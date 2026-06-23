Portugal se ajustando, Cristiano Ronaldo marcando dois e batendo mais um recorde: top 5 do que você precisa saber sobre Portugal 5 x 0 Uzbequistão

Depois de decepcionar na estreia com um empate por 1 a 1 diante da República Democrática do Congo, Portugal deu uma resposta contundente na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (23), a seleção comandada por Roberto Martínez atropelou o Uzbequistão por 5 a 0, em Houston, e assumiu o controle da situação no Grupo K.

A vitória foi construída logo nos primeiros minutos. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos seis minutos e voltou a marcar ainda no primeiro tempo. Nuno Mendes ampliou em cobrança de falta, enquanto os portugueses aproveitaram a fragilidade defensiva adversária para transformar a partida em goleada. O resultado deixou Portugal muito próximo da classificação e aumentou a pressão sobre os uzbeques, que seguem sem pontuar em sua primeira participação em Copas do Mundo.

Confira, a seguir, os principais destaques de Portugal 5 x 0 Uzbequistão.