"Por sorte, isso não aconteceu": goleiro da Premier League estava prestes a se transferir para o Bayern de Munique

Antes da chegada de Peretz ao Bayern, o clube enfrentava sérias dificuldades na posição de goleiro. No final de 2022, Manuel Neuer fraturou a tíbia, entre outras lesões, em um acidente de esqui e ficou fora dos gramados por quase um ano inteiro. No início de 2023, o time de Munique se viu, portanto, obrigado a contratar um substituto. Yann Sommer chegou do Gladbach por nove milhões de euros, segundo especulações, também com o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões. Como se sabe, o plano fracassou.

Também devido a um acordo, Sommer, que sempre foi visto com olhos críticos em Munique, não teve obstáculos para se transferir para o Inter de Milão após a segunda metade da temporada. Até o retorno de Neuer, Sven Ulreich ficou entre os postes: o experiente goleiro voltou a jogar no último fim de semana na Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, oferecendo um apoio confiável, mas acabou se lesionando. O primeiro substituto de Neuer agora é Jonas Urbig, que, devido ao seu excelente desempenho, foi até convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a equipe nacional.

Raya, por sua vez, ascendeu a titular indiscutível do Arsenal e tem boas chances de conquistar seus primeiros títulos em nível de clubes. Os Gunners lideram a tabela da Premier League e estão nas quartas de final da Liga dos Campeões. No domingo, disputarão a final da Carabao Cup contra o Manchester City. Raya ainda tem contrato válido até 2028.

O futuro de Neuer no Bayern, por outro lado, ainda é incerto. Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre se ele renovará seu contrato, que expira no verão, ou se pretende encerrar a carreira. O diretor esportivo Christoph Freund disse recentemente a esse respeito: “Vamos ver o que abril e o início de maio nos reservam, quando ele voltar a defender o gol, como ele se sentirá, inclusive nas partidas contra times ingleses.” Então, Neuer “entrará em contato conosco” e “conversaremos juntos para definir o rumo que devemos seguir”.