Portugal não PRECISA deixar Cristiano Ronaldo de fora - mas Roberto Martinez precisa aprender quando deve tirar seu astro do time, ou corre o risco de passar por mais uma decepção na Copa do Mundo

Enquanto as demais superestrelas do futebol mundial dominavam a rodada de estreia da Copa do Mundo, a atuação de Ronaldo na primeira rodada chamou a atenção e roubou as manchetes pelos motivos errados, já que ele não conseguiu acertar um único chute a gol.

Isolado no ataque, o maior artilheiro da história de Portugal mal teve chances contra a seleção africana, considerada azarão, enquanto os jogadores de Martinez ficaram presos a um empate decepcionante que não condizia com seu status de favoritos antes do torneio; a decisão de mantê-lo em campo pelos 90 minutos completos gerou uma reação negativa significativa.

Quase cinco anos depois do último gol de Ronaldo em um torneio em jogada aberta, Martinez terá sérias perguntas a responder se o ícone, já em fase de declínio, não conseguir marcar contra o Uzbequistão, estreante na Copa do Mundo, na terça-feira, já que o técnico continua teimosamente defendendo-o.