No Hertha BSC, muitos ainda devem esfregar os olhos hoje em dia quando ouvem o nome Maximilian Mittelstädt. Por uma quantia que hoje parece ridícula de 500 mil euros, o berlinense de nascimento deixou o clube da capital, recém-rebaixado para a 2ª Bundesliga, no verão de 2023, para se transferir para o VfB Stuttgart, que havia se salvado na repescagem, e em um ano se tornou titular da seleção alemã.
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Porque Sebastian Hoeneß se contradiz! Um herói do VfB Stuttgart corre o risco de ter um destino amargo na DFB
Poucos meses antes do Euro em casa, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, chegou a elogiá-lo, com base em suas estatísticas, como “de longe o melhor lateral-esquerdo da Bundesliga e um dos quatro melhores laterais-esquerdos do mundo”. Ao longo do torneio, Mittelstädt perdeu sua vaga de titular, mas a simples convocação representou o ponto alto provisório de sua carreira, até então bastante irregular — superado apenas pela conquista da Copa da Alemanha no verão seguinte, após uma temporada agitada, repleta de partidas na Liga dos Campeões contra grandes nomes como o Real Madrid ou o PSG, que viria a ser o campeão.
A trajetória de Mittelstadt é emblemática da ascensão do Stuttgart. Isso também foi destacado recentemente pelo técnico Sebastian Hoeneß. “Seu valor para a equipe é muito grande – praticamente desde que comecei aqui no VfB”, disse o artífice do sucesso após a vitória do VfB por 4 a 1 sobre o Celtic de Glasgow na partida de ida das eliminatórias da Liga Europa. No entanto, ele deixou Mittelstädt no banco durante os 90 minutos completos pela primeira vez na temporada atual nesse importante confronto, sinalizando assim uma pequena virada que vinha se consolidando cada vez mais: em jogos importantes, o jogador que era titular nos últimos anos não é mais garantido!
É verdade que Hoeneß também enfatizou, após o jogo contra o Celtic, que o jogador de 28 anos “até hoje desempenha um papel importante”. No entanto, na partida de ida das oitavas de final contra o FC Porto, o jovem astro Ramon Hendriks foi novamente preferido. Na vitória por 1 a 0 sobre o RB Leipzig no domingo, o técnico do VfB apostou, assim como no início de março contra o VfL Wolfsburg – o segundo jogo sem a participação de Mittelstadt –, em uma defesa de três com Chris Führich na lateral esquerda. Hendriks voltou a mostrar-se imbatível atrás da zaga e, sem hesitar, levou à desesperança o excepcional e veloz Yan Diomande. Enquanto isso, circulam rumores de que a história de sucesso de Mittelstadt no VfB poderia ter um final agridoce.
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VfB Stuttgart: Ramon Hendriks tirou o lugar de Maximilian Mittelstädt
Mittelstädt não está, de forma alguma, tendo uma temporada ruim, mas é possível perceber uma leve tendência de queda em comparação com seus dois primeiros anos vestindo a camisa do clube. Dez participações em gols em 39 partidas disputadas até agora são, sem dúvida, um número respeitável e já superam sua temporada de estreia no VfB (sete). No entanto, quatro de seus cinco gols foram marcados por Mittelstädt de pênalti. Além das tarefas puramente ofensivas, Hendriks, porém, o superou em muitos aspectos. O jogador de 24 anos não só se destaca como melhor na disputa de bola (69,2%) e nos passes (87,2%), mas também é significativamente mais rápido. Contra o Leipzig, apesar de seus 1,89 m (!), ele voltou a ultrapassar a marca dos 35 km/h, enquanto a velocidade máxima de Mittelstadt fica em torno de 33 km/h. O zagueiro central de formação também se destaca como criador de jogadas (três assistências), como, por exemplo, em seu passe exemplar para o importante gol de Ermedin Demirovic, que colocou o placar em 2 a 1 contra o 1. FC Köln.
