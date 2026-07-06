AFP
Traduzido por
Por que Vinicius Júnior não cobrou o pênalti decisivo do Brasil contra a Noruega? O astro do Real Madrid explica por que passou a bola para Bruno Guimarães - que perdeu a cobrança
Ordens da comissão técnica por trás da decisão de marcar o pênalti
As esperanças do Brasil de conquistar o sexto título da Copa do Mundo — o que ampliaria o recorde — foram sensacionalmente frustradas nas oitavas de final, após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega. O momento decisivo do primeiro tempo ocorreu quando o Brasil recebeu um pênalti, mas, em vez de o carismático Vinícius assumir a responsabilidade, Guimarães se prontificou e viu seu chute ser defendido por Orjan Nyland.
Ao comentar as repercussões da decisão, o ponta do Real Madrid esclareceu que a escolha do cobrador não cabia a ele. Ele não hesitou em ressaltar que nunca foi do tipo que foge dos holofotes, mas considerou necessário respeitar a hierarquia estabelecida pela comissão técnica. “Por que não cobrei o pênalti? Porque foi decisão do técnico. Nunca me escondo nem me eximo das minhas responsabilidades”, afirmou Vinicius.
- Getty Images Sport
Vinicius defende sua postura altruísta
O jogador de 25 anos tem sido frequentemente criticado por seu temperamento, mas aproveitou essa ocasião para destacar seu compromisso com a união da equipe em detrimento da glória individual. “No Real Madrid, sempre que o técnico me pedia, eu assumia a responsabilidade. Aqui, segui a decisão que havia sido tomada. Isso mostra que não fui egoísta nem agi de má-fé buscando os holofotes”, explicou.
Apesar das críticas dirigidas a Guimarães pelo lance perdido, Vinícius não hesitou em demonstrar solidariedade ao seu companheiro de equipe frustrado. O ponta está determinado a garantir que um único momento não defina a carreira internacional do meio-campista, acrescentando: “Espero que a carreira de Bruno Guimarães na seleção brasileira não seja manchada por esse erro.”
Apoio total a Carlo Ancelotti
Embora tanto torcedores quanto comentaristas tenham questionado as decisões táticas tomadas durante a derrota, Vinicius continua sendo um firme defensor do técnico Carlo Ancelotti. O italiano manteve um forte vínculo com o jogador ao longo de todo o torneio. Ao falar sobre seu técnico, ele enfatizou: “É um técnico que me dá muita confiança.”
A eliminação representa um grande golpe para uma nação que entrou na competição como uma das grandes favoritas. Vinicius reconheceu a dor sentida pelos torcedores no Brasil, afirmando: “Temos que seguir em frente. Só posso pedir desculpas à nossa ‘torcida’, que sempre acreditou em nós e esteve ao nosso lado. Há muita frustração porque a Seleção não vence há muito tempo.”
- Getty Images
Olhando para um futuro mais promissor
A Seleção já está há mais de duas décadas sem conquistar um título da Copa do Mundo, um dado que pesa bastante sobre a atual geração de talentos. No entanto, Vinicius continua otimista de que esse grupo de jogadores poderá, eventualmente, levar o Brasil de volta ao topo do futebol internacional. Ele acredita que a experiência adquirida com essa decepção será muito útil para os jogadores mais jovens da equipe no longo prazo.
“Nós, jogadores mais jovens, vamos seguir em frente e fazer tudo o que pudermos para levar a Seleção ao topo”, prometeu ele.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.