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USMNT GFX GOAL
Thomas Hindle

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"Por vezes perigosa" - a seleção masculina dos EUA mostrou garra contra a Alemanha, mas será que isso basta diante de uma Copa do Mundo histórica que se aproxima?

Estados Unidos
Copa do Mundo
M. Pochettino
Especiais e Opinião
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Alemanha

Os EUA reagiram bem ao ficarem perdendo por 1 a 0 contra a Alemanha, mas acabaram se contentando com pouco mais do que uma derrota merecida contra um adversário superior — um resultado assustadoramente familiar.

Aos 48 minutos da partida da seleção dos EUA contra a Alemanha, o zagueiro central do Bayern de Munique, Jonathan, praticamente permitiu que Christian Pulisic chutasse. O americano avançou rapidamente pela direita. O passe para Folarin Balogun, que avançava em velocidade, estava pronto. Pulisic fingiu para o meio e tentou se desmarcar pela lateral. Tah se posicionou na frente, bloqueou o chute e parecia incrivelmente relaxado ao fazer isso. O que exigiu o máximo esforço do americano parecia ridiculamente fácil para o alemão.

E esses são os níveis.

Foi um microcosmo dessa partida de futebol, no fim das contas, uma em que os EUA se esforçaram, se exauriram e tentaram muito. A Alemanha ainda queria vencer, mas, para eles, foi uma partida mais controlada. Eles marcaram um gol em uma jogada ensaiada e acrescentaram outro em uma jogada bem trabalhada. Eles nunca saíram da segunda marcha.

A seleção americana, por sua vez, estava frenética e sem fôlego. Em alguns momentos, isso rendeu um futebol bastante bom. O resultado? Uma vitória da Alemanha por 2 a 1, e uma vitória notavelmente confortável. Eles estavam, na verdade, passeando.

Há muita retórica do lado americano sobre “luta” e “chegar perto”. Mas, no fim das contas, a Alemanha nunca foi realmente pressionada. O melhor que a seleção americana conseguiu foi um passeio para uma das favoritas da Copa do Mundo. E é difícil ver para onde eles vão a partir daqui — o que levanta questões importantes sobre uma contratação milionária do futebol americano.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Um desempenho aprimorado

    Vale a pena notar, em primeiro lugar, que o jogo de sábado foi, sem dúvida, um avanço. A seleção masculina dos EUA pareceu, por cerca de 30 minutos, a melhor que já foi sob o comando de Pochettino. O argentino passou a maior parte dos seus dois anos no cargo tentando mudar as coisas. Esta foi uma equipe quase completa, e os EUA não foram completamente dominados. Uma pequena vitória? Claro. Mas uma vitória, mesmo assim. De fato, é, objetivamente, algo positivo passar de “totalmente dominado” para simplesmente “derrotado”.

    No entanto, a diferença de qualidade ainda era clara. A Alemanha marcou aos dois minutos, com Kai Havertz cabeceando para o gol após um tiro livre, um jogador que se viu surpreendentemente livre na pequena área. Os alemães meio que brincaram com a bola a partir daí. Florian Wirtz e Jamal Musiala deram ideias para o ataque. Houve algumas boas jogadas de Havertz e passes precisos de Joshua Kimmich. Eles marcaram novamente aos seis minutos, mas o gol foi anulado depois que a bola foi, corretamente, considerada fora de jogo antes de um corte de Leroy Sané.

    E então veio a reação da seleção dos EUA. Eles não controlaram o jogo tanto quanto o agitaram. Houve um pouco mais de intensidade na pressão deles. Malik Tillman, um jogador que defendia como se estivesse em uma partida de futebol e atacava como se não estivesse, recuperou a bola aqui e ali. Pulisic se movimentou, pressionou e driblou. Ele parecia animado, até mesmo com fome de gol. Sergino Dest correu pela direita e invadiu a área. Balogun correu atrás de muitas bolas perdidas.

    • Publicidade
  • Germany USAGetty

    Alemanha conquista vitória com facilidade

    A Alemanha, por sua vez, nunca pareceu muito preocupada. Os EUA somavam apenas três toques dentro da área aos 25 minutos. Na verdade, seu primeiro chute a gol foi aquele que entrou: Antonee Robinson — um jogador que, até sábado, tinha marcado apenas nove gols em toda a carreira — mandou para o fundo da rede de voleio de fora da área. Ele deu um salto mortal para trás em comemoração, como alguém que já tivesse feito isso muitas e muitas vezes antes.

    Havia, porém, a sensação de que os EUA estavam dando um pouco de espaço demais à Alemanha — talvez deixando-se um pouco expostos demais com sua disposição de pressionar.

    E foi o que aconteceu.

