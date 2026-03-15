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Por que Wayne Rooney e Alan Shearer são acusados de dizer “absurdos completos”, enquanto Anthony Gordon critica as lendas do Manchester United e do Newcastle
Lendas causam indignação com dúvidas sobre a disponibilidade
O ex-capitão do Manchester United, Roy Keane, liderou as críticas ao questionar como um jogador poderia estar em condições de entrar no segundo tempo, mas não de começar a partida, enquanto a lenda do Newcastle, Alan Shearer, afirmou que seria preciso “algo extraordinário para me deixar de fora deste jogo”. Wayne Rooney, presente no estádio, jogou lenha na fogueira ao alegar que Gordon se recusou a apertar a mão antes da partida, algo que o jogador já esclareceu de forma espetacular.
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Gordon esclarece alegações que considera “um completo disparate”
Depois de provar sua boa forma e qualidade com o gol da vitória contra o Chelsea em Stamford Bridge no sábado, Gordon não mediu palavras ao avaliar as críticas. Em entrevista ao programa "Match of the Day" da BBC, o jogador da seleção inglesa disse: "Normalmente não gosto de esclarecer as coisas porque não dou muita importância. Mas, neste caso, é preciso esclarecer porque foi simplesmente um absurdo. Dizer que eu não queria jogar na partida mais importante da minha carreira é um absurdo total.
"Acho que o Rooney disse que eu passei por eles, não apertei a mão e fui para o vestiário. Eu não fiz isso. Eu me troquei sozinho num vestiário do tamanho deste. Era só eu e uma pia. Um completo absurdo. Acho que eles precisam melhorar o que estão fazendo."
Embora se sentisse pronto para superar o desconforto, a decisão final foi tomada por Eddie Howe em conjunto com a equipe médica do Newcastle. Gordon admitiu que “não gostou muito” de saber que ficaria no banco, mas entendeu que o técnico precisava priorizar o desempenho da equipe em detrimento de seu desejo pessoal de jogar.
Howe esclarece a situação sobre os protocolos médicos
O técnico do Newcastle, Howe, não hesitou em defender seu craque, esclarecendo que a decisão de deixar Gordon no banco contra o gigante catalão foi de natureza médica, e não por falta de vontade do jogador. “Preciso esclarecer uma coisa sobre Anthony Gordon. Ele estava absolutamente disposto a jogar contra o Barcelona”, afirmou Howe. “Foi minha decisão não escalá-lo como titular, pois ele havia passado mal naquela manhã e não participou do treino. Ele estava preparado para jogar, mas, após consultar a equipe médica, considerou que não estava em condições de entrar em campo.”
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O clima vai esquentando antes do jogo no Camp Nou
A vitória do Newcastle por 1 a 0 em Stamford Bridge serve como um importante impulso de confiança, enquanto a equipe se prepara para a difícil viagem a Barcelona na quarta-feira. Tendo vencido apenas uma vez no campo do Chelsea na Premier League desde 2012, o resultado destaca uma mudança no ímpeto da equipe de Howe. O gol da vitória foi fruto de uma bela jogada de Tino Livramento e Joe Willock, proporcionando aos Magpies o vigor físico necessário para competir no mais alto nível da Europa. O foco agora volta para a Liga dos Campeões e para a possibilidade de Gordon retornar à escalação titular para a partida de volta contra o Blaugrana.
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