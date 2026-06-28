Portugal evita comparações “infantis” entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Erling Haaland, enquanto Roberto Martinez explica por que o jogador de 41 anos, único em seu tipo, não precisa de descanso

Martinez descartou a ideia de poupar Ronaldo, insistindo que seria “infantil” comparar as necessidades físicas de seu capitão às de Messi ou Haaland. Ronaldo jogou os 90 minutos completos durante o empate de 0 a 0 de Portugal com a Colômbia, resultado que garantiu à Seleção o segundo lugar no Grupo K.

O jogador de 41 anos já completou todos os 270 minutos das partidas da fase de grupos de seu país, mesmo com outras seleções optando por rodar seus principais astros antes das oitavas de final. Enquanto a Noruega e a Argentina optaram por dar descanso a Haaland e Messi, Martinez continua convicto de que seu craque está “mental e fisicamente” apto a liderar o ataque sem precisar descansar.