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Gabriel Marin

Portugal se ajustando, Cristiano Ronaldo marcando dois e batendo mais um recorde: top 5 do que você precisa saber sobre Portugal 5 x 0 Uzbequistão

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo desencanta, faz história em sua sexta Copa do Mundo e lidera goleada portuguesa

Depois de decepcionar na estreia com um empate por 1 a 1 diante da República Democrática do Congo, Portugal deu uma resposta contundente na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (23), a seleção comandada por Roberto Martínez atropelou o Uzbequistão por 5 a 0, em Houston, e assumiu o controle da situação no Grupo K.

A vitória foi construída logo nos primeiros minutos. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos seis minutos e voltou a marcar ainda no primeiro tempo. Nuno Mendes ampliou em cobrança de falta, enquanto os portugueses aproveitaram a fragilidade defensiva adversária para transformar a partida em goleada. O resultado deixou Portugal muito próximo da classificação e aumentou a pressão sobre os uzbeques, que seguem sem pontuar em sua primeira participação em Copas do Mundo.

Confira, a seguir, os principais destaques de Portugal 5 x 0 Uzbequistão.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os primeiros gols de Cristiano Ronaldo na Copa

    Se a estreia havia gerado dúvidas, o segundo jogo trouxe respostas. Cristiano Ronaldo passou em branco no empate contra a República Democrática do Congo e chegou a ser alvo de críticas pela atuação discreta.

    Contra o Uzbequistão, porém, o camisa 7 mostrou por que segue sendo uma das maiores referências do futebol mundial. O primeiro gol saiu logo aos seis minutos, aproveitando cruzamento preciso de João Cancelo. Mais tarde, ainda na etapa inicial, recebeu passe de Bruno Fernandes e bateu com categoria para marcar o segundo dele na partida.

    Além de ajudar Portugal a conquistar uma vitória fundamental, o atacante abriu sua conta na Copa de 2026 e voltou a ser decisivo em um grande torneio.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A pior estreante desta edição?

    A estreia do Uzbequistão em Copas do Mundo está longe de ser como os torcedores imaginavam. Após duas rodadas, a seleção asiática acumula duas derrotas e já sofreu uma goleada pesada.

    O cenário fica ainda mais complicado quando comparado a outras estreantes do torneio. Cabo Verde e Curaçao já conseguiram somar pontos na competição, enquanto a Jordânia, embora ainda busque sua primeira vitória, ao menos não foi goleada.

    Já os uzbeques saem da segunda rodada com saldo amplamente negativo e uma sensação preocupante: entre os novatos da Copa de 2026, ninguém teve um início tão difícil quanto eles.

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    O único a marcar gol em seis Copas diferentes

    Ao balançar as redes diante do Uzbequistão, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo. O português já havia deixado sua marca em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Agora, aos 41 anos, ampliou o recorde em 2026.

    O feito reforça uma trajetória sem precedentes em longevidade e regularidade. Nenhum outro atleta conseguiu manter o protagonismo em Mundiais por um período tão longo.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os ajustes de Portugal funcionaram

    Portugal entrou pressionado após a atuação abaixo das expectativas na estreia. O empate contra a República Democrática do Congo levantou questionamentos sobre o funcionamento da equipe, especialmente no setor ofensivo.

    Roberto Martínez promoveu ajustes na formação e na dinâmica de jogo, e o resultado apareceu imediatamente. A seleção portuguesa mostrou mais intensidade, criou oportunidades desde os primeiros minutos e ofereceu muito mais suporte para Cristiano Ronaldo dentro da área.

    O resultado foi uma das atuações mais convincentes da equipe nos últimos anos em Copas do Mundo, com domínio territorial, eficiência ofensiva e controle praticamente absoluto da partida.

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    A terceira maior goleada de Portugal na história das Copas

    O 5 a 0 sobre o Uzbequistão tornou-se a terceira maior goleada de Portugal em Copas do Mundo. O resultado fica atrás apenas do histórico 7 a 0 sobre a Coreia do Norte, na Copa de 2010, e do 6 a 1 aplicado na Suíça nas oitavas de final da Copa de 2022.

    A atuação diante dos uzbeques entra para uma lista extremamente seleta e reforça a força ofensiva de uma geração que sonha em conquistar o primeiro título mundial da história do país.

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