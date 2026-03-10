Por que Wayne Rooney está “realmente irritando” sua esposa Coleen, enquanto a lenda do Manchester United testa a “paciência” de amigos e familiares

Antes do grande lançamento de sua nova coleção com a marca irlandesa de fast fashion, Wayne foi visto um pouco abatido durante uma noite regada a álcool em Manchester. Essas travessuras têm sido uma distração indesejada para Coleen.

Uma fonte disse ao The Sun: “Coleen fica irritada com Wayne por ele se meter em confusões. Ela é uma mulher forte, independente e bem-sucedida e não gosta da ideia de que as pessoas pensem algo diferente sobre ela. Ninguém quer ter sua reputação manchada por um comportamento tolo – especialmente quando está trabalhando em algo tão importante como uma linha de roupas.

É realmente irritante para ela ter que lidar com isso. Coleen sempre ficará ao lado de Wayne, mas a paciência de seus amigos e familiares pode estar se esgotando.”

Coleen deu uma festa de lançamento luxuosa para celebridades e convidados da indústria em Londres, quando sua coleção Primark foi apresentada — com um acordo lucrativo que, segundo dizem, vale sete dígitos. Wayne ficou na mansão da família em Cheshire, avaliada em £ 20 milhões (US$ 27 milhões), cuidando dos filhos Kai, Klay, Kit e Cass.

Ele os levou para jantar na loja de comida para viagem do ex-companheiro de equipe do United, Jesse Lingard, em Wilmslow, nas proximidades. Coleen foi acompanhada na capital inglesa por sua mãe, Colette.

A fonte do The Sun acrescentou que Coleen continua contando com o apoio da família próxima: “Colette é e sempre foi a maior apoiadora da filha e fará tudo o que puder para protegê-la. Era essencial que Coleen a tivesse ao seu lado, pois isso lhe deu confiança para brilhar e realmente se divertir. Colette é a voz da razão em sua vida e, claro, o ombro para chorar e o ouvido para desabafar.”