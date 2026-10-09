Perguntado sobre isso e sobre as sanções que poderiam ser impostas, o ex-zagueiro do City Mills, que falava por cortesia da Gambling.com, o guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL: “Aí é que está o problema. Você parte do princípio de que, depois daquilo [2018], financeiramente eles estavam bem. Mas isso só aconteceu porque eles tinham uma base muito maior para começar.

“Onde você traça a linha sobre como isso beneficiou você após 2018, 2019, em oposição ao que veio antes? Porque, se você não tivesse essa base, não teria sido capaz de atrair esses jogadores. Não teria conseguido fazer isso com o seu estádio. Não teria tido de fazer X, Y, Z. Fica ainda mais complicado.

“Não existe solução perfeita em tudo isso. Acho que uma linha precisa ser traçada e dizer: ‘certo, OK, até este ponto, essas regras foram quebradas, portanto esta é a sanção que será aplicada, porque não podemos fazer isso retrospectivamente, porque não faz sentido’.

“Você pode tirar títulos, irrelevante. Pode tirar medalhas e troféus dos jogadores, irrelevante. Eles tiveram esses momentos, tiveram esses dias de comemoração, tiveram esses bônus. Você teve todo o lado positivo disso por vários anos.

“Se quiserem vir tirar minha medalha da Carling Cup [vencida com o Middlesbrough em 2004], venham tirar. Eu ainda ganhei a Carling Cup. Vocês podem comprar minha medalha de mim. Vocês não ganharam, eu ganhei. Então, como jogador, é meio irrelevante se quiserem tirar esses títulos. Não faz diferença nenhuma.

“Se fosse nesta temporada ou na temporada passada, seria um pouco diferente, mas estamos falando de quase 10 anos atrás. Na prática, não importa. Seria como voltar agora e dizer: ‘bem, em 1966, a bola não cruzou a linha, portanto a Inglaterra não venceu a Copa do Mundo’. Infelizmente, acho que só Sir Geoff Hurst ainda está vivo agora. Mais de 50 anos depois, é meio irrelevante.

“Então, punições retroativas são incrivelmente difíceis. A questão é como sancionar e punir o clube daqui para a frente. E, de novo, isso vai ser incrivelmente complicado.”