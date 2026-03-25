Se depender do jogador com mais partidas pela seleção dos EUA, Landon Donovan (44), o jogador da Bundesliga Noahkai Banks (19, FC Augsburg) não vestirá mais a camisa dos Estados Unidos. O ex-atacante do FC Bayern e do Bayer Leverkusen está irritado porque Banks recusou um convite do técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, para a atual pausa internacional, que inclui amistosos contra a Bélgica e Portugal.
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Porque ele talvez queira jogar pela Alemanha: o ex-jogador do Bayern Landon Donovan quer banir jogadores da Bundesliga da seleção dos EUA
Banks joga há anos pelas seleções dos EUA e atualmente integra a seleção sub-20. Em setembro, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção principal, mas não entrou em campo no amistoso contra o Japão. Posteriormente, Pochettino não convocou o jovem para os amistosos de setembro e outubro. Desta vez, porém, o argentino convocou Banks, que acabou recusando a convocação.
Donovan está irritado com isso e, no 'Unfiltered Soccer Podcast', exigiu consequências ao lado de seu ex-companheiro de equipe Tim Howard: “Do ponto de vista da federação, especialmente de Matt Crocker (diretor técnico da federação americana, nota do editor), que toma essas decisões: se há alguém que não quer jogar pelo seu país – tchau! Adeus!”
Além disso, Donovan, que disputou 157 partidas pela seleção, disse sobre Banks: “Não estou bravo com ele. Ele tem o direito de tomar suas decisões. Mas agora isso não me interessa mais. Se ele não quer jogar pelos EUA, tudo bem, entendido!”
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Noahkai Banks nasceu em Honolulu
Banks é considerado um grande talento na zaga. No FC Augsburg, ele é muito valorizado; atualmente, é titular e já soma 22 partidas nesta temporada pelo time da cidade de Augsburg. Banks nasceu em Honolulu, filho de uma alemã e de um americano. Aos oito anos, mudou-se para a Alemanha e, em 2015, passou do TSV Dietmannsried para as categorias de base do FCA.
Seu excelente desempenho na Bundesliga torna Banks uma opção interessante para os EUA. No entanto, o jogador de 1,93 m de altura e pé direito também poderia jogar pela seleção alemã. E ele hesita; a próxima fase final da Copa do Mundo, que será disputada, entre outros lugares, em seu país natal, não é para ele o argumento mais convincente: “Ainda estou decidindo, sei que a Copa do Mundo está chegando. Mas tenho uma longa carreira pela frente, por isso não quero depender de um único torneio.”
Não se sabe de nenhuma iniciativa concreta da DFB neste momento, embora a revista kicker tenha escrito há algumas semanas que ele teria aparecido “no radar” do técnico da seleção sub-21, Antonio Di Salvo.
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Landon Donovan: "Isso é uma grande besteira"
Banks falou de uma "decisão importante" que não queria tomar sozinho, mas "com minha família e algumas pessoas que são importantes para mim. Não quero estabelecer um prazo, vou dar tempo ao tempo e decidir com toda a calma."
Mas, se depender de Landon Donovan, isso já nem é mais necessário: “Se ele se sente mais alemão, tudo bem. Sempre disse que, numa decisão dessas, a gente deve se guiar pela paixão. Seria bem claro se ele quisesse fazer parte da seleção dos EUA. Ele participou de muitos estágios, inclusive nas categorias de base. A federação vem se esforçando há muito tempo para conquistá-lo. E parece que estamos implorando para que ele jogue pelo nosso país. Isso é besteira.”
Estatísticas de Noahkai Banks como jogador profissional do FC Augsburg:
Intervenções 30 Partidas com duração superior a 90 minutos 14 Gols 1 Assistências 1 Cartões amarelos 10