Por que Vincent Kompany vai perder a semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, já que o técnico do Bayern de Munique foi punido após o confronto caótico contra o Real Madrid

Apesar da euforia pela vitória por 4 a 3 na segunda partida, que garantiu a classificação por 6 a 4 no placar agregado, a noite do belga terminou com um sabor agridoce. O técnico do Bayern de Munique recebeu um cartão amarelo aos 43 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Slavko Vincic, após um protesto veemente da área técnica. Kompany ficou furioso quando uma possível falta de Antonio Rudiger em Josip Stanisic não foi punida, levando a um confronto que o árbitro considerou merecedor de uma advertência.

O cartão amarelo acarreta consequências graves, pois foi a terceira advertência de Kompany na atual campanha europeia. De acordo com os regulamentos da UEFA, isso acarreta uma suspensão automática de uma partida, o que significa que o ex-capitão do Manchester City será obrigado a assistir das arquibancadas quando o Bayern receber o PSG nas semifinais. É um golpe significativo para o gigante alemão, que não contará com a presença tática de seu líder na linha lateral na partida mais importante da temporada até o momento.