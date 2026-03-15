Por que Wayne Rooney e Alan Shearer são acusados de dizer “absurdos completos”, enquanto Anthony Gordon critica as lendas do Manchester United e do Newcastle

Depois de provar sua boa forma e qualidade com o gol da vitória contra o Chelsea em Stamford Bridge no sábado, Gordon não mediu palavras ao avaliar as críticas. Em entrevista ao programa "Match of the Day" da BBC, o jogador da seleção inglesa disse: "Normalmente não gosto de esclarecer as coisas porque não dou muita importância. Mas, neste caso, é preciso esclarecer porque foi simplesmente um absurdo. Dizer que eu não queria jogar na partida mais importante da minha carreira é um absurdo total.

"Acho que o Rooney disse que eu passei por eles, não apertei a mão e fui para o vestiário. Eu não fiz isso. Eu me troquei sozinho num vestiário do tamanho deste. Era só eu e uma pia. Um completo absurdo. Acho que eles precisam melhorar o que estão fazendo."

Embora se sentisse pronto para superar o desconforto, a decisão final foi tomada por Eddie Howe em conjunto com a equipe médica do Newcastle. Gordon admitiu que “não gostou muito” de saber que ficaria no banco, mas entendeu que o técnico precisava priorizar o desempenho da equipe em detrimento de seu desejo pessoal de jogar.