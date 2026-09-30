O Porto está prestes a concluir um acordo surpreendente para levar Smalling ao Estádio do Dragão, de acordo com A Bola. O zagueiro de 36 anos, que recentemente encerrou uma passagem pela Saudi Pro League com o Al-Fayha, deve assinar um contrato de curto prazo até o fim da atual temporada. As informações indicam que o experiente defensor já está na cidade para realizar exames médicos antes de assinar.

A movimentação representa um reforço significativo para o técnico Francesco Farioli, que vinha buscando peças para dar mais profundidade e liderança ao elenco. Smalling leva uma vasta experiência em alto nível para Portugal, tendo disputado 31 partidas pela Inglaterra e representado seu país tanto na Copa do Mundo de 2014 quanto na Euro 2016.