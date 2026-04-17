No que diz respeito ao planejamento de transferências, houve “realmente uma cultura de debate acirrado”, revelou Hoeneß no podcast *Auf eine weiß-blaue Tasse*, em conversa com o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder. “Houve discussões muito acaloradas, porque alguns de nós ainda queriam fazer grandes contratações por 100 ou 150 milhões”, continuou Hoeneß.
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"Porque um ou outro ainda queria fazer uma grande contratação por 100 ou 150 milhões": Uli Hoeneß revela detalhes sobre uma enorme briga no FC Bayern - com foco em uma transferência de estrela que foi bloqueada
Embora o presidente do Bayern não tenha citado nomes, é provável que ele estivesse se referindo ao diretor esportivo Max Eberl. Apesar do atual sucesso nas competições, Eberl estaria se tornando cada vez mais contestado dentro do clube; além disso, a revista *kicker* recentemente descreveu a relação de Eberl com o diretor técnico Christoph Freund como um “casamento forçado”.
No verão passado, Eberl insistiu perante o conselho fiscal, liderado pelo ex-presidente Hoeneß, por reforços externos caros — especialmente para o ataque, diante das saídas de Leroy Sané (Galatasaray) e Kingsley Coman (Al-Nassr). No entanto, “foram sobretudo os veteranos que se impuseram, porque dissemos: se a gente quer dar uma chance aos jovens, precisa abrir espaço. Se tivéssemos comprado mais dois ou três jogadores por 100 a 150 milhões, o técnico teria que escalá-los também, é claro”, relembrou Hoeneß.
Eberl aparentemente defendeu com veemência a contratação de Xavi Simons. O holandês deveria oferecer uma opção adicional no ataque, reforçando tanto a ponta quanto a amplitude do elenco. Hoeneß e companhia, no entanto, defenderam claramente a posição de apostar nos talentos da própria base, em vez de novas contratações caras.
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"Você pode comer mais um pedaço de torta de maçã, mas não vai ganhar um Xavi"
Hoeneß acabou deixando isso bem claro para o técnico Vincent Kompany durante um encontro pessoal: “Ainda me lembro de uma conversa quando Vincent Kompany esteve comigo no Tegernsee. Ele foi até lá especialmente com o Christoph Freund e disse: ‘Uli, precisamos do Xavi, precisamos dele’”, revelou Hoeneß. “Eu tinha uma torta de maçã na mesa e disse a ele: ‘Vincent, você pode comer mais um pedaço de torta de maçã agora, mas não vai ter o Xavi. Queremos que você escale os jogadores jovens.’ E ele realmente colocou isso em prática a 100%.”
Em vez de ir para Munique, Xavi Simons foi transferido do RB Leipzig para o Tottenham Hotspur no final de agosto do ano passado por 65 milhões de euros. Lá, o jogador de 22 anos está passando por uma temporada para esquecer, na qual os Spurs correm o risco de sofrer o primeiro rebaixamento em muito tempo. A seis rodadas do fim da temporada, o Tottenham ocupa a 18ª posição na Premier League, na zona de rebaixamento, dois pontos atrás da zona de segurança. Simons marcou apenas quatro gols e deu cinco assistências em 39 partidas disputadas pelo time londrino em todas as competições até o momento.
Promover os próprios talentos: Kompany atende ao pedido de Hoeneß no FC Bayern
No Bayern, por sua vez, o supertalento Lennart Karl teve tanto tempo de jogo nesta temporada também porque Simons não chegou e, assim, não foi colocado à sua frente nenhum novo astro caro. Karl, que atualmente está fora de ação devido a uma lesão muscular e causou sensação com sua roupa durante o recente espetáculo contra o Real Madrid, foi formado no FCB desde 2022 e conseguiu seu espaço no time principal no início da temporada atual. Até o momento, o jogador de 18 anos já soma nove gols e sete assistências em 35 partidas, estreou em março pela seleção alemã e tem boas chances de participar da Copa do Mundo.
Enquanto Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic e Jamal Musiala, outros três jogadores que já vestiram a camisa do Bayern nas categorias de base, desempenham atualmente papéis importantes no clube campeão alemão, Kompany integrou esporadicamente outros jogadores formados no clube. Por exemplo, David Santos Daiber (19), Deniz Ofli (19), Maycon Cardozo (17), Cassiano Kiala (17) ou os dois jovens de apenas 16 anos, Filip Pavic e Erblin Osmani, já puderam comemorar sua estreia profissional.
Com a integração reforçada de talentos próprios, o Bayern não quer apenas obter economias financeiras, mas também colocar um foco maior no retorno à identidade do clube. É questionável se Eberl deverá ajudar a moldar esse caminho a médio prazo. Enquanto a permanência de Freund no Bayern parece provável e o austríaco deverá se dedicar mais ao trabalho com as categorias de base no futuro, o cargo de Eberl pode estar em risco.
No final de maio, o Conselho Fiscal do Bayern, liderado por Hoeneß, pelo ex-presidente do Conselho de Administração Karl-Heinz Rummenigge e pelo presidente Herbert Hainer, se reunirá para sua próxima sessão. De acordo com a revista kicker, entre outros assuntos, será discutido se os contratos de Eberl e Freund, que expiram em 2027, devem ser renovados.
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Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Hora
Partida
Domingo, 19 de abril
17h30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Quarta-feira, 22 de abril
20h45
Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)
Sábado, 25 de abril
15h30
Mainz 05 x FC Bayern (Bundesliga)