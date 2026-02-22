Por que Yuri Alberto e outros 3 jogadores são desfalques do Corinthians contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista de 2026

Yuri Alberto, Hugo, Kaio César e Matheus Pereira vão desfalcar o Corinthians no jogo deste domingo (22), às 20h30 de Brasília, contra a Portuguesa. Disputada no Canindé, a partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2026.

Após terminar a primeira fase na quinta colocação com 14 pontos, o Timão acabou não conseguindo a vantagem de atuar em casa nesta etapa e precisará resolver sua vida fora.

E por que os quatro jogadores citados acima não estão disponíveis para este duelo decisivo? Abaixo, a GOAL explica.