A Inglaterra vai ao Estádio HNK Rijeka, com capacidade para 8.200 pessoas, neste fim de semana para uma partida da Liga das Nações que originalmente foi determinada para ser disputada sem torcedores. A Uefa puniu severamente a Croácia após graves distúrbios da torcida que mancharam a partida contra a França no Stade de France no ano passado.

A polícia francesa levou sete pessoas sob custódia por suspeita de fazer saudações nazistas enquanto torcedores marchavam em direção ao local em Paris. Eles foram liberados depois sem denúncia por falta de provas.

Dentro do estádio, torcedores croatas acenderam fogos de artifício e bombas de fumaça. As autoridades também teriam encontrado cassetetes e pedaços de madeira afiados no setor visitante. Como parte da punição posterior, a Croácia foi proibida de levar torcedores visitantes para a vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca no último sábado.



