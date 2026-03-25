Porque ele talvez queira jogar pela Alemanha: o ex-atacante do Bayern, Landon Donovan, quer excluir jogadores profissionais da Bundesliga da seleção dos EUA

Banks joga há anos pelas seleções dos EUA e atualmente integra a seleção sub-20. Em setembro, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção principal, mas não entrou em campo no amistoso contra o Japão. Posteriormente, Pochettino não convocou o jovem para os amistosos de setembro e outubro. Desta vez, porém, o argentino convocou Banks, que acabou recusando a convocação.

Donovan está irritado com isso e, no 'Unfiltered Soccer Podcast', exigiu consequências ao lado de seu ex-companheiro de equipe Tim Howard: “Do ponto de vista da federação, especialmente de Matt Crocker (diretor técnico da federação americana, nota do editor), que toma essas decisões: se há alguém que não quer jogar pelo seu país – tchau! Adeus!”

Além disso, Donovan, que disputou 157 partidas pela seleção, disse sobre Banks: “Não estou bravo com ele. Ele tem o direito de tomar suas decisões. Mas agora isso não me interessa mais. Se ele não quer jogar pelos EUA, tudo bem, entendido!”