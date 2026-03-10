Getty/GOAL
Por que Wayne Rooney está “realmente irritando” sua esposa Coleen, enquanto a lenda do Manchester United testa a “paciência” de amigos e familiares
Coleen saiu da sombra do ex-capitão da Inglaterra, Wayne
Coleen, que permaneceu ao lado de Wayne durante vários períodos difíceis em seu casamento, está trabalhando duro para construir sua própria marca, saindo da sombra que seu marido projetava durante sua carreira recordista como jogador.
Após terminar em segundo lugar na edição de 2024 do programa I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, Coleen foi inundada com ofertas comerciais e da mídia. Uma delas a levou a se associar à rede de lojas Primark.
Por que o comportamento de Wayne deixou Coleen irritada
Antes do grande lançamento de sua nova coleção com a marca irlandesa de fast fashion, Wayne foi visto um pouco abatido durante uma noite regada a álcool em Manchester. Essas travessuras têm sido uma distração indesejada para Coleen.
Uma fonte disse ao The Sun: “Coleen fica irritada com Wayne por ele se meter em confusões. Ela é uma mulher forte, independente e bem-sucedida e não gosta da ideia de que as pessoas pensem algo diferente sobre ela. Ninguém quer ter sua reputação manchada por um comportamento tolo – especialmente quando está trabalhando em algo tão importante como uma linha de roupas.
É realmente irritante para ela ter que lidar com isso. Coleen sempre ficará ao lado de Wayne, mas a paciência de seus amigos e familiares pode estar se esgotando.”
Coleen deu uma festa de lançamento luxuosa para celebridades e convidados da indústria em Londres, quando sua coleção Primark foi apresentada — com um acordo lucrativo que, segundo dizem, vale sete dígitos. Wayne ficou na mansão da família em Cheshire, avaliada em £ 20 milhões (US$ 27 milhões), cuidando dos filhos Kai, Klay, Kit e Cass.
Ele os levou para jantar na loja de comida para viagem do ex-companheiro de equipe do United, Jesse Lingard, em Wilmslow, nas proximidades. Coleen foi acompanhada na capital inglesa por sua mãe, Colette.
A fonte do The Sun acrescentou que Coleen continua contando com o apoio da família próxima: “Colette é e sempre foi a maior apoiadora da filha e fará tudo o que puder para protegê-la. Era essencial que Coleen a tivesse ao seu lado, pois isso lhe deu confiança para brilhar e realmente se divertir. Colette é a voz da razão em sua vida e, claro, o ombro para chorar e o ouvido para desabafar.”
Impossível ignorar os rumores relacionados a Wayne no evento da Primark
Embora o grande evento de Coleen tenha ocorrido sem contratempos, foi impossível para os participantes evitarem comentários sobre Wayne e seu comportamento. A fonte do The Sun continuou: “Coleen estava com uma expressão séria. Não houve nenhuma menção a Wayne, mas as pessoas estavam comentando sobre isso fora do alcance de sua audição.”
Wayne foi visto lutando para manter as calças no lugar durante uma sessão regada a álcool antes do Brits em Manchester — com uma importante cerimônia de premiação musical saindo de Londres e indo para o norte da Inglaterra pela primeira vez.
Ele frequentou um hotel no centro da cidade com seu amigo, o astro pop Calum Scott, antes de se juntar a duas mulheres, uma das quais estava com o namorado. Rooney finalmente saiu para dormir por volta das 3h25 da manhã.
Rooney trabalhando como comentarista durante pausa na carreira de treinador
Rooney já havia creditado à esposa Coleen o mérito de ter ajudado a controlar seu vício em álcool, afirmando que provavelmente estaria morto se não fosse pelo apoio que ela lhe deu ao longo dos anos.
Wayne, que é o maior artilheiro de todos os tempos do Manchester United, atualmente trabalha como comentarista para a BBC Sport e Amazon Prime Video. Ele colocou em espera sua carreira como técnico após passar por breves períodos no comando do Birmingham City e do Plymouth Argyle.
