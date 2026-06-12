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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Por trás do capacete... A história de um astro que voltou dos mortos para viver o sonho da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
R. Jimenez
Arsenal
Atlético de Madrid
Wolverhampton
México
África do Sul
England
Espanha

A trajetória excepcional de Jiménez rumo à Copa do Mundo

A seleção mexicana iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com uma importante vitória sobre a África do Sul por 2 a 0, conquistando seus primeiros três pontos no torneio e enviando uma mensagem forte aos adversários de que “El Tri” está mais equilibrado e confiante do que nunca.

No centro desse projeto está Raúl Jiménez, o experiente atacante do México e camisa 9, que mede 1,89 metro e é hoje um dos principais líderes da seleção, tanto do ponto de vista técnico quanto moral, em um momento em que a torcida mexicana sonha em conquistar um feito histórico em casa.

Mas a história de Jiménez vai além dos limites do futebol, dos gols e dos títulos, pois traz consigo uma das histórias de resiliência mais inspiradoras do mundo do esporte, depois de ter sofrido uma lesão grave que quase encerrou sua carreira no futebol e chegou a ameaçar sua vida, antes de ele conseguir voltar aos gramados.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    O capacete... uma lembrança de um acidente que se tornou um símbolo de resiliência

    Os detalhes do incidente remontam ao dia 29 de novembro de 2020, durante o confronto entre o Wolverhampton e o Arsenal na Premier League, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

    Durante a cobrança de uma falta dentro da área, Jiménez correu em direção ao primeiro poste para tentar alcançar a bola, antes de colidir com força com o zagueiro brasileiro David Luiz em um choque aéreo violento.

    A cena foi chocante para todos, já que o atacante mexicano caiu no gramado e permaneceu imóvel por vários minutos, enquanto a equipe médica corria para prestar os primeiros socorros em meio a uma atmosfera de ansiedade e expectativa entre os jogadores e a torcida.

    Com o agravamento da situação, Jiménez foi transportado em maca diretamente para o hospital, fazendo com que a partida passasse a ser um evento secundário diante das preocupações com seu estado de saúde.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-WOLVESAFP

    Uma fratura no crânio colocou sua vida em risco

    Os exames médicos revelaram que o jogador sofreu uma fratura no crânio, uma lesão extremamente grave que não só ameaçou seu futuro esportivo, mas também representou um risco real à sua vida.

    Anos depois do incidente, Jiménez relembrou aqueles momentos difíceis no documentário “Code Red”, transmitido pela BBC, afirmando que não se lembra de muita coisa do que aconteceu.

    O atacante mexicano disse: “Não me lembro de ter ido naquela direção”, referindo-se aos momentos que antecederam a violenta colisão.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma longa e árdua jornada de recuperação

    O caminho de volta não foi nada fácil, já que Jiménez passou por um processo de tratamento e reabilitação que durou vários meses, durante o qual enfrentou grandes desafios físicos e psicológicos.

    O jogador explicou que tinha um único objetivo em mente: recuperar seu nível anterior e voltar à competição da melhor forma possível.

    Em declarações anteriores, ele disse: “Eu queria voltar ao meu nível anterior e, além disso, provar que me tornei mais forte”.

    Ele também elogiou o grande apoio que recebeu de seus companheiros de equipe, da comissão técnica e da torcida, afirmando que esse apoio desempenhou um papel fundamental para superar o período mais difícil de sua carreira.

    Após oito meses de trabalho intenso e reabilitação, Jiménez voltou aos gramados ao participar de um amistoso do Wolverhampton contra o Crewe Alexandra, em uma partida com significado especial, pois marcou o início de um novo capítulo em sua vida esportiva.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Por que ele usa capacete?

    Desde seu retorno aos gramados, o protetor de cabeça tornou-se parte integrante do visual de Raúl Jiménez dentro do campo.

    O protetor é usado como medida preventiva para proteger a área da lesão e reduzir quaisquer riscos potenciais decorrentes de atritos ou golpes fortes durante as partidas, especialmente porque o jogador sofreu uma lesão craniana de gravidade extrema.

    Com o passar do tempo, esse protetor deixou de ser apenas um dispositivo médico para se tornar um símbolo de uma história de resiliência excepcional, lembrando a todos a magnitude do sofrimento pelo qual o jogador passou e a maneira como ele conseguiu retornar aos mais altos níveis da competição.

  • Club Atletico de Madrid v Real Club Celta de Vigo -La GigaGetty Images Sport

    Uma trajetória europeia repleta de sucessos

    Jiménez é conhecido por sua grande força física e sua capacidade de atuar como um atacante completo, tendo construído uma carreira de destaque nos campos europeus.

    O jogador iniciou sua carreira profissional no América, do México, entre 2011 e 2014, onde passou pelas categorias de base do clube antes de conquistar seu lugar no time principal.

    Em 2014, transferiu-se para o Atlético de Madrid, da Espanha, onde conquistou o título da Supercopa da Espanha na temporada 2014-2015.

    Posteriormente, transferiu-se para o Benfica, de Portugal, clube pelo qual atuou entre 2015 e 2018, conquistando dois títulos da Primeira Liga, além de uma Taça de Portugal.

    Os momentos mais marcantes de sua carreira ocorreram no Wolverhampton, da Inglaterra, pelo qual jogou entre 2018 e 2023, tornando-se um dos principais atacantes da Premier League e um dos jogadores mais importantes do time.

    No verão de 2023, ele se transferiu para o Fulham, para continuar competindo no mais alto nível da Inglaterra, com um contrato válido até 30 de junho de 2026.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Um dos maiores astros do México de todos os tempos

    No cenário internacional, Raúl Jiménez é considerado um dos principais atacantes da história da seleção mexicana, tendo disputado 127 partidas internacionais e marcado 46 gols.

    Ele também possui grande experiência em Copas do Mundo, tendo participado da edição de 2022, na qual disputou três partidas, totalizando 56 minutos em campo.

    Hoje, Jiménez entra na Copa do Mundo de 2026 com novas ambições, buscando liderar a seleção de seu país para alcançar uma conquista excepcional e adicionar um novo capítulo à história inspiradora que começou nos campos do México, passou por etapas marcantes na Europa e que quase foi interrompida por uma lesão terrível, antes de se transformar em uma das maiores histórias de desafio e resiliência do futebol moderno.