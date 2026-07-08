Portugal nunca deveria ter permitido que Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo desperdiçassem a oportunidade de uma geração de ouro conquistar uma Copa do Mundo

É claro que isso não quer dizer que milhões de torcedores em todo o mundo não tenham ficado profundamente decepcionados com o fim do “sonho” de Ronaldo na Copa do Mundo. Até mesmo ele pensou que tudo havia acabado para si após a catástrofe pessoal que foi o Catar 2022 — e, ainda assim, conseguiu chegar à sua sexta fase final aos 41 anos de idade, o que é, objetivamente, uma conquista incrível, prova de sua notável resiliência e de seu famoso regime de condicionamento físico.

“Ele é um gênio, uma superestrela”, disse Rooney sobre seu ex-companheiro de equipe do Manchester United na BBC Sport. “O que ele deu ao futebol é algo muito raro. Ele ficará decepcionado porque acreditava que poderia vencer este torneio.”

No entanto, a única outra pessoa que compartilhava dessa convicção era Roberto Martinez — e essa é a única coisa verdadeiramente triste sobre a eliminação precoce de Portugal: o fato de que se permitiu repetidamente que um indivíduo colocasse seus próprios interesses à frente dos da equipe e, na verdade, de toda uma nação.