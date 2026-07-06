As esperanças do Brasil de conquistar o sexto título da Copa do Mundo — o que ampliaria o recorde — foram sensacionalmente frustradas nas oitavas de final, após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega. O momento decisivo do primeiro tempo ocorreu quando o Brasil recebeu um pênalti, mas, em vez de o carismático Vinícius assumir a responsabilidade, Guimarães se prontificou e viu seu chute ser defendido por Orjan Nyland.

Ao comentar as repercussões da decisão, o ponta do Real Madrid esclareceu que a escolha do cobrador não cabia a ele. Ele não hesitou em ressaltar que nunca foi do tipo que foge dos holofotes, mas considerou necessário respeitar a hierarquia estabelecida pela comissão técnica. “Por que não cobrei o pênalti? Porque foi decisão do técnico. Nunca me escondo nem me eximo das minhas responsabilidades”, afirmou Vinicius.