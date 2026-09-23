Portugal se prepara para voltar a campo e, de olho no duelo contra o País de Gales pela Liga das Nações, que dará início ao novo ciclo de Jorge Jesus no comando da equipe, quem falou em entrevista coletiva foi a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo, que não só não tem nenhuma intenção de parar, como também estabeleceu para si dois objetivos importantíssimos.
CR7 falou bastante sobre seu futuro, mas também destacou como muitos, ainda hoje, continuam a tentar afundá-lo. Ele, porém, garantiu, sem rodeios, que continuará a desviar de todas as balas.