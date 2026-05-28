À medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, o debate em torno da importância de Ronaldo para a seleção de Roberto Martinez atingiu um ponto crítico. Apesar de ele ser o maior artilheiro da história do futebol internacional, o ex-atacante da seleção americana e atual comentarista Twellman acredita que a Seleção Portuguesa talvez fosse melhor deixando seu capitão no banco.

Em entrevista ao Get Up ESPN sobre o que podemos esperar de Ronaldo nesta Copa do Mundo, Twellman disse: “Esta é a melhor equipe que Ronaldo já teve ao seu redor para a seleção de Portugal ir à Copa do Mundo. Acho que Portugal está no seu melhor quando ele não joga.”