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Porto dá bote por ex-zagueiro de Manchester United e Roma, Chris Smalling, em surpreendente transferência sem custos
Dragão se prepara para a chegada de veterano
O Porto está prestes a concluir um acordo surpreendente para levar Smalling ao Estádio do Dragão, de acordo com A Bola. O zagueiro de 36 anos, que recentemente encerrou uma passagem pela Saudi Pro League com o Al-Fayha, deve assinar um contrato de curto prazo até o fim da atual temporada. As informações indicam que o experiente defensor já está na cidade para realizar exames médicos antes de assinar.
A movimentação representa um reforço significativo para o técnico Francesco Farioli, que vinha buscando peças para dar mais profundidade e liderança ao elenco. Smalling leva uma vasta experiência em alto nível para Portugal, tendo disputado 31 partidas pela Inglaterra e representado seu país tanto na Copa do Mundo de 2014 quanto na Euro 2016.
- AFP
Enfrentando a crise defensiva
O gigante português foi forçado a ir ao mercado após uma série de problemas físicos em seu setor defensivo. Nehuen Perez tem lidado com problemas físicos persistentes e, apesar de um breve retorno aos gramados contra o Manchester City no início de setembro, o argentino foi afastado mais uma vez. Isso deixou Farioli com opções limitadas no miolo da defesa, levando o clube a recorrer ao mercado de jogadores livres em busca de uma solução imediata.
Smalling se encaixa no perfil de um substituto pronto para uso, capaz de entrar diretamente no time titular. Durante sua passagem pela Arábia Saudita, ele seguiu como presença constante, com 28 partidas disputadas, provando que ainda tem a resistência necessária para uma temporada exigente. Sua chegada é vista como uma necessidade tática para garantir que o Porto siga competitivo em todas as frentes enquanto Perez continua sua recuperação sob supervisão do departamento médico do clube.
Uma carreira de experiência de elite
Smalling é mais conhecido por sua passagem de uma década pelo Manchester United, onde conquistou dois títulos da Premier League e se firmou como uma presença confiável sob o comando de vários treinadores. Depois, viveu uma retomada bem-sucedida na Itália com a Roma, conquistando a primeira edição da Liga Conferência da UEFA. Ao longo da carreira, trabalhou de perto com Jose Mourinho, destacando que o técnico português confiava nele e ajudou a criar uma mentalidade na qual ele sentia que poderia superar qualquer obstáculo em campo.
Anteriormente, Smalling falou com frequência sobre o choque de sua rápida ascensão. Ele já admitiu: "Não era nem o plano D. Eu tinha tudo traçado. Já tinha feito meus A levels e estava olhando para outros clubes fora da liga perto de Leicester porque ainda queria jogar."
- AFP
Farioli ganha flexibilidade tática
A chegada do ex-astro do United dá a Farioli o luxo de poder rodar o elenco em meio a uma agenda cheia de jogos. Com o acordo devendo ser anunciado de forma iminente, o técnico italiano terá um vencedor comprovado em quem poderá se apoiar em partidas de alta pressão. A diretoria do Porto tem sido proativa no mercado e recebeu recentemente elogios do presidente Andre Villas-Boas por sua estratégia de recrutamento, e a contratação de um internacional já estabelecido sem custos está alinhada com seus objetivos atuais.
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