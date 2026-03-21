Como David Raya revelou, ele quase se juntou ao clube mais titulado da Alemanha. Em vez disso, o goleiro espanhol foi para o Arsenal e se tornou um dos melhores da Inglaterra na sua posição.
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"Por sorte, isso não aconteceu": goleiro da Premier League estava prestes a se transferir para o Bayern de Munique
"Eu estava prestes a me transferir para outro clube, mas, felizmente, isso não aconteceu, e, por fim, o Arsenal fez uma oferta e eu vim para cá", disse Raya à Sky Sports, acrescentando: "Qual clube? Era o Bayern de Munique."
A partir dessas declarações, também é possível deduzir em que momento isso ocorreu. Raya foi transferido no verão de 2023, inicialmente por empréstimo do Brentford FC para Londres. Um ano depois, os Gunners pagaram uma taxa de transferência de cerca de 32 milhões de euros aos Bees.
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O FC Bayern contratou Daniel Peretz no lugar de David Raya
O Bayern, por sua vez, contratou Daniel Peretz no verão de 2023, mas ele disputou apenas sete partidas em Munique. No início da temporada atual, o israelense foi, portanto, emprestado ao HSV, onde, no entanto, ficou em desvantagem na disputa interna pela vaga de titular contra Daniel Heuer Fernandes. O contrato de empréstimo foi, por isso, rescindido no meio do ano.
Desde então, Peretz defende a baliza do FC Southampton – e é titular no time da segunda divisão inglesa. Segundo informações, o Saints garantiu uma opção de compra no valor de oito milhões de euros.
O FC Bayern e os muitos goleiros reservas: o que está fazendo Manuel Neuer?
Antes da chegada de Peretz ao Bayern, o clube enfrentava sérias dificuldades na posição de goleiro. No final de 2022, Manuel Neuer fraturou a tíbia, entre outras lesões, em um acidente de esqui e ficou fora dos gramados por quase um ano inteiro. No início de 2023, o time de Munique se viu, portanto, obrigado a contratar um substituto. Yann Sommer chegou do Gladbach por nove milhões de euros, segundo especulações, também com o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões. Como se sabe, o plano fracassou.
Também devido a um acordo, Sommer, que sempre foi visto com olhos críticos em Munique, não teve obstáculos para se transferir para o Inter de Milão após a segunda metade da temporada. Até o retorno de Neuer, Sven Ulreich ficou entre os postes: o experiente goleiro voltou a jogar no último fim de semana na Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, oferecendo um apoio confiável, mas acabou se lesionando. O primeiro substituto de Neuer agora é Jonas Urbig, que, devido ao seu excelente desempenho, foi até convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a equipe nacional.
Raya, por sua vez, ascendeu a titular indiscutível do Arsenal e tem boas chances de conquistar seus primeiros títulos em nível de clubes. Os Gunners lideram a tabela da Premier League e estão nas quartas de final da Liga dos Campeões. No domingo, disputarão a final da Carabao Cup contra o Manchester City. Raya ainda tem contrato válido até 2028.
O futuro de Neuer no Bayern, por outro lado, ainda é incerto. Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre se ele renovará seu contrato, que expira no verão, ou se pretende encerrar a carreira. O diretor esportivo Christoph Freund disse recentemente a esse respeito: “Vamos ver o que abril e o início de maio nos reservam, quando ele voltar a defender o gol, como ele se sentirá, inclusive nas partidas contra times ingleses.” Então, Neuer “entrará em contato conosco” e “conversaremos juntos para definir o rumo que devemos seguir”.
David Raya: Dados de desempenho e estatísticas no Arsenal FC
Jogos 136 Gols sofridos 106 Jogos sem sofrer gols 60