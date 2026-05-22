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Portugal descobriu o traidor! Defensor é acusado de ter divulgado informações confidenciais da equipe, enquanto Roberto Martinez explica a decisão de deixá-lo de fora da seleção para a Copa do Mundo
Esclarecidos os detalhes sobre a tempestade de vazamentos
O zagueiro de 22 anos foi alvo de forte controvérsia após revelações de que ele divulgou prematuramente as escalações táticas antes da partida de Portugal contra a Geórgia na Euro 2024. Apesar de ter causado imensa frustração institucional na época, Martinez confirmou que uma investigação interna concluiu que a falha de segurança foi um acidente totalmente involuntário. A comissão técnica enfatizou veementemente que esse erro administrativo não teve qualquer influência na decisão de excluir o zagueiro central da lista de convocados para o torneio atual.
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Martinez defende a punição imposta ao zagueiro
Ao refletir sobre as repercussões internas do torneio na Alemanha, o técnico espanhol desmentiu veementemente os rumores que circulavam sobre quaisquer problemas disciplinares remanescentes. Em entrevista ao jornal português *Record*, Martínez afirmou: “Quando há um torneio e vazam informações, a situação é muito grave. Na época, investigamos e constatamos que foi um acidente. Não foi falta de disciplina.
"Isso aconteceu na Euro 2024 e não faz parte da decisão agora. Dois anos se passaram. Isso acontece na dinâmica de grupo e é importante lembrar o mais importante: foi um acidente e não um ato de indisciplina. Antonio aprendeu com isso, mas isso não faz parte da decisão agora."
A escalação de Mourinho reflete a hierarquia
O jogador, com 20 convocações para a seleção, passou por uma temporada nacional bastante difícil sob o comando de José Mourinho no Benfica, perdendo frequentemente a vaga de titular para Tomás Araújo, de 24 anos. A situação no clube acabou por ditar a escolha de Martinez para a seleção, levando-o a preferir Araujo para a lista final do torneio. A carreira de Silva estagnou repentinamente desde aquela noite fatídica e repleta de erros contra a Geórgia, embora ele tenha conseguido disputar sete partidas pela seleção antes de sua última participação em um jogo de preparação, em março.
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A estreia no torneio de Houston se aproxima
Portugal enfrenta um desafio físico na fase de grupos do Mundial de 2026, após ter sido sorteado para o altamente competitivo Grupo K, ao lado da República Democrática do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia. A seleção de Martinez dará início à sua campanha no NRG Stadium, em Houston, no dia 17 de junho, antes de enfrentar os jogos subsequentes da fase de grupos. Enquanto isso, Silva, que ficou de fora da convocação, terá uma importante pausa de verão para recuperar a forma antes de tentar reconquistar seu lugar na seleção nacional.