Estatísticas Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Jogos (minutos em campo) 39 (2.836) 39 (2.534) Gols 5 0 Assistências 5 3 Dribles bem-sucedidos (Bundesliga) 64,7% (11/17) 100% (7/7) Precisão nos passes (Bundesliga) 82,3% 87,2% Índice de duelos (Bundesliga) 64,5% 69,2% Intervenções defensivas (Bundesliga) 2,73 por jogo 3,22 por jogo Recuperações de bola (Bundesliga) 1,89 por jogo 0,59 por jogo Velocidade máxima ≈ 33 km/h 35,04 a 35,24 km/h
Por isso, segundo informações, os responsáveis em torno do diretor esportivo Fabian Wohlgemuth estão sondando o mercado de transferências em busca de alternativas para a lateral esquerda. Nesse sentido, tem-se especulado com frequência sobre a contratação de Nazinho, do Cercle Brugge, pelo qual provavelmente seria necessário pagar cerca de dez milhões de euros de transferência. Ainda mais porque o futuro de Hendrik também parece incerto. O holandês estaria em alta em vários clubes de ponta.
Mittelstädt também teria atraído grande interesse, segundo relatos. Assim, tal como no verão passado, o SSC Nápoles estaria acompanhando de perto sua situação, e na Juventus de Turim teria surgido mais um time italiano interessado. O próprio Mittelstädt também deu a entender, pouco antes do Natal, que, apesar de seu contrato até 2028, uma mudança de ares poderia estar por vir em um futuro não muito distante: “Talvez seja possível, em algum momento, dar o próximo passo.”
Uma olhada no valor de mercado de Mittelstädt, estimado em 18 milhões de euros, revela que o VfB teria a chance de obter um lucro enorme com uma venda. O jogador da seleção nacional, em plena maturidade futebolística, poderia, entretanto, assinar um último grande contrato. Do ponto de vista puramente financeiro, uma separação nesse cenário seria, portanto, compreensível para ambas as partes. No entanto, um fim abrupto da passagem de Mittelstadt pela Suábia dessa forma também deixaria um certo gosto amargo.
Convocação de Maximilian Mittelstädt para a Copa do Mundo? Sebastain Hoeneß contradiz-se
Com a saída de Mittelstädt, o VfB perderia não apenas um queridinho da torcida, mas também um jogador de liderança. Já no Hertha, ele se destacava por ser um homem de palavras claras. Da mesma forma, no final de fevereiro, ele deixou bem claro seu objetivo de querer participar da Copa do Mundo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não o convocou para a pré-convocatória de novembro. Em vez disso, David Raum e Nathaniel Brown foram os escolhidos. “No final do ano passado, tive uma conversa com o técnico da seleção. Ele me explicou os motivos da minha não convocação e disse o que eu precisava fazer. Isso me motivou ainda mais a dar tudo de mim. Meu objetivo é me destacar para a Copa do Mundo e voltar à seleção. Para isso, preciso jogar bastante e apresentar um bom desempenho.”
Poucas semanas depois, porém, ele ficou definitivamente para trás na disputa interna com Hendriks no VfB, o que provavelmente reduziu ainda mais suas chances de ser convocado para a Copa do Mundo. De qualquer forma, muito indica atualmente que vários jogadores do Stuttgart não serão considerados por Nagelsmann. Por isso, tanto dentro do próprio clube quanto no entorno do VfB, há um esforço para posicionar os jogadores para a próxima convocação, na quinta-feira, para os amistosos no final de março.
Enquanto Deniz Undav tomou a iniciativa com uma entrevista sensacional e a comprovou plenamente em termos esportivos, o próprio Hoeneß intercedeu a favor de Mittelstädt. “Considero-o um jogador que pode ser muito útil na Copa do Mundo”, disse ele após o jogo contra o Celtic e enfatizou, em contradição com suas ações: “Julian precisa, naturalmente, levar em conta mais algumas coisas, das quais não tenho conhecimento. Mas Maxi já demonstrou que consegue atingir um alto nível mesmo contra adversários muito bons.”
No entanto, desde então, Mittelstädt não teve a chance de provar seu valor contra os “adversários muito bons”. Em vez disso, ele foi titular quando enfrentou jogadores do Heidenheim, Mainz e Celtic (jogo de volta após a vitória por 4 a 1). Assim, Mittelstädt provavelmente terá que assumir, também na próxima pausa para jogos internacionais, o papel de espectador que já lhe é cada vez mais familiar, quando, entre outros, enfrentar Gana (30 de março) justamente em casa, em Stuttgart.
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VfB Stuttgart, Calendário: resumo dos próximos jogos
Data (hora) Competição Adversário (Local) 19 de março (21h) Liga Europa FC Porto (Fora) 22 de março (19h30) Bundesliga FC Augsburg (F) 4 de abril (18h30) Bundesliga BVB (C) 12 de abril (17h30) Bundesliga HSV (C) 19 de abril (18h30) Bundesliga FC Bayern (F)