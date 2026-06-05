Por que ver Jack Grealish “tomando uma cerveja” é “bastante revigorante”, enquanto lenda do Everton expressa esperança de transferência e sugere mudança de posição para o jogador marginalizado do Man City

Tendo perdido espaço no ataque de seu clube de origem, com Pep Guardiola no comando, o ex-craque do Aston Villa, Grealish, buscou um novo desafio no noroeste da Inglaterra. David Moyes o recebeu de braços abertos no Everton.

O prêmio de Jogador do Mês da Premier League foi garantido em agosto, como parte de um início brilhante que rendeu uma enxurrada de assistências, com uma chama que se apagava sendo reacendida em um ambiente que concedeu ao enigmático jogador de 30 anos maior liberdade.

Grealish impressionou a muitos com suas atuações pelos Toffees, mas ficou fora de ação a partir de meados de janeiro após ser forçado a passar por uma cirurgia no pé devido a uma fratura por estresse inoportuna. À medida que sua campanha nacional chegava ao fim, os sonhos da Copa do Mundo também foram frustrados para um jogador com 39 partidas pela seleção em seu currículo.

Embora Grealish não vá para a América do Norte em busca da glória mundial com os Three Lions, resta saber o que o resto do verão trará. O Everton está compreensivelmente ansioso para fechar um contrato em tempo integral com seu ex-jogador emprestado.