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Por que Vincent Kompany vai perder a semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, já que o técnico do Bayern de Munique foi punido após o confronto caótico contra o Real Madrid
Proibição de estar na linha lateral para Kompany
Apesar da euforia pela vitória por 4 a 3 na segunda partida, que garantiu a classificação por 6 a 4 no placar agregado, a noite do belga terminou com um sabor agridoce. O técnico do Bayern de Munique recebeu um cartão amarelo aos 43 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Slavko Vincic, após um protesto veemente da área técnica. Kompany ficou furioso quando uma possível falta de Antonio Rudiger em Josip Stanisic não foi punida, levando a um confronto que o árbitro considerou merecedor de uma advertência.
O cartão amarelo acarreta consequências graves, pois foi a terceira advertência de Kompany na atual campanha europeia. De acordo com os regulamentos da UEFA, isso acarreta uma suspensão automática de uma partida, o que significa que o ex-capitão do Manchester City será obrigado a assistir das arquibancadas quando o Bayern receber o PSG nas semifinais. É um golpe significativo para o gigante alemão, que não contará com a presença tática de seu líder na linha lateral na partida mais importante da temporada até o momento.
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Caos na Allianz Arena
O confronto das quartas de final foi marcado por momentos dramáticos no final e por uma total perda de compostura por parte dos visitantes. Após o apito final, o clima ficou tenso, com Jude Bellingham no meio de um grupo de jogadores furiosos do Real Madrid que perseguiram o árbitro Vincic. A equipe espanhola ficou frustrada com várias decisões importantes, incluindo a expulsão de Eduardo Camavinga. O Real Madrid viu Arda Güler, que marcou dois gols espetaculares para dar ao time uma chance de lutar, receber um cartão vermelho direto por seus protestos após o término da partida.
Kane dá o que falar sobre a possibilidade de um triplo
Enquanto o técnico cumpre sua suspensão, o craque Harry Kane está focado em um final de temporada histórico. O capitão da Inglaterra alcançou a marca impressionante de 50 gols durante a vitória e acredita que o ímpeto da vitória sobre os atuais campeões pode levar o Bayern a conquistar a tríplice coroa. “Quando você vence um time como o Real Madrid, especialmente nas fases finais da Liga dos Campeões, isso lhe dá confiança”, disse Kane àTNT Sports após o resultado.
Ele acrescentou: “Falamos sobre isso o ano todo, estar nesta fase e em todas as competições... este é o momento de seguir em frente. Sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível e precisaremos disso na próxima fase, porque o PSG é um dos melhores times da Europa.”
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O caminho para o PSG
O caminho do Bayern até a semifinal foi tudo menos fácil, com uma partida cheia de reviravoltas que contou com gols de Aleksandar Pavlovic, Kane, Luis Díaz e Olise. A equipe demonstrou enorme garra para superar o déficit de 3 a 2 no intervalo, acabando por aproveitar ao máximo a vantagem numérica após o segundo cartão amarelo de Camavinga. No entanto, a ausência de Kompany na partida de ida contra os campeões franceses adicionará uma camada de complexidade à preparação da equipe.
Os compromissos domésticos continuam, com o título da Bundesliga podendo ser conquistado neste fim de semana contra o Stuttgart e a semifinal da DFB-Pokal contra o Bayer Leverkusen, mas a Liga dos Campeões é o prêmio máximo. O Bayern precisará mostrar a mesma resiliência que demonstrou contra o Real Madrid se quiser superar o PSG sem o seu técnico comandando as jogadas do banco de reservas.