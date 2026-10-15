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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Traduzido por

Por um fio! Jamie Carragher faz avaliação dura sobre José Mourinho apesar da virada do Real Madrid contra a Roma na Champions League

J. Mourinho
Real Madrid
Liga dos Campeões
Roma x Real Madrid
Roma
La Liga
J. Carragher

O Real Madrid manteve o início perfeito de sua campanha na Champions League, mas a forma como venceu a Roma por 4 a 3 não convenceu Jamie Carragher. Apesar da sequência emocionante de lances nos minutos finais no Stadio Olimpico, o ídolo do Liverpool acredita que o técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, já enfrenta dificuldades para se adaptar à capital espanhola.

  • Virada dramática encobre problemas mais amplos

    O Real Madrid conquistou os três pontos no Stadio Olimpico na noite de quarta-feira, mas sua atuação contra a Roma deixou mais perguntas do que respostas. O gigante espanhol perdia por 3 a 1 quando faltavam apenas oito minutos para o fim do tempo regulamentar.

    Uma reação nos minutos finais salvou a equipe de Mourinho de uma derrota constrangedora. Contratado no verão, Carlos Espi deu início à reação, e os gols de Kylian Mbappe, Endrick e Antonio Rudiger garantiram a vitória por 4 a 3. O resultado mantém o início perfeito do Real Madrid em sua campanha europeia, mas a forma caótica como a vitória foi conquistada expôs fragilidades defensivas importantes.

    A falta de controle ao longo da partida levantou dúvidas sobre a influência tática de Mourinho. Apesar da reputação do técnico português de montar equipes sólidas e bem organizadas, seu elenco atual parece desarticulado.


  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Carragher destaca dilema tático

    Em entrevista à CBS Sports, Carragher expressou sérias ressalvas sobre o início da passagem de Mourinho. Ao ser perguntado pela apresentadora Kate Scott se o time atual reflete a identidade tradicional de Mourinho, o ex-zagueiro do Liverpool foi direto.

    “Não. Acho muito difícil que eles consigam isso, porque há muitos grandes jogadores de ataque”, disse Carragher. “Quando você chega a um clube desse tamanho, precisa colocá-los em campo. Não dá para pensar: ‘Certo, vou tirar um jogador de ataque e talvez colocar mais um meio-campista’.”

    Carragher acredita que a pressão para escalar os astros do ataque compromete a estrutura preferida de Mourinho. “Acho difícil para quase qualquer treinador ir para o Real Madrid e ser ele mesmo”, acrescentou. “É quase como se tivessem de desempenhar o papel de treinador do Real Madrid. Sabemos que Jose Mourinho é um treinador que preza pela estrutura e pela organização. Isso fica claro ao longo de toda a carreira dele. Mas nem ele consegue ser assim no Real Madrid.”


  • Um técnico sob pressão logo de início

    Segundo Carragher, as atuações irregulares deixaram Mourinho em uma posição vulnerável. A dependência de gols decisivos nos instantes finais sugere uma instabilidade de fundo, e não uma capacidade genuína de reação.

    “A sensação é de que, mesmo nestas primeiras semanas da temporada, ele está se segurando por um fio, ou o time consegue gols no último minuto, viradas”, observou Carragher. “Eles não convencem nem um pouco, na verdade. Mas fazem apenas o suficiente para que você não sinta que tudo está desmoronando ou que não está funcionando. Estão só conseguindo se manter.”

    A urgência de conquistar títulos aumenta ainda mais a pressão. O Real Madrid está atualmente em sua terceira temporada consecutiva sem um troféu, o que amplia as expectativas sobre o retorno do treinador.


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    El Clásico decisivo se aproxima

    O futuro imediato parece desafiador para Mourinho e seu elenco. O Real Madrid já está a uma distância considerável em pontos do Barcelona, atual líder de La Liga.

    Os dois rivais se enfrentam no próximo fim de semana em um clássico decisivo. Carragher alertou que uma derrota para o grande rival poderia acabar, na prática, com as chances de título do Real Madrid antes da hora. Mourinho precisa encontrar rapidamente uma maneira de estabilizar a equipe para salvar sua campanha no campeonato nacional e encerrar o jejum de títulos do clube.

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