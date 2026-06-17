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Por que Trent Alexander-Arnold foi preterido pela Inglaterra mais uma vez? A lenda do Liverpool, Jamie Carragher, apresenta sua teoria depois que o zagueiro do Real Madrid foi deixado de lado por Thomas Tuchel para a Copa do Mundo
Tuchel prefere opções defensivas eficazes
A Inglaterra fez uma mudança de última hora em sua seleção para a Copa do Mundo, substituindo o lesionado Tino Livramento por Trevoh Chalobah na véspera da partida de estreia contra a Croácia. Embora muitos torcedores esperassem que o renomado Alexander-Arnold fosse o substituto natural, Tuchel optou, em vez disso, por um jogador mais versátil e com perfil defensivo para preencher a lacuna em seu elenco.
Em entrevista à Sky Sports, Carragher sugeriu que a filosofia de Tuchel simplesmente não tem espaço para os talentos específicos que Alexander-Arnold oferece. “Sabemos qual é a posição de Thomas Tuchel agora em relação a Trent”, observou Carragher. “Quando você analisa alguns dos jogadores da seleção, parece quase que ele está escolhendo zagueiros centrais que possam atuar na lateral-direita, em vez de um lateral-direito puro.”
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Focar nos aspectos negativos em vez dos positivos
A transição do Liverpool para o Real Madrid confirmou o status de Alexander-Arnold como um talento de elite mundial, mas sua carreira na seleção continua estagnada. Carragher acredita que o atual técnico da Inglaterra está priorizando a solidez defensiva e a disciplina estrutural em detrimento do talento ofensivo que transformou o zagueiro em uma lenda em Anfield e em uma contratação fundamental para os Blancos.
“Sabemos das qualidades especiais que Trent Alexander-Arnold possui – essa é a razão pela qual o Real Madrid o contratou, essa é a razão pela qual os torcedores do Liverpool ficaram tão chateados com a sua saída... mas as qualidades que Trent tem – e talvez as deficiências também, devemos acrescentar isso – são a razão pela qual Thomas Tuchel não o escalou”, explicou Carragher. “Talvez ele (Tuchel) tenha levado mais em conta os pontos negativos do que os positivos em relação ao Trent.”
Harmonia acima do brilhantismo individual
Há uma sensação crescente de que Tuchel está montando um elenco baseado na coesão, em vez do brilho individual das estrelas. A ausência de Alexander-Arnold é vista como uma decisão tática do ex-técnico do Chelsea, que parece preferir um esquema em que seus laterais atuem mais como defensores tradicionais do que como pontos de partida criativos no terço final do campo.
Carragher acrescentou: “Da maneira como ele quer montar sua equipe – talvez os pontos fortes de Trent não sejam tão valorizados em um time do Tuchel quanto em um time do Jurgen Klopp ou no Real Madrid. Não diria que estou excessivamente surpreso por ele não ter escalado o Trent. Eu disse há algumas semanas neste programa que ele está priorizando a harmonia, a união e o espírito da equipe em detrimento da qualidade e do talento, e acho que essa é mais uma decisão que comprova isso.”
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Maguire também ficou de fora
Alexander-Arnold não foi o único nome de destaque a ficar de fora; o veterano do Manchester United, Harry Maguire, também não foi convocado. Apesar da vasta experiência de Maguire em torneios sob o comando de Gareth Southgate, Tuchel optou por Chalobah quando surgiu a vaga na defesa, sinalizando mais uma vez um novo começo para a zaga da seleção.
“Um lateral-direito ficou de fora, então não acho que ele fosse escolher um zagueiro central puro. É isso que Harry Maguire é”, afirmou Carragher. “Não estou dizendo que Chalobah seja um lateral-direito, mas se houvesse uma emergência, ele conseguiria se sair melhor nessa posição do que um zagueiro central típico como Maguire? Eu diria que provavelmente sim. Tendo visto os comentários de Maguire nos últimos dias, isso é compreensível. Todo jogador sente que poderia ter feito a diferença. Tenho certeza de que o argumento que ele apresentou a Tuchel pelo FaceTime foi o mesmo que todos os outros jogadores usaram. Mais uma vez, não estou muito surpreso.”