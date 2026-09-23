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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Portugal de Cristiano Ronaldo: "Tentam me 'matar' há tempos, mas desvio das balas. Muitos já me querem fora, mas eu quero a Nations League e 1.000 gols"

C. Ronaldo
Portugal
Portugal x País de Gales
Liga das Nações A

O atacante português não tem nenhuma intenção de parar e continuará a driblar as críticas enquanto continuar jogando.

Portugal se prepara para voltar a campo e, de olho no duelo contra o País de Gales pela Liga das Nações, que dará início ao novo ciclo de Jorge Jesus no comando da equipe, quem falou em entrevista coletiva foi a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo, que não só não tem nenhuma intenção de parar, como também estabeleceu para si dois objetivos importantíssimos.

CR7 falou bastante sobre seu futuro, mas também destacou como muitos, ainda hoje, continuam a tentar afundá-lo. Ele, porém, garantiu, sem rodeios, que continuará a desviar de todas as balas.


  • Estão tentando me matar há tempos

    "Não posso ser sempre cem por cento honesto, às vezes preciso ser politicamente correto. Há canais que tentam me "matar" há anos, mas não têm a menor chance, nem com uma espingarda. E, mesmo nesse caso, eu desvio da bala. Estou acostumado com isso, faço esse trabalho há vinte anos: sei quem sou, sei por que as crianças me veem como um modelo a ser seguido e os críticos sempre existirão".

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  • NÃO PODER JOGAR NO DA LUZ

    "No Dragão sou bem recebido e, vista a rivalidade, eu podia entender isso. No Da Luz, menos, mas ao que parece não poderemos mais jogar lá, pelo que leio. De qualquer forma, o fato de meia dúzia de pessoas não gostar de mim não me influencia, sinto o carinho do povo português.

    Penso apenas no presente... Sei que muitos gostariam que eu fosse embora agora, mas a minha motivação vem de quem quer continuar me vendo jogar".

  • Penso no futuro, mas vou continuar

    "Sempre reflito sobre o meu futuro, mas, se vocês me veem aqui, significa que vou continuar. Conversei com o presidente e com o técnico da seleção: eles contam comigo, e sei que ainda posso dar muito, não só com gols, mas também fora de campo.

    Este pode muito bem ser o meu último ano, mas, se for, vou anunciar no momento certo"

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  • 1000 gols e Liga das Nações

    "Vou chegar aos 1.000 gols. Vou conseguir, mas não faço disso uma obsessão, caso contrário as coisas nunca saem como gostaríamos. Quero aproveitar cada dia. Tenho certeza de que não vou jogar os 90 minutos completos nestes quatro jogos.

    Meu objetivo é duplo: chegar aos 1.000 gols e vencer a Liga das Nações. É uma nova era".

Liga das Nações A
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