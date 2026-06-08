"Por vezes perigosa" - a seleção masculina dos EUA mostrou garra contra a Alemanha, mas será que isso basta diante de uma Copa do Mundo histórica que se aproxima?

A Alemanha, por sua vez, nunca pareceu muito preocupada. Os EUA somavam apenas três toques dentro da área aos 25 minutos. Na verdade, seu primeiro chute a gol foi aquele que entrou: Antonee Robinson — um jogador que, até sábado, tinha marcado apenas nove gols em toda a carreira — mandou para o fundo da rede de voleio de fora da área. Ele deu um salto mortal para trás em comemoração, como alguém que já tivesse feito isso muitas e muitas vezes antes.

Havia, porém, a sensação de que os EUA estavam dando um pouco de espaço demais à Alemanha — talvez deixando-se um pouco expostos demais com sua disposição de pressionar.

E foi o que aconteceu.

Pouco antes da marca de uma hora, Musiala encontrou um pouco de espaço demais e cruzou na direção de Havertz — que também tinha espaço demais. Leroy Sané então se infiltrou em — sim, você adivinhou — espaço demais, e mandou para o fundo da rede. Foi basicamente isso. Ambos os treinadores fizeram rodízio. Nenhum dos dois conseguiu muito com seus reservas. A seleção dos EUA teve um pouco mais de posse de bola, mas fez assustadoramente pouco com ela. Três de seus quatro chutes a gol ocorreram no segundo tempo. Mas eles também não conseguiram criar uma única “grande chance”.

A lembrança que ficou dos últimos 45 minutos, na verdade, foi um pouco de irritabilidade nervosa. Tim Weah fez uma entrada um pouco forte demais para o gosto de David Raum. Nico Schlotterbeck respondeu com um empurrão. O banco dos EUA esvaziou-se de forma um tanto teatral. O árbitro mostrou cartão amarelo para Weah e Schlotterbeck.

É perigoso analisar esses momentos. Objetivamente, eles não significam muito. Certamente, do ponto de vista da seleção americana, tudo parecia um pouco ridículo. Os EUA estavam levando uma surra. Era o 92º minuto. Weah não precisava entrar com os dois pés — independentemente de ter ganhado a bola ou não. O banco se esvaziando e ficando um pouco irritado parecia legal. Mas é difícil ver o que, exatamente, isso conseguiu.

Após o jogo, Pochettino disse que a arbitragem foi questionável durante toda a partida — mas gostou da forma como sua equipe reagiu.

“A Alemanha foi um pouco agressiva desde o início, e acho que o árbitro não administrou bem a situação. E isso foi como criar a sensação de que, às vezes, precisamos ser agressivos também. É bom que a situação seja assim. Eles se importam, nós nos importamos. Somos competitivos. Eles são competitivos”, disse ele.

No entanto, durante a maior parte de sua história, ser competitivo e mostrar um ritmo de trabalho intenso sempre fez parte do DNA da seleção americana. Para um programa que venceu apenas uma partida de fase eliminatória em toda a sua história, a expectativa nesta fase é maior. E, com base no que vimos aqui, é difícil imaginar de onde virá essa vitória marcante. Na verdade, isso levanta dúvidas sobre o próprio Pochettino.

O argentino tem um currículo impecável, tendo treinado o Tottenham, o PSG e o Chelsea, e recebeu, com razão, mais de US$ 5 milhões pelos seus primeiros sete meses no cargo, de acordo com documentos fiscais. Seu antecessor, Gregg Berhalter, ganhava US$ 1,6 milhão por ano. Apenas Carlo Ancelotti, que comanda a seleção brasileira, ganha mais no cenário internacional.

Houve alguns sinais positivos, mas os EUA e seus torcedores precisam parar de aceitar o esforço como um indicador de sucesso.