Getty Images Sport
Traduzido por
Portugal evita comparações “infantis” entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Erling Haaland, enquanto Roberto Martinez explica por que o jogador de 41 anos, único em seu tipo, não precisa de descanso
Martinez defende a carga de trabalho de Ronaldo
Martinez descartou a ideia de poupar Ronaldo, insistindo que seria “infantil” comparar as necessidades físicas de seu capitão às de Messi ou Haaland. Ronaldo jogou os 90 minutos completos durante o empate de 0 a 0 de Portugal com a Colômbia, resultado que garantiu à Seleção o segundo lugar no Grupo K.
O jogador de 41 anos já completou todos os 270 minutos das partidas da fase de grupos de seu país, mesmo com outras seleções optando por rodar seus principais astros antes das oitavas de final. Enquanto a Noruega e a Argentina optaram por dar descanso a Haaland e Messi, Martinez continua convicto de que seu craque está “mental e fisicamente” apto a liderar o ataque sem precisar descansar.
- AFP
Não há comparação com Messi e Haaland
Ao falar com a imprensa em Miami Gardens, Martinez foi rápido em descartar perguntas sobre o motivo pelo qual Ronaldo não tem sido substituído. “Não fazemos comparações com jogadores de outros times”, afirmou o espanhol. “Isso seria infantil. Cristiano está acostumado a estar no lugar certo na hora certa. É mais uma questão de ser mentalmente forte, manter-se sempre disciplinado na posição e abrir espaços em nossos esquemas de ataque.”
O técnico explicou ainda que seu processo de seleção se baseia em dados individuais, e não em opiniões externas. “Não é um problema para o Cristiano jogar os 90 minutos, mas talvez no próximo jogo precisemos fazer uma mudança, assim como com qualquer outro jogador. Já utilizamos 21 jogadores de linha, então distribuímos bem os minutos”, acrescentou, destacando sua estratégia de gestão do elenco ao longo do torneio.
Decisões baseadas em dados para a Seleção
Portugal recorreu a várias substituições táticas durante o empate com a Colômbia, mas Ronaldo continuou sendo a única constante em campo. Martinez destacou que outras áreas do campo exigem uma rotação mais frequente devido às exigências físicas de funções específicas. “Hoje, colocamos João Neves e Ruben Neves em campo por 45 minutos; fizemos o mesmo com Diogo Dalot e João Cancelo, pois posições diferentes têm necessidades diferentes”, afirmou.
Determinar quem começa como titular e quem fica no banco é uma ciência para a comissão técnica de Portugal. Martinez enfatizou a importância de seus indicadores internos, observando: “Há alguns jogadores que não estão em plena forma física, mas todos os dados que coletamos são muito importantes para nos ajudar a tomar essas decisões.” Apesar da falta de participação de Ronaldo nos gols contra a Colômbia, o técnico continua confiante na preparação física de seu capitão.
- AFP
A fase eliminatória aguarda Portugal
O empate contra a Colômbia significa que Portugal agora precisa se preparar para o confronto das oitavas de final contra a Croácia, em Toronto, nesta quinta-feira. O fato de não ter conquistado o primeiro lugar no grupo pode colocá-los em rota de colisão com a Espanha, campeã da Euro 2024, na próxima fase, mas Martinez está focado na evolução imediata de sua equipe à medida que ela entra na reta final do torneio.
“Agora é hora de nos ajustarmos, melhorarmos e conduzirmos as partidas da maneira que queremos, com mais posse de bola e melhor controle”, explicou Martinez. “Isso faz parte da Copa do Mundo, faz parte das táticas que adotamos e, como eu disse, precisávamos dessas três partidas para atingir nosso melhor nível. Foi uma partida muito valiosa. Queremos estar aqui por oito partidas e agora o torneio é diferente.”