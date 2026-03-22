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Por que um jogador fundamental do Manchester City está FORA da final da Carabao Cup contra o Arsenal, deixando Pep Guardiola furioso — explicamos
A regra que impede Guehi de jogar
A ausência de Guehi decorre de uma regra da Carabao Cup implementada pela primeira vez nesta temporada. De acordo com o regulamento atual da EFL, se um jogador for contratado após a realização da primeira partida da fase semifinal, ele é considerado inelegível para participar de quaisquer rodadas subsequentes da competição pelo seu novo clube. Guehi concluiu sua transferência de £ 20 milhões (US$ 27 milhões) do Palace para o Etihad Stadium durante a janela de transferências de janeiro. No entanto, quando o acordo foi finalizado, a fase de semifinais da Copa da Liga já havia começado, acionando automaticamente a restrição que o impede de entrar em campo contra a equipe de Mikel Arteta neste fim de semana.
A situação se complica ainda mais devido à participação anterior de Guehi no torneio com seu antigo clube. O jogador de 25 anos, na verdade, foi capitão do Crystal Palace contra o Arsenal nas quartas de final, em dezembro. Apesar do significativo investimento financeiro do City para garantir seus serviços no meio da temporada, a entidade reguladora manteve-se firme quanto ao prazo de inscrição, deixando Guardiola sem uma de suas principais opções defensivas para a primeira grande final da temporada.
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A frustração de Guardiola com os regulamentos da EFL
Guardiola não escondeu sua frustração em relação à situação, tendo já manifestado suas preocupações quando o City garantiu sua vaga em Wembley. O técnico catalão, conhecido por sua preparação meticulosa, considera que a regra é ilógica e penaliza os clubes por seus investimentos no meio da temporada.
Ao falar sobre a restrição, Guardiola disse: “Espero que em março possamos chegar com os jogadores em forma e que possamos convencer a Carabao Cup de que Marc Guehi pode jogar a final. Porque é difícil entender que o clube faça um grande investimento para pagar um jogador que nos pertence e eu não entendo por que ele não pode jogar a final. Então, espero que escrevamos uma carta e que a Carabao Cup possa entender. Ele não pode jogar por causa de uma regra que eu não entendo o motivo. Espero que eles possam mudá-la.”
A contradição de Semenyo
Para agravar a frustração de Guardiola, há o fato de que Antoine Semenyo, outro reforço contratado em janeiro, está totalmente apto a jogar. A participação de Semenyo já gerou polêmica nesta temporada, especialmente quando ele atuou na vitória nas semifinais contra o Newcastle, apesar de ter jogado em uma fase anterior da competição pelo seu clube anterior, o Bournemouth. O jogador da seleção de Gana foi fundamental na vitória por 2 a 0 na partida de ida no St James' Park, ajudando o City a chegar à sua primeira final da Copa da Liga desde 2021. A diferença entre os dois casos continua sendo a data de registro: Semenyo foi contratado e registrado com antecedência suficiente na janela de transferências para cumprir o prazo da EFL, enquanto a chegada de Guehi ocorreu tarde demais para satisfazer o prazo específico da semifinal.
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Dores de cabeça defensivas para o técnico do City
A ausência de Guehi chega em um momento delicado para a defesa do City, que já está sobrecarregada devido a problemas físicos. Josko Gvardiol está atualmente fora de ação por lesão, o que significa que a flexibilidade tática de Guardiola está severamente limitada para a viagem a Wembley. O técnico terá agora que escolher entre Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake e Abdukodir Khusanov para preencher a lacuna, sabendo que qualquer outro contratempo poderia deixar sua defesa exposta contra os Gunners de Arteta. Em contrapartida, o Arsenal chega à final animado pela classificação para as quartas de final da Europa, o que significa que Guardiola deve encontrar uma maneira de motivar um elenco que está sem um importante reforço de janeiro e seu principal zagueiro da lateral esquerda.
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