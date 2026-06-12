Por trás do capacete... A história de um astro que voltou dos mortos para viver o sonho da Copa do Mundo

A seleção mexicana iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com uma importante vitória sobre a África do Sul por 2 a 0, conquistando seus primeiros três pontos no torneio e enviando uma mensagem forte aos adversários de que “El Tri” está mais equilibrado e confiante do que nunca.

No centro desse projeto está Raúl Jiménez, o experiente atacante do México e camisa 9, que mede 1,89 metro e é hoje um dos principais líderes da seleção, tanto do ponto de vista técnico quanto moral, em um momento em que a torcida mexicana sonha em conquistar um feito histórico em casa.

Mas a história de Jiménez vai além dos limites do futebol, dos gols e dos títulos, pois traz consigo uma das histórias de resiliência mais inspiradoras do mundo do esporte, depois de ter sofrido uma lesão grave que quase encerrou sua carreira no futebol e chegou a ameaçar sua vida, antes de ele conseguir voltar aos gramados.