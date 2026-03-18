Porque Sebastian Hoeneß se contradiz! Um herói do VfB Stuttgart corre o risco de ter um destino amargo na DFB

Mittelstädt não está, de forma alguma, tendo uma temporada ruim, mas é possível perceber uma leve tendência de queda em comparação com seus dois primeiros anos vestindo a camisa do clube. Dez participações em gols em 39 partidas disputadas até agora são, sem dúvida, um número respeitável e já superam sua temporada de estreia no VfB (sete). No entanto, quatro de seus cinco gols foram marcados por Mittelstädt de pênalti. Além das tarefas puramente ofensivas, Hendriks, porém, o superou em muitos aspectos. O jogador de 24 anos não só se destaca como melhor na disputa de bola (69,2%) e nos passes (87,2%), mas também é significativamente mais rápido. Contra o Leipzig, apesar de seus 1,89 m (!), ele voltou a ultrapassar a marca dos 35 km/h, enquanto a velocidade máxima de Mittelstadt fica em torno de 33 km/h. O zagueiro central de formação também se destaca como criador de jogadas (três assistências), como, por exemplo, em seu passe exemplar para o importante gol de Ermedin Demirovic, que colocou o placar em 2 a 1 contra o 1. FC Köln.

Estatísticas Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Jogos (minutos em campo) 39 (2.836) 39 (2.534) Gols 5 0 Assistências 5 3 Dribles bem-sucedidos (Bundesliga) 64,7% (11/17) 100% (7/7) Precisão nos passes (Bundesliga) 82,3% 87,2% Índice de duelos (Bundesliga) 64,5% 69,2% Intervenções defensivas (Bundesliga) 2,73 por jogo 3,22 por jogo Recuperações de bola (Bundesliga) 1,89 por jogo 0,59 por jogo Velocidade máxima ≈ 33 km/h 35,04 a 35,24 km/h

Por isso, segundo informações, os responsáveis em torno do diretor esportivo Fabian Wohlgemuth estão sondando o mercado de transferências em busca de alternativas para a lateral esquerda. Nesse sentido, tem-se especulado com frequência sobre a contratação de Nazinho, do Cercle Brugge, pelo qual provavelmente seria necessário pagar cerca de dez milhões de euros de transferência. Ainda mais porque o futuro de Hendrik também parece incerto. O holandês estaria em alta em vários clubes de ponta.

Mittelstädt também teria atraído grande interesse, segundo relatos. Assim, tal como no verão passado, o SSC Nápoles estaria acompanhando de perto sua situação, e na Juventus de Turim teria surgido mais um time italiano interessado. O próprio Mittelstädt também deu a entender, pouco antes do Natal, que, apesar de seu contrato até 2028, uma mudança de ares poderia estar por vir em um futuro não muito distante: “Talvez seja possível, em algum momento, dar o próximo passo.”

Uma olhada no valor de mercado de Mittelstädt, estimado em 18 milhões de euros, revela que o VfB teria a chance de obter um lucro enorme com uma venda. O jogador da seleção nacional, em plena maturidade futebolística, poderia, entretanto, assinar um último grande contrato. Do ponto de vista puramente financeiro, uma separação nesse cenário seria, portanto, compreensível para ambas as partes. No entanto, um fim abrupto da passagem de Mittelstadt pela Suábia dessa forma também deixaria um certo gosto amargo.