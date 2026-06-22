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Cristiano Ronaldo Portugal GFXGOAL
Krishan Davis

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Portugal não PRECISA deixar Cristiano Ronaldo de fora - mas Roberto Martinez precisa aprender quando deve tirar seu astro do time, ou corre o risco de passar por mais uma decepção na Copa do Mundo

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
Copa do Mundo
R. Martinez
Especiais e Opinião
Portugal x Uzbequistão

Mais um grande torneio, mais um debate acalorado em torno da contínua convocação de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa. O desempenho discreto do experiente atacante na estreia de seu país na Copa do Mundo, contra a República Democrática do Congo, reacendeu a discussão — que já se tornou bienal — sobre se ele ainda deveria ou não ser titular da Seleção aos 41 anos de idade. Embora não se deva esperar que nada mude de fato enquanto Roberto Martinez estiver no comando, o técnico precisa aprender quando é hora de agir.

Enquanto as demais superestrelas do futebol mundial dominavam a rodada de estreia da Copa do Mundo, a atuação de Ronaldo na primeira rodada chamou a atenção e roubou as manchetes pelos motivos errados, já que ele não conseguiu acertar um único chute a gol.

Isolado no ataque, o maior artilheiro da história de Portugal mal teve chances contra a seleção africana, considerada azarão, enquanto os jogadores de Martinez ficaram presos a um empate decepcionante que não condizia com seu status de favoritos antes do torneio; a decisão de mantê-lo em campo pelos 90 minutos completos gerou uma reação negativa significativa.

Quase cinco anos depois do último gol de Ronaldo em um torneio em jogada aberta, Martinez terá sérias perguntas a responder se o ícone, já em fase de declínio, não conseguir marcar contra o Uzbequistão, estreante na Copa do Mundo, na terça-feira, já que o técnico continua teimosamente defendendo-o.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Começo péssimo

    Enquanto os outros grandes nomes do torneio, como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane, causaram grande impacto na primeira rodada da Copa do Mundo, marcando pelo menos dois gols cada um, foi revelador que Ronaldo tivesse um dia para esquecer.

    Inexplicavelmente mantido em campo pelos 90 minutos completos contra a República Democrática do Congo por Martinez, o jogador de 41 anos conseguiu apenas três chutes durante toda a partida, e nenhum deles foi no alvo. Duas dessas foram meias-chances, mas ele só conseguiu mandar a bola para fora nas duas ocasiões, após jogadas complicadas de recuo.

    No fim das contas, isso acabou custando caro; os “Leopardos” arrancaram um empate improvável graças ao cabeceio de Yoane Wissa nos acréscimos do primeiro tempo, e Portugal, de alguma forma, não conseguiu marcar o gol da vitória no segundo tempo, com Ronaldo particularmente à margem da jogada, tendo tido apenas nove toques na bola. Como resultado, houve críticas ferrenhas à inércia de Martinez.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    "Não faz sentido"

    Ao falar após a partida, Martinez fez mais uma defesa bizarra do atacante já em fase de declínio, mantendo-se firme na decisão de mantê-lo em campo durante todo o confronto, apesar de Ronaldo ter sido completamente ineficaz.

    “Não faz sentido tirar o melhor artilheiro do futebol mundial de uma partida em que você precisa de gols”, disse ele, antes de insistir que ainda não havia motivo para pânico. “A Copa do Mundo é um torneio em que essas coisas acontecem. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita [em 2022] e depois acabou vencendo a Copa do Mundo. Em 2010, a Espanha perdeu para a Suíça e depois venceu a Copa do Mundo. Não foram atuações que pareciam as de futuros campeões, mas isso faz parte do processo.

    “Hoje, depois que marcamos o primeiro gol, essas emoções tiveram um efeito negativo no nosso desempenho. Paramos de correr riscos, paramos de buscar espaços, paramos de chegar ao terço final do campo. Isso foi mais uma questão de emoção do que de tática ou técnica. Acontece. Faz parte da Copa do Mundo. Agora vamos avaliar isso e melhorar para a segunda partida.”

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Período sem torneios

    Martinez pode fingir o quanto quiser que este foi um incidente isolado, mas a verdade é que esse é um tema recorrente para Portugal, e o debate que sempre se acirra em torno de seu craque em declínio é uma distração significativa para uma nação que, na verdade, deveria estar disputando o título da Copa do Mundo.

