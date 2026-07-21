Portugal foi alertado de que enfrentará uma “tragédia” quando Cristiano Ronaldo se aposentar

Sa acredita que a influência de Ronaldo vai muito além de suas atuações em campo, o que torna sua eventual saída um grande desafio para o futebol português. Ele também argumentou que Ronaldo ajudou a FPF a garantir acordos comerciais lucrativos por mais de duas décadas e instou a entidade a preparar uma nova narrativa para a era pós-Ronaldo.

“Pode parecer um pouco duro dizer isso, mas, do ponto de vista da marca, Ronaldo é incomparavelmente maior do que toda a seleção portuguesa e inúmeras outras juntas”, disse ele à agência de notícias Lusa.

“Não estou fazendo uma análise esportiva, mas sim uma análise de marca: será uma tragédia quando ele sair, porque as pessoas ainda não compreendem a atenção da mídia que será perdida. Estaremos caindo de uma escada rolante em alta velocidade.

“É ele quem faz com que assinem inúmeros contratos e ganhem muito dinheiro há mais de 20 anos. Acredito que a FPF esteja preparando uma narrativa diferente, porque não pode depender de apenas uma pessoa e precisa apresentar outros tipos de argumentos. Obviamente, o futebol português vai além de Ronaldo, mas eles deveriam explorar bem essa nova estratégia.”