    Pouco antes da marca de uma hora, Musiala encontrou um pouco de espaço demais e cruzou na direção de Havertz — que também tinha espaço demais. Leroy Sané então se infiltrou em — sim, você adivinhou — espaço demais, e mandou para o fundo da rede. Foi basicamente isso. Ambos os treinadores fizeram rodízio. Nenhum dos dois conseguiu muito com seus reservas. A seleção dos EUA teve um pouco mais de posse de bola, mas fez assustadoramente pouco com ela. Três de seus quatro chutes a gol ocorreram no segundo tempo. Mas eles também não conseguiram criar uma única “grande chance”.

    A lembrança que ficou dos últimos 45 minutos, na verdade, foi um pouco de irritabilidade nervosa. Tim Weah fez uma entrada um pouco forte demais para o gosto de David Raum. Nico Schlotterbeck respondeu com um empurrão. O banco dos EUA esvaziou-se de forma um tanto teatral. O árbitro mostrou cartão amarelo para Weah e Schlotterbeck.

    É perigoso analisar esses momentos. Objetivamente, eles não significam muito. Certamente, do ponto de vista da seleção americana, tudo parecia um pouco ridículo. Os EUA estavam levando uma surra. Era o 92º minuto. Weah não precisava entrar com os dois pés — independentemente de ter ganhado a bola ou não. O banco se esvaziando e ficando um pouco irritado parecia legal. Mas é difícil ver o que, exatamente, isso conseguiu.

    Após o jogo, Pochettino disse que a arbitragem foi questionável durante toda a partida — mas gostou da forma como sua equipe reagiu.

    “A Alemanha foi um pouco agressiva desde o início, e acho que o árbitro não administrou bem a situação. E isso foi como criar a sensação de que, às vezes, precisamos ser agressivos também. É bom que a situação seja assim. Eles se importam, nós nos importamos. Somos competitivos. Eles são competitivos”, disse ele.

    No entanto, durante a maior parte de sua história, ser competitivo e mostrar um ritmo de trabalho intenso sempre fez parte do DNA da seleção americana. Para um programa que venceu apenas uma partida de fase eliminatória em toda a sua história, a expectativa nesta fase é maior. E, com base no que vimos aqui, é difícil imaginar de onde virá essa vitória marcante. Na verdade, isso levanta dúvidas sobre o próprio Pochettino.

    O argentino tem um currículo impecável, tendo treinado o Tottenham, o PSG e o Chelsea, e recebeu, com razão, mais de US$ 5 milhões pelos seus primeiros sete meses no cargo, de acordo com documentos fiscais. Seu antecessor, Gregg Berhalter, ganhava US$ 1,6 milhão por ano. Apenas Carlo Ancelotti, que comanda a seleção brasileira, ganha mais no cenário internacional.

    Houve alguns sinais positivos, mas os EUA e seus torcedores precisam parar de aceitar o esforço como um indicador de sucesso.

  • Gregg Berhalter USMNT 2023-24Geoff Burke

    Repetindo as mesmas derrotas gloriosas

    Mas também foi uma espécie de retorno ao passado encantador. Na verdade, foi a materialização da vibração que a velha guarda sempre tentou transmitir. Eles eram, como costumam insistir, lutadores superados. Esses caras eram inferiores no papel e, por isso, subestimados, mas tinham coragem suficiente para lutar até a vitória — ou, pelo menos, até uma derrota triunfante. Dizem que esse é o jeito americano de fazer as coisas.

    E isso, em grande parte, está certo. Este é um país sem uma tradição tão forte no futebol. De certa forma, só se pode se ater ao que se conhece.

    O argumento deles, porém, carece de um pouco de nuance. Em algum momento, a “luta” precisa levar a resultados. E, até agora, não há muito com que os EUA, sob o comando de Pochettino, possam se orgulhar.

    Talvez a parte mais encorajadora da derrota de sábado tenha sido que houve uma espécie de recuperação. Estar perdendo por 1 a 0, em jogos anteriores, levou a derrotas pesadas. Antonee Robinson deixou claro após o jogo que estava feliz com a reação dos EUA ao sofrer um gol logo no início. Seu argumento? Foi bom que os EUA não desmoronaram.

    “Decepcionado por termos perdido, mas há muitos aspectos positivos a serem levados em conta”, disse Robinson. “Sinto que, ao sofrer um gol tão cedo, poderíamos facilmente ter desmoronado, e poderia ter sido um dia muito, muito ruim para começarmos o torneio. Mas reagimos e, em alguns momentos, jogamos um futebol realmente bom e parecemos bem, parecemos competitivos.”

    Tyler Adams concordou com ele.

    “Você não imagina o jogo levando um gol logo no primeiro minuto. Quando isso acontece, você tem que se unir”, disse Adams após a partida.

    O técnico adversário, Julian Nagelsmann, também afirmou que não foi o jogo mais fácil para sua equipe. “Estou torcendo para que dê tudo certo”, disse o técnico à mídia americana.

    Quer tenha sido essa a intenção ou não, ele soou um pouco condescendente.

