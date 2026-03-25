"Porque é divertido": há uma equipe que o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, está adorando assistir neste momento

O ex-jogador e técnico do Blaugrana se entusiasmou em uma entrevista à TV3: “Quando o Barça do Flick joga e eu tenho tempo, eu me sento e assisto – porque é divertido. Às vezes pensamos demais e inventamos histórias. Mas, no fim das contas, é assim: quando você vai ao cinema ou a um bom restaurante, quer aproveitar. E me diga uma situação em que você não aproveita ver o Barça jogar!”

O ex-técnico da seleção alemã Flick assumiu o FC Barcelona no verão de 2024, substituindo Xavi, e impôs à equipe um estilo de jogo arriscado e espetacular, com uma linha defensiva extremamente avançada e um ataque intransigente. Isso resultou na conquista da dobradinha no primeiro ano.

Também na temporada atual, o Barça está na briga pelo título nacional e ocupa, no momento, a liderança da LaLiga. Os blaugranas também continuam na disputa da Liga dos Campeões.