Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Corinthians v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Felipe Proença

Por que Yuri Alberto e outros 3 jogadores são desfalques do Corinthians contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista de 2026

Atletas não estão entre as opções disponíveis do técnico Dorival Júnior para o jogo decisivo deste domingo no Canindé

Yuri Alberto, Hugo, Kaio César e Matheus Pereira vão desfalcar o Corinthians no jogo deste domingo (22), às 20h30 de Brasília, contra a Portuguesa. Disputada no Canindé, a partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2026.

Todos os jogos do Campeonato PaulistaAssine já! 

Após terminar a primeira fase na quinta colocação com 14 pontos, o Timão acabou não conseguindo a vantagem de atuar em casa nesta etapa e precisará resolver sua vida fora.

E por que os quatro jogadores citados acima não estão disponíveis para este duelo decisivo? Abaixo, a GOAL explica.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Corinthians v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Motivos das ausências

    Os quatro jogadores estão se recuperando de problemas no departamento médico. Yuri Alberto tem uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, Hugo se recupera de uma cirurgia para correção de lesão no menisco lateral do joelho direito, Kaio César está em transição física após lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto Matheus Pereira possui uma lesão muscular na coxa esquerda.

    • Publicidade
  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí

    Após o confronto deste domingo, o Corinthians volta a campo já na próxima quarta-feira (25). Jogando no Mineirão, o Timão visita o Cruzeiro, pela quarta rodada do Brasileirão, às 20h de Brasília.

Paulista
Portuguesa crest
Portuguesa
POR
Corinthians crest
Corinthians
COR
0