    É verdade que Ronaldo marcou sua cota de gols nas eliminatórias (cinco em outras tantas partidas) e foi fundamental para a conquista da Liga das Nações da UEFA pelo seu país no ano passado, mas agora ele está há 10 partidas consecutivas sem marcar em grandes torneios. Seu gol mais recente aconteceu na estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2022 contra Gana, e foi de pênalti; seu último gol em jogada aberta em uma fase final foi marcado contra a França durante a Euro 2020, em junho de 2021 — quase cinco anos antes do confronto com o Uzbequistão.

    É muito bom marcar gols na Arábia Saudita e contra seleções como a Armênia e a Hungria, quando a pressão é relativamente menor, mas já faz muito, muito tempo desde que Ronaldo causou impacto nos maiores palcos.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    O parceiro ideal?

    Se há um argumento a favor do apoio obstinado de Martinez a Ronaldo, é o fato de que Portugal não conta, no momento, com uma grande variedade de opções de centroavantes que tenham apresentado desempenho consistente pela seleção, o que se reflete no fato de haver apenas um outro atacante puro no elenco.

    No entanto, embora seja improvável que haja uma mudança no time titular, o companheiro de CR7 no Al-Nassr é, na verdade, o outro atacante da Seleção em melhor fase no torneio. João Félix chega à Copa do Mundo após uma temporada na Arábia Saudita em que contribuiu com 45 gols atuando como segundo atacante móvel atrás de Ronaldo — incluindo 20 gols no campeonato — e vai sentir que merece uma chance.

    Afinal, se Martínez não vê problema algum no fato de Ronaldo, de 41 anos, atuar na Pro League, que é relativamente mais fraca, ele também não deveria ter problema em dar uma oportunidade ao mais jovem Félix, já que Portugal busca desesperadamente por inspiração. Portanto, é difícil explicar por que o ex-jogador do Chelsea foi forçado a assistir à partida contra o Congo, que terminou empatada, inteiramente do banco de reservas.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ramos ao resgate?

    Depois, há aquele outro atacante de ofício de que estávamos falando. Gonçalo Ramos ficou no banco até os 83 minutos da estreia de Portugal em Houston, já que Martinez optou pelos pontas Francisco Conceição e Rafael Leão antes de colocá-lo em campo, com Ronaldo permanecendo em campo mesmo após a entrada do jogador do Paris Saint-Germain.

    Houve um momento em que Ramos parecia o sucessor natural de Ronaldo, principalmente quando o ex-técnico Fernando Santos o escalou de forma dramática no lugar do lendário atacante na partida das oitavas de final contra a Suíça na Copa do Mundo de 2022, durante sua temporada prolífica pelo Benfica. Ramos aproveitou a oportunidade de forma memorável, marcando um hat-trick e dando uma assistência na goleada por 6 a 1.

    No entanto, desde que Santos foi substituído por Martinez após a decepcionante eliminação de Portugal nas quartas de final no Catar, Ramos teve que ser incrivelmente paciente para ter oportunidades, já que o novo técnico voltou imediatamente a contar com o icônico veterano e defendeu repetidamente essa dependência.

    Em parte por causa disso, a carreira do atacante do PSG provavelmente não seguiu a trajetória esperada, tanto no clube quanto na seleção, nas temporadas seguintes; Ramos marcou apenas seis gols pela seleção portuguesa desde o torneio de 2022, enquanto raramente foi titular desde que se juntou ao gigante francês em 2023.

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    Saiba quando agir

    Não se pode, portanto, necessariamente culpar Martinez por continuar escalando Ronaldo desde o início; ele pode já ter passado dos 40 e atuar na Liga Profissional da Arábia Saudita, mas uma temporada com 30 gols pelo Al-Nassr é, sem dúvida, suficiente para sugerir que ele ainda pode fazer a diferença, e ele é, é claro, admirado pela forma como tem cuidado do próprio corpo.

    Mas, da perspectiva de Martinez, tudo se resume a saber quando agir — mesmo que isso signifique desagradar seu venerado capitão. Embora seus companheiros de equipe não tenham conseguido aproveitar seus pontos fortes, com falta de apoio pelas laterais e criatividade insuficiente no meio, Ronaldo continuou alarmantemente discreto no segundo tempo contra a modesta República Democrática do Congo, quando sua equipe precisava desesperadamente de um gol.

    Embora ele ainda possa ter um grande momento pela frente (mesmo que seja da marca do pênalti), o técnico precisa reconhecer que não faz mais muito sentido manter Ronaldo em campo pelos 90 minutos, e é para essas situações que jogadores como Félix e Ramos estão lá, como potenciais decisores da partida vindos do banco.

    Se Ronaldo não conseguir acabar com sua seca de gols no torneio contra o Uzbequistão, que estreia na Copa do Mundo, o barulho em torno dessa distração só vai ficar mais alto.

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