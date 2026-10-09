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Por que tirar títulos do Manchester City e retirar medalhas é "inútil", enquanto Danny Mills discute punição "irrelevante" na novela das 115 acusações de Fair Play Financeiro
Possíveis sanções para o Manchester City são alvo de especulação
Aqueles no Etihad Stadium são acusados de conduzir negócios “falsos” entre 2010 e 2018. Todas as acusações apresentadas contra eles, com exceção de uma, foram mantidas por uma comissão independente, com uma decisão final prevista para o fim de janeiro de 2027.
Especula-se sobre várias sanções, com alguns sugerindo que o Manchester City pode ser removido da primeira divisão do futebol inglês, seja por uma votação que leve à sua expulsão ou por pesadas deduções de pontos.
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Troféus conquistados pelo Manchester City desde 2010
Embargos de transferências e multas pesadas também foram cogitados, enquanto alguns gostariam de ver cada troféu conquistado ao longo de uma era de domínio doméstico apagado dos livros de recordes. O Manchester City deu início à sua trajetória de títulos em 2011, ao conquistar a Copa da Inglaterra.
Desde então, o clube venceu oito títulos da Premier League, a Champions League, mais três Copas da Inglaterra, sete Copas da Liga, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa. Muito desse sucesso, incluindo a histórica Tríplice Coroa em 2022-23, foi alcançado sob o comando do técnico catalão Pep Guardiola.
O City segue determinado a limpar seu nome, tendo se declarado inocente durante toda essa longa novela esportiva, mas poderia haver mais drama por vir, já que nenhuma investigação foi realizada sobre os acontecimentos dos últimos oito anos?
Por que retirar títulos seria um exercício inútil
Perguntado sobre isso e sobre as sanções que poderiam ser impostas, o ex-zagueiro do City Mills, que falava por cortesia da Gambling.com, o guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL: “Aí é que está o problema. Você parte do princípio de que, depois daquilo [2018], financeiramente eles estavam bem. Mas isso só aconteceu porque eles tinham uma base muito maior para começar.
“Onde você traça a linha sobre como isso beneficiou você após 2018, 2019, em oposição ao que veio antes? Porque, se você não tivesse essa base, não teria sido capaz de atrair esses jogadores. Não teria conseguido fazer isso com o seu estádio. Não teria tido de fazer X, Y, Z. Fica ainda mais complicado.
“Não existe solução perfeita em tudo isso. Acho que uma linha precisa ser traçada e dizer: ‘certo, OK, até este ponto, essas regras foram quebradas, portanto esta é a sanção que será aplicada, porque não podemos fazer isso retrospectivamente, porque não faz sentido’.
“Você pode tirar títulos, irrelevante. Pode tirar medalhas e troféus dos jogadores, irrelevante. Eles tiveram esses momentos, tiveram esses dias de comemoração, tiveram esses bônus. Você teve todo o lado positivo disso por vários anos.
“Se quiserem vir tirar minha medalha da Carling Cup [vencida com o Middlesbrough em 2004], venham tirar. Eu ainda ganhei a Carling Cup. Vocês podem comprar minha medalha de mim. Vocês não ganharam, eu ganhei. Então, como jogador, é meio irrelevante se quiserem tirar esses títulos. Não faz diferença nenhuma.
“Se fosse nesta temporada ou na temporada passada, seria um pouco diferente, mas estamos falando de quase 10 anos atrás. Na prática, não importa. Seria como voltar agora e dizer: ‘bem, em 1966, a bola não cruzou a linha, portanto a Inglaterra não venceu a Copa do Mundo’. Infelizmente, acho que só Sir Geoff Hurst ainda está vivo agora. Mais de 50 anos depois, é meio irrelevante.
“Então, punições retroativas são incrivelmente difíceis. A questão é como sancionar e punir o clube daqui para a frente. E, de novo, isso vai ser incrivelmente complicado.”
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Recursos apresentados, e veredito final do caso é adiado
O City ainda não foi informado sobre seu destino, tendo contestado até aqui as acusações feitas contra o clube. Os longos processos judiciais seguirão em andamento por mais algum tempo, com argumentos sendo apresentados sobre por que nenhuma sanção séria deve ser imposta.
Por enquanto, Enzo Maresca e seu elenco estão focados na busca por pontos preciosos e por mais disputas por troféus em casa e no exterior, com o Chelsea pronto para voltar a campo no domingo, quando fará uma visita ao velho rival Liverpool.
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