    “Vocês têm um bom técnico, que é uma pessoa muito simpática e um bom técnico; espero que seja um bom torneio para vocês... O que eles fizeram e que foi difícil para nós foi que jogaram com muita intensidade; é simplesmente uma equipe com muita velocidade em várias posições.”

  • USMNT-Germany fightGetty

    O que foi prometido

    Em setembro de 2024, Pochettino conduziu sua coletiva de imprensa de posse com a desenvoltura de um político experiente.

    “Precisamos acreditar em grandes coisas”, disse Pochettino em sua famosa coletiva de imprensa de apresentação. “Precisamos acreditar que podemos não apenas vencer um jogo, mas a Copa do Mundo.”

    Sua primeira coletiva de imprensa com a Seleção dos EUA foi marcada por muita convicção, muita ambição e, sem surpresa, muita personalidade. Ele enfatizou repetidamente que os Estados Unidos deveriam sonhar grande e que a Seleção dos EUA deveria se inspirar na mentalidade vencedora e na ambição vistas em outros esportes americanos.

    Isso, na sua visão, significa uma equipe que joga de forma ofensiva: agressiva, atraente e sem medo do momento. Ele também rebateu a ideia de que não havia tempo suficiente antes da Copa do Mundo de 2026, insistindo que os jogadores são talentosos e inteligentes o suficiente para se adaptarem rapidamente. Mais do que tudo, porém, a mensagem de Pochettino foi sobre mentalidade. Após uma Copa América difícil e uma janela de setembro sem brilho, a seleção americana precisava de um impulso de confiança. Pochettino, descontraído, seguro e, às vezes, engraçado, parecia decidido a proporcionar exatamente isso.

    “Não vejo fraqueza [no elenco]”, disse Pochettino na época. “Somos sempre positivos. Temos jogadores muito talentosos.”

    No entanto, desde então, os americanos ainda esperam ver essas promessas se concretizarem.

    O técnico, por sua vez, defendeu seu cargo.

    “Somos os EUA”, disse Pochettino após duas derrotas consecutivas para a Bélgica e Portugal. “Estamos competindo contra a Bélgica e Portugal. Tenho certeza de que a Bélgica e Portugal têm, entre os 100 melhores jogadores, alguns ou vários jogadores que estão nesse ranking. Acho que nós não temos. É por isso que é bom jogar contra esse tipo de time.”

    No momento, a questão é se os EUA realmente conseguiram algo significativamente diferente do que tinham antes — além de um nome mais conhecido e um salário muito maior.

  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    Isso é suficiente?

    Em termos mais gerais, portanto, os EUA deveriam ser temidos. Pochettino não deveria ser apenas uma “pessoa simpática e um bom treinador”, que comanda um elenco com “velocidade em várias posições”.

    Esses caras deveriam ser tanto um time de futebol de primeira linha quanto um pesadelo para se enfrentar. Nenhuma das duas coisas é realmente verdadeira. Então, onde, exatamente, está o fator medo aqui? O que os EUA realmente fazem? Se a melhor coisa a se tirar de um jogo de despedida da Copa do Mundo foi que eles não desmoronaram e não foram fáceis de enfrentar, isso realmente vale a pena comemorar?

    Esta é uma contratação imensamente cara, com um currículo brilhante. A transformação visível, porém, tem sido limitada. Pochettino foi trazido como um estrategista que também iria agitar as coisas. Sem dúvida, ele é um técnico de elite e já lidou com grandes egos antes, mais notavelmente com um time repleto de estrelas do PSG entre 2021 e 2022.

    Mas ainda não está claro por que os EUA gastaram tanto com um único homem. Se o objetivo era apertar o botão de reset, fazer os jogadores temerem por suas vagas e construir algo, então o que, na verdade, mudou?

    Berhalter costumava apresentar atuações animadas contra adversários de alto nível. Os técnicos antes dele faziam basicamente o mesmo. Pochettino se adaptou aos EUA e admitiu que passou por um verdadeiro choque cultural.

    Mas será que a equipe realmente mudou sob o comando dele? Na verdade, em todas as ocasiões, eles simplesmente perderam “honrosamente” para um time melhor. O México, que escalou um time mais forte, repleto de vencedores experientes, foi superior na final da Copa Ouro. Portugal e a Bélgica foram superiores em março. A Alemanha, também, é de classe mundial. Os EUA marcaram um gol de volta, perderam o jogo e, então, perderam a cabeça no sábado.

    Claro, no fim das contas, as Copas do Mundo têm a ver com energia, vibração e espírito. Os EUA, sem dúvida, estão contando com isso. As competições são inerentemente imprevisíveis e divertidas da melhor maneira possível. Esse é um grupo de caras que parecem gostar uns dos outros — e merecem um pouco de crédito por não desistirem. E a mensagem pós-jogo parecia ser “isso já é bom o suficiente”.

    Mas será mesmo?

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