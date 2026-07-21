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Portugal foi alertado de que enfrentará uma “tragédia” quando Cristiano Ronaldo se aposentar
Portugal enfrenta a vida após Ronaldo
Portugal foi alertado de que poderá enfrentar um revés comercial significativo assim que Ronaldo se aposentar do futebol internacional. Daniel Sa, diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), acredita que a marca da seleção nacional está fortemente ligada ao atacante de 41 anos, que confirmou que a Copa do Mundo de 2026 seria sua sexta e última participação no torneio, embora tenha deixado em aberto seu futuro na seleção. Ele argumentou que Portugal corre o risco de perder exposição midiática substancial e receitas financeiras sem seu capitão de longa data.
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Especialista em marketing faz um alerta severo
Sa acredita que a influência de Ronaldo vai muito além de suas atuações em campo, o que torna sua eventual saída um grande desafio para o futebol português. Ele também argumentou que Ronaldo ajudou a FPF a garantir acordos comerciais lucrativos por mais de duas décadas e instou a entidade a preparar uma nova narrativa para a era pós-Ronaldo.
“Pode parecer um pouco duro dizer isso, mas, do ponto de vista da marca, Ronaldo é incomparavelmente maior do que toda a seleção portuguesa e inúmeras outras juntas”, disse ele à agência de notícias Lusa.
“Não estou fazendo uma análise esportiva, mas sim uma análise de marca: será uma tragédia quando ele sair, porque as pessoas ainda não compreendem a atenção da mídia que será perdida. Estaremos caindo de uma escada rolante em alta velocidade.
“É ele quem faz com que assinem inúmeros contratos e ganhem muito dinheiro há mais de 20 anos. Acredito que a FPF esteja preparando uma narrativa diferente, porque não pode depender de apenas uma pessoa e precisa apresentar outros tipos de argumentos. Obviamente, o futebol português vai além de Ronaldo, mas eles deveriam explorar bem essa nova estratégia.”
Além do sucesso no futebol
Segundo Sa, a carreira de Ronaldo no futebol é agora apenas uma parte do que o torna uma das maiores marcas esportivas do mundo. Ele destacou o alcance global do atacante do Al Nassr nas redes sociais, sua carteira de patrocínios e seus investimentos empresariais, argumentando que sua marca pessoal continuará a crescer mesmo depois que ele se aposentar.
“Além do jogador, há o Ronaldo influenciador, que é o maior do mundo e a pessoa mais seguida nas redes sociais; o Ronaldo patrocinado por várias marcas nacionais e internacionais; e o Ronaldo investidor em diversos setores. Depois que ele se aposentar, essa marca continuará a crescer”, explicou Sa.
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Planejando o futuro
Portugal foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, que acabou se sagrando campeã. Com o futuro de Ronaldo na seleção ainda indefinido, a FPF deveria aproveitar esse período para fortalecer a identidade da seleção nacional antes que um dos maiores ícones do futebol se aposente definitivamente.
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