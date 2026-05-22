Ao refletir sobre as repercussões internas do torneio na Alemanha, o técnico espanhol desmentiu veementemente os rumores que circulavam sobre quaisquer problemas disciplinares remanescentes. Em entrevista ao jornal português *Record*, Martínez afirmou: “Quando há um torneio e vazam informações, a situação é muito grave. Na época, investigamos e constatamos que foi um acidente. Não foi falta de disciplina.

"Isso aconteceu na Euro 2024 e não faz parte da decisão agora. Dois anos se passaram. Isso acontece na dinâmica de grupo e é importante lembrar o mais importante: foi um acidente e não um ato de indisciplina. Antonio aprendeu com isso, mas isso não faz parte da decisão agora."