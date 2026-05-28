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Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

"Portugal joga melhor se ele não jogar" - Declaração bombástica sobre Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo feita por ex-jogador da seleção dos EUA

C. Ronaldo
Portugal
T. Twellman
Copa do Mundo
R. Martinez
Estados Unidos

Cristiano Ronaldo está se preparando para o que será, quase certamente, sua última participação na Copa do Mundo, mas seu papel na seleção portuguesa está mais uma vez sob intenso escrutínio. Enquanto o atacante do Al-Nassr busca o único troféu que falta em sua coleção de títulos, o ex-jogador da seleção americana Taylor Twellman sugeriu que sua presença, na verdade, prejudica um time repleto de talentos de nível mundial.

  • O veredicto ousado de Twellman sobre Ronaldo

    À medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, o debate em torno da importância de Ronaldo para a seleção de Roberto Martinez atingiu um ponto crítico. Apesar de ele ser o maior artilheiro da história do futebol internacional, o ex-atacante da seleção americana e atual comentarista Twellman acredita que a Seleção Portuguesa talvez fosse melhor deixando seu capitão no banco.

    Em entrevista ao Get Up ESPN sobre o que podemos esperar de Ronaldo nesta Copa do Mundo, Twellman disse: “Esta é a melhor equipe que Ronaldo já teve ao seu redor para a seleção de Portugal ir à Copa do Mundo. Acho que Portugal está no seu melhor quando ele não joga.” 

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  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    O elenco repleto de talentos de Portugal

    O argumento a favor de um time titular sem Ronaldo decorre da incrível profundidade de elenco de que Portugal dispõe atualmente. Ao contrário de torneios anteriores, em que o peso da responsabilidade de marcar gols recaía quase inteiramente sobre CR7, Martinez conta com uma grande variedade de opções, incluindo Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão. A equipe também possui ainda mais poder ofensivo com jogadores como Gonçalo Ramos e Pedro Neto, o que sugere que o ataque pode funcionar de forma eficaz mesmo sem o seu craque de 41 anos.

    Defensivamente, o elenco é igualmente formidável. Com Ruben Dias liderando a zaga ao lado de Nuno Mendes e João Cancelo, Portugal possui uma base que causa inveja aos treinadores adversários. Essa força coletiva levou muitos a acreditar que a equipe deveria fazer a transição para um sistema mais fluido e de alta pressão, que talvez não se adapte ao perfil físico atual de Ronaldo.

  • Uma última busca pela glória

    Para Ronaldo, este torneio representa uma sexta participação na Copa do Mundo, um recorde, e uma última oportunidade de conquistar o único título importante que ainda lhe falta aos 41 anos. Enquanto seu rival de longa data, Lionel Messi, chega como atual campeão com a Argentina, Ronaldo continua em busca daquele triunfo internacional decisivo para sua carreira no cenário mundial.

    Apesar do barulho externo, Martinez continuou apoiando a convocação de seu capitão. O técnico também abordou o lado emocional da seleção de seu elenco, garantindo que a presença de estrelas consagradas continue sendo sentida dentro do grupo, enquanto eles buscam superar uma fase de grupos que inclui a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Grandes expectativas na fase de grupos

    Portugal entrará no torneio como grande favorito para liderar o seu grupo, mas a pressão será imensa para que Martinez encontre o equilíbrio certo entre legado e desempenho. A Seleção está ansiosa para melhorar seu desempenho em relação à última participação na Copa do Mundo, que terminou com uma decepcionante eliminação nas quartas de final contra o Marrocos. A inclusão de Ronaldo no elenco garante que cada decisão tática será analisada minuciosamente, especialmente se a equipe tiver dificuldades para encontrar seu ritmo no início — sabendo que o melhor resultado de Portugal em uma Copa do Mundo durante a era Ronaldo foi o quarto lugar no torneio de 2006.

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