Estou de volta! Estou de volta!”

    Os sinais de alerta já estavam presentes desde o início, com Portugal empatando em 0 a 0 com a República Democrática do Congo na estreia do torneio.

    Ronaldo declarou orgulhosamente: “Estou de volta! Estou de volta!”, depois de marcar dois gols contra o Uzbequistão — mas voltou a desaparecer durante mais uma fraca atuação de Portugal contra a Colômbia.

    Um pênalti contra a Croácia pelo menos permitiu que ele marcasse seu primeiro gol na fase eliminatória da Copa do Mundo, mas ele foi tão ineficaz no ataque (o pênalti foi seu único toque na área durante toda a noite) que até mesmo Martínez sentiu que não tinha outra opção a não ser tirá-lo nos minutos finais de uma partida que parecia destinada à prorrogação, até que Ramos marcou um gol espetacular de cabeça no finalzinho.


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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    "Tentando me matar há 23 anos"

    Ronaldo ficou irritado com as sugestões que surgiram em seguida de que já era hora de ele se aposentar e, em resposta ao que considerou ataques constantes às suas conquistas, assumiu uma postura defensiva.

    “Não vou ser mais Cristiano Ronaldo nem menos por ter ganho a Copa do Mundo”, insistiu ele. “Até agradeço pelos ataques que recebo depois de completar 40 anos... As críticas são o que nos fazem crescer, então obrigado por isso.

    “Aconteça o que acontecer amanhã, Cristiano Ronaldo vai embora com a consciência tranquila — não a 100%, mas a 1.000%, porque na vida e no futebol eu dei tudo de mim. Vocês vêm tentando me destruir nos últimos 23 anos, mas devem ter percebido que não vale a pena, é perda de tempo, mas continuam tentando, tentando, tentando, tentando e tentando. Como já disse antes, [vou parar] quando eu decidir, não quando vocês decidirem.”

    É certamente compreensível que Ronaldo tenha sentido que merecia mais respeito, e deve-se ressaltar que seu status como um dos maiores artilheiros que o futebol já viu não está em discussão. No entanto, seu legado e sua reputação foram, sem dúvida, manchados por seu desempenho e conduta nos últimos três torneios de sua carreira internacional — porque ele será lembrado por ter acabado causando mais mal do que bem nesses últimos quatro anos.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De uma bênção a um fardo

    Construir o time em torno de Ronaldo era totalmente compreensível — mas apenas até certo ponto. O tempo não alcançou Ronaldo na América do Norte; ele já o tem no bolso desde 2022 — se não há mais tempo. Consequentemente, Ronaldo se tornou um fardo para uma equipe que ele costumava carregar; o fato de não terem conseguido chegar nem mesmo a uma semifinal, seja na Copa do Mundo ou na Eurocopa, desde que venceram esta última em 2016, ilustra isso perfeitamente.

    Será que jogadores-chave como Bruno Fernandes não cumpriram seu papel na Copa do Mundo? Sem dúvida. Mas quando tantos grandes talentos da mesma equipe jogam mal, é preciso questionar o técnico e seu assistente de fato.

    Simplesmente não há desculpa para uma seleção portuguesa tão forte ter um desempenho tão ruim — primeiro na Euro 2024 e, depois, novamente na Copa do Mundo.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Merecia algo melhor

    Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Fernandes poderiam todos se considerar os melhores — ou entre os melhores — jogadores do mundo em suas respectivas posições, mas nenhum deles chegou nem perto de seu nível habitual. Por quê?

    Até o próprio Martinez admitiu que Portugal tinha um time capaz de ganhar a Copa do Mundo e, agora que não conseguiu, “não faz sentido continuar”.

    Para falar a verdade, não fazia sentido sequer contratá-lo, se seu único foco fosse bajular um superastro em vez de montar uma equipe vencedora. O mandato de Martinez foi, essencialmente, uma perda de tempo e um desperdício de um excelente grupo de jogadores. Bernardo Silva e companhia mereciam um técnico melhor e mais firme. E Ronaldo também precisava de um.

    Ele poderia até ter sido um substituto de impacto útil para Portugal, se tivesse sido convencido a aceitar um papel secundário. Em vez disso, foi mimado a um ponto tão ridículo que, mais uma vez, passou vergonha no maior palco do futebol.

    Nesse sentido, sua saída tardia da seleção nem foi um dia tão triste assim para Portugal. Em meio a toda a gratidão pelo que Ronaldo lhes proporcionou durante seus anos de glória, sua saída, na verdade, foi um certo alívio.