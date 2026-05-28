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"Portugal joga melhor se ele não jogar" - Declaração bombástica sobre Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo feita por ex-jogador da seleção dos EUA
O veredicto ousado de Twellman sobre Ronaldo
À medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, o debate em torno da importância de Ronaldo para a seleção de Roberto Martinez atingiu um ponto crítico. Apesar de ele ser o maior artilheiro da história do futebol internacional, o ex-atacante da seleção americana e atual comentarista Twellman acredita que a Seleção Portuguesa talvez fosse melhor deixando seu capitão no banco.
Em entrevista ao Get Up ESPN sobre o que podemos esperar de Ronaldo nesta Copa do Mundo, Twellman disse: “Esta é a melhor equipe que Ronaldo já teve ao seu redor para a seleção de Portugal ir à Copa do Mundo. Acho que Portugal está no seu melhor quando ele não joga.”
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O elenco repleto de talentos de Portugal
O argumento a favor de um time titular sem Ronaldo decorre da incrível profundidade de elenco de que Portugal dispõe atualmente. Ao contrário de torneios anteriores, em que o peso da responsabilidade de marcar gols recaía quase inteiramente sobre CR7, Martinez conta com uma grande variedade de opções, incluindo Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão. A equipe também possui ainda mais poder ofensivo com jogadores como Gonçalo Ramos e Pedro Neto, o que sugere que o ataque pode funcionar de forma eficaz mesmo sem o seu craque de 41 anos.
Defensivamente, o elenco é igualmente formidável. Com Ruben Dias liderando a zaga ao lado de Nuno Mendes e João Cancelo, Portugal possui uma base que causa inveja aos treinadores adversários. Essa força coletiva levou muitos a acreditar que a equipe deveria fazer a transição para um sistema mais fluido e de alta pressão, que talvez não se adapte ao perfil físico atual de Ronaldo.
Uma última busca pela glória
Para Ronaldo, este torneio representa uma sexta participação na Copa do Mundo, um recorde, e uma última oportunidade de conquistar o único título importante que ainda lhe falta aos 41 anos. Enquanto seu rival de longa data, Lionel Messi, chega como atual campeão com a Argentina, Ronaldo continua em busca daquele triunfo internacional decisivo para sua carreira no cenário mundial.
Apesar do barulho externo, Martinez continuou apoiando a convocação de seu capitão. O técnico também abordou o lado emocional da seleção de seu elenco, garantindo que a presença de estrelas consagradas continue sendo sentida dentro do grupo, enquanto eles buscam superar uma fase de grupos que inclui a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.
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Grandes expectativas na fase de grupos
Portugal entrará no torneio como grande favorito para liderar o seu grupo, mas a pressão será imensa para que Martinez encontre o equilíbrio certo entre legado e desempenho. A Seleção está ansiosa para melhorar seu desempenho em relação à última participação na Copa do Mundo, que terminou com uma decepcionante eliminação nas quartas de final contra o Marrocos. A inclusão de Ronaldo no elenco garante que cada decisão tática será analisada minuciosamente, especialmente se a equipe tiver dificuldades para encontrar seu ritmo no início — sabendo que o melhor resultado de Portugal em uma Copa do Mundo durante a era Ronaldo foi o quarto lugar no torneio de 2006.