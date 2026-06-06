Os preparativos da Inglaterra para o torneio enfrentam um pequeno contratempo após reportagens do Daily Mail revelarem que a superfície de jogo do Raymond James Stadium é um gramado temporário do tipo “plug and play”, instalado há apenas uma semana.

O local, que normalmente possui uma superfície artificial, teve que ser revestido com grama para a partida que se aproxima. Isso levou a equipe de manutenção da Federação Inglesa de Futebol, que viajou para o local, a entrar em contato ativamente com os organizadores do estádio depois que fotos revelaram que a grama estava ligeiramente desunida em algumas partes.







