Por que Trent Alexander-Arnold foi preterido pela Inglaterra mais uma vez? A lenda do Liverpool, Jamie Carragher, apresenta sua teoria depois que o zagueiro do Real Madrid foi deixado de lado por Thomas Tuchel para a Copa do Mundo

A Inglaterra fez uma mudança de última hora em sua seleção para a Copa do Mundo, substituindo o lesionado Tino Livramento por Trevoh Chalobah na véspera da partida de estreia contra a Croácia. Embora muitos torcedores esperassem que o renomado Alexander-Arnold fosse o substituto natural, Tuchel optou, em vez disso, por um jogador mais versátil e com perfil defensivo para preencher a lacuna em seu elenco.

Em entrevista à Sky Sports, Carragher sugeriu que a filosofia de Tuchel simplesmente não tem espaço para os talentos específicos que Alexander-Arnold oferece. “Sabemos qual é a posição de Thomas Tuchel agora em relação a Trent”, observou Carragher. “Quando você analisa alguns dos jogadores da seleção, parece quase que ele está escolhendo zagueiros centrais que possam atuar na lateral-direita, em vez de um lateral-direito puro.”