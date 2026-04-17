"Porque um ou outro ainda queria fazer uma grande contratação por 100 ou 150 milhões": Uli Hoeneß revela detalhes sobre uma enorme briga no FC Bayern - com foco em uma transferência de estrela que foi bloqueada

No Bayern, por sua vez, o supertalento Lennart Karl teve tanto tempo de jogo nesta temporada também porque Simons não chegou e, assim, não foi colocado à sua frente nenhum novo astro caro. Karl, que atualmente está fora de ação devido a uma lesão muscular e causou sensação com sua roupa durante o recente espetáculo contra o Real Madrid, foi formado no FCB desde 2022 e conseguiu seu espaço no time principal no início da temporada atual. Até o momento, o jogador de 18 anos já soma nove gols e sete assistências em 35 partidas, estreou em março pela seleção alemã e tem boas chances de participar da Copa do Mundo.

Enquanto Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic e Jamal Musiala, outros três jogadores que já vestiram a camisa do Bayern nas categorias de base, desempenham atualmente papéis importantes no clube campeão alemão, Kompany integrou esporadicamente outros jogadores formados no clube. Por exemplo, David Santos Daiber (19), Deniz Ofli (19), Maycon Cardozo (17), Cassiano Kiala (17) ou os dois jovens de apenas 16 anos, Filip Pavic e Erblin Osmani, já puderam comemorar sua estreia profissional.

Com a integração reforçada de talentos próprios, o Bayern não quer apenas obter economias financeiras, mas também colocar um foco maior no retorno à identidade do clube. É questionável se Eberl deverá ajudar a moldar esse caminho a médio prazo. Enquanto a permanência de Freund no Bayern parece provável e o austríaco deverá se dedicar mais ao trabalho com as categorias de base no futuro, o cargo de Eberl pode estar em risco.

No final de maio, o Conselho Fiscal do Bayern, liderado por Hoeneß, pelo ex-presidente do Conselho de Administração Karl-Heinz Rummenigge e pelo presidente Herbert Hainer, se reunirá para sua próxima sessão. De acordo com a revista kicker, entre outros assuntos, será discutido se os contratos de Eberl e Freund, que expiram em 2027, devem ser renovados.