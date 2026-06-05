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Por que ver Jack Grealish “tomando uma cerveja” é “bastante revigorante”, enquanto lenda do Everton expressa esperança de transferência e sugere mudança de posição para o jogador marginalizado do Man City
Lesão encerrou a temporada de Grealish e acabou com seus sonhos de disputar a Copa do Mundo
Tendo perdido espaço no ataque de seu clube de origem, com Pep Guardiola no comando, o ex-craque do Aston Villa, Grealish, buscou um novo desafio no noroeste da Inglaterra. David Moyes o recebeu de braços abertos no Everton.
O prêmio de Jogador do Mês da Premier League foi garantido em agosto, como parte de um início brilhante que rendeu uma enxurrada de assistências, com uma chama que se apagava sendo reacendida em um ambiente que concedeu ao enigmático jogador de 30 anos maior liberdade.
Grealish impressionou a muitos com suas atuações pelos Toffees, mas ficou fora de ação a partir de meados de janeiro após ser forçado a passar por uma cirurgia no pé devido a uma fratura por estresse inoportuna. À medida que sua campanha nacional chegava ao fim, os sonhos da Copa do Mundo também foram frustrados para um jogador com 39 partidas pela seleção em seu currículo.
Embora Grealish não vá para a América do Norte em busca da glória mundial com os Three Lions, resta saber o que o resto do verão trará. O Everton está compreensivelmente ansioso para fechar um contrato em tempo integral com seu ex-jogador emprestado.
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Será que o Everton vai contratar Grealish por menos de 50 milhões de libras?
Questionado sobre se gostaria de ter Grealish de volta, agora que o City está dando uma nova chance aos jogadores sob o comando de Enzo Maresca, o sucessor proposto por Guardiola, Reid — falando por cortesia da BUDDS, a principal leiloeira especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido — disse ao GOAL: “Acho que ele é de primeira linha. Adoro a personalidade dele. Sei que ele é criticado por tomar uma cerveja de vez em quando. Acho isso bastante revigorante, para ser sincero, porque sou daquela época.
“Acho que ele traz algo em termos de personalidade. O mais importante, acho que ele traz algo em campo também. Ele sabe jogar futebol. Hoje em dia, chamam isso de camisa 10. Acho que ele se daria bem nessa posição. Gostaria de testá-lo lá, mas se você está me perguntando sobre Grealish, sou um grande fã. Grande fã.”
Ao sugerir a ideia de uma mudança de posição para Grealish, que tem atuado mais pela ala esquerda ultimamente, Reid admite que o preço pedido pelo City de 50 milhões de libras (67 milhões de dólares) — os termos estabelecidos em seu contrato de empréstimo — é alto demais para um jogador que completará 31 anos em setembro. Ele acrescentou: “Claro. Acho que, quando falamos de uma mudança no Man City, se ele não estiver nos planos, acho que há um negócio a ser feito. Eu, certamente da perspectiva do Everton, gostaria que isso fosse concretizado.”
Negócios inteligentes: Ndiaye, Garner e Dewsbury-Hall impressionam
O Everton tem conseguido fazer boas contratações ultimamente, com Iliman Ndiaye se tornando um dos favoritos da torcida e trazendo um toque de criatividade. Sobre os esforços para manter o jogador da seleção do Senegal no clube a longo prazo, Reid disse: “Do ponto de vista do Everton, eu gostaria que ele ficasse. Acho que ele cria e marca gols. O Everton, como clube, precisa acertar nas contratações e trazer jogadores que possam se entrosar com ele. Mas acho que ele é um bom jogador.
“Eu assisti ao jogo contra o Man City este ano. No primeiro tempo contra o City, ele estava imparável. Ele foi absolutamente fantástico — criou chances, não conseguimos converter, mas isso só mostra o nível em que o garoto está. Ele foi brilhante. Acho que ele é um jogador de ponta. Só espero que o Everton consiga mantê-lo.”
Kiernan Dewsbury-Hall é outro que tem recebido muitos elogios. Questionado se o meio-campista esforçado, que chegou ao Toffees por 29 milhões de libras (39 milhões de dólares) vindo do Chelsea em 2025, recebe o reconhecimento que merece de um público mais amplo, Reid acrescentou: “Bom jogador. Para ser sincero, o garoto [James] Garner também. Acho que o Garner teve muita azar por não ter ido para a Copa do Mundo.
“Lembro-me dos dois jogos contra o Forest, em que ele enfrentou [Elliot] Anderson — que é de primeira linha —, e James Garner se saiu bem. Sou um grande admirador dos dois. Obviamente, o Everton precisa melhorar no ataque. Mas, sem dúvida, Dewsbury-Hall e Garner são bons jogadores de futebol.”
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A Copa do Mundo está pronta para ser o centro das atenções neste verão
Garner já seguiu os passos de Grealish ao ser convocado para a seleção principal da Inglaterra. Ele não foi incluído nos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo deste verão, mas estará acompanhando e torcendo de longe.
Os Três Leões esperam que a geração de 2026 consiga igualar as conquistas das figuras lendárias de 1966 e pôr fim a 60 anos de jejum de títulos internacionais.
Uma peça histórica especial de um dia icônico em Wembley, há seis décadas, está prestes a ser leiloada: a camisa reserva de Martin Peters — o jogador que marcou o segundo gol da Inglaterra na vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental — deve atingir um valor entre £ 30.000 e £ 50.000 quando for a leilão. Lembranças da geração atual podem, um dia, gerar níveis semelhantes de interesse.
O Leilão da Copa do Mundo daBUDDS acontecerá em 25 de junho de 2026, com um leilão online com duração limitada começando em 2 de junho. Mais informações aqui, e para uma avaliação online gratuita de qualquer item de memorabilia esportiva, clique aqui.