O Real Madrid conquistou os três pontos no Stadio Olimpico na noite de quarta-feira, mas sua atuação contra a Roma deixou mais perguntas do que respostas. O gigante espanhol perdia por 3 a 1 quando faltavam apenas oito minutos para o fim do tempo regulamentar.

Uma reação nos minutos finais salvou a equipe de Mourinho de uma derrota constrangedora. Contratado no verão, Carlos Espi deu início à reação, e os gols de Kylian Mbappe, Endrick e Antonio Rudiger garantiram a vitória por 4 a 3. O resultado mantém o início perfeito do Real Madrid em sua campanha europeia, mas a forma caótica como a vitória foi conquistada expôs fragilidades defensivas importantes.

A falta de controle ao longo da partida levantou dúvidas sobre a influência tática de Mourinho. Apesar da reputação do técnico português de montar equipes sólidas e bem organizadas, seu elenco atual parece desarticulado.



