Por que um jogador fundamental do Manchester City está FORA da final da Carabao Cup contra o Arsenal, deixando Pep Guardiola furioso — explicamos

A ausência de Guehi decorre de uma regra da Carabao Cup implementada pela primeira vez nesta temporada. De acordo com o regulamento atual da EFL, se um jogador for contratado após a realização da primeira partida da fase semifinal, ele é considerado inelegível para participar de quaisquer rodadas subsequentes da competição pelo seu novo clube. Guehi concluiu sua transferência de £ 20 milhões (US$ 27 milhões) do Palace para o Etihad Stadium durante a janela de transferências de janeiro. No entanto, quando o acordo foi finalizado, a fase de semifinais da Copa da Liga já havia começado, acionando automaticamente a restrição que o impede de entrar em campo contra a equipe de Mikel Arteta neste fim de semana.

A situação se complica ainda mais devido à participação anterior de Guehi no torneio com seu antigo clube. O jogador de 25 anos, na verdade, foi capitão do Crystal Palace contra o Arsenal nas quartas de final, em dezembro. Apesar do significativo investimento financeiro do City para garantir seus serviços no meio da temporada, a entidade reguladora manteve-se firme quanto ao prazo de inscrição, deixando Guardiola sem uma de suas principais opções defensivas para a primeira grande final da temporada.