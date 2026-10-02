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Portas fechadas? Inglaterra enfrenta atmosfera incomum, com MILHARES de crianças prontas para assistir ao duelo contra a Croácia apesar da punição da Uefa
Por que a Croácia está cumprindo uma punição de estádio
A Inglaterra vai ao Estádio HNK Rijeka, com capacidade para 8.200 pessoas, neste fim de semana para uma partida da Liga das Nações que originalmente foi determinada para ser disputada sem torcedores. A Uefa puniu severamente a Croácia após graves distúrbios da torcida que mancharam a partida contra a França no Stade de France no ano passado.
A polícia francesa levou sete pessoas sob custódia por suspeita de fazer saudações nazistas enquanto torcedores marchavam em direção ao local em Paris. Eles foram liberados depois sem denúncia por falta de provas.
Dentro do estádio, torcedores croatas acenderam fogos de artifício e bombas de fumaça. As autoridades também teriam encontrado cassetetes e pedaços de madeira afiados no setor visitante. Como parte da punição posterior, a Croácia foi proibida de levar torcedores visitantes para a vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca no último sábado.
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Como funciona a brecha no regulamento da Uefa
Embora o próximo confronto esteja oficialmente classificado como um evento com portões fechados, uma regra específica da Uefa permite que crianças menores de 14 anos assistam a essas partidas de forma totalmente gratuita. Alunos de escolas locais, acompanhados por pais e professores, vão acabar ocupando as arquibancadas em Rijeka, de acordo com a BBC.
A Federação Croata de Futebol vem se preparando para um público considerável. As estimativas indicam que entre 3 mil e 6 mil crianças poderão receber entrada, em um cenário semelhante ao de quando essas duas seleções empataram por 0 a 0 com portões fechados no mesmo estádio, em outubro de 2018.
Um pequeno contingente de torcedores ingleses também estará presente. Após negociações diretas entre a Football Association e a Uefa, foram garantidos 100 ingressos gratuitos para torcedores com o maior número de jogos fora de casa acompanhados. Além disso, a Uefa permite a presença de parceiros afiliados, enquanto as duas seleções recebem uma cota máxima de 20 lugares para convidados VIP.
Os comandados de Tuchel navegando em um ambiente incomum
A presença de milhares de crianças garante que a atmosfera estará longe de ser silenciosa. Isso representa um teste psicológico incomum para o elenco de Tuchel, que precisa manter o foco absoluto sem o tradicional rugido de sua torcida visitante habitual.
Embora a capacidade drasticamente reduzida elimine a hostilidade típica associada a um confronto europeu fora de casa, o apoio barulhento e agudo dos jovens locais ainda dará uma vantagem clara de jogar em casa aos jogadores croatas no sábado.
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Lesão atrapalha preparação da Inglaterra
Enquanto Tuchel finaliza seu plano tático para o confronto com o Rijeka, ele será obrigado a fazê-lo sem Nico O'Reilly. O meio-campista já retornou ao Manchester City após sofrer uma lesão.
O problema físico de O'Reilly já havia o tirado da vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia, no meio de semana, na terça-feira. A Inglaterra agora terá de se adaptar à ausência dele enquanto busca garantir pontos cruciais na Liga das Nações em um cenário inegavelmente bizarro.
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