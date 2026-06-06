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Por que Thomas Tuchel está “preocupado e inquieto” após ver uma foto tirada por um jornalista antes do amistoso de preparação da Inglaterra para a Copa do Mundo contra a Nova Zelândia
Os Três Leões superam as preocupações com o gramado
Os preparativos da Inglaterra para o torneio enfrentam um pequeno contratempo após reportagens do Daily Mail revelarem que a superfície de jogo do Raymond James Stadium é um gramado temporário do tipo “plug and play”, instalado há apenas uma semana.
O local, que normalmente possui uma superfície artificial, teve que ser revestido com grama para a partida que se aproxima. Isso levou a equipe de manutenção da Federação Inglesa de Futebol, que viajou para o local, a entrar em contato ativamente com os organizadores do estádio depois que fotos revelaram que a grama estava ligeiramente desunida em algumas partes.
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Tuchel exige uma inspeção in loco
O técnico da Inglaterra revelou que continua atento a possíveis problemas logísticos, mas quer inspecionar o estádio pessoalmente antes de alterar seu plano tático. Em entrevista coletiva na sexta-feira, Tuchel disse: “Vi uma foto de um jornalista que me deixou um pouco preocupado e inquieto, mas vamos decidir quando estivermos lá.
Se houver algum problema, sempre podemos reagir a ele. O plano é jogar 45 minutos com duas equipes completas, para que todos tenham o mesmo tempo de jogo. Depois, podemos continuar nos próximos três dias com a mesma carga de treinos. Esse é o plano e, no momento, estamos seguindo-o.”
A profundidade do elenco foi testada na Flórida
A seleção inglesa está atualmente sem contar com as principais estrelas do Arsenal — Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice e Bukayo Saka —, que estão descansando após a recente participação na final da Liga dos Campeões.
O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, integrou-se bem após a conquista do troféu europeu, enquanto vários jovens promissores da Premier League se apresentaram para reforçar o elenco nos treinos no úmido campo de treinamento de West Palm Beach.
Apesar das preocupações aparentes, Tuchel está trabalhando com um elenco de 27 jogadores em plena forma e foi informado por fontes oficiais que o gramado deve, no fim das contas, estar em condições aceitáveis para o jogo.
- Getty Images
A campanha do Grupo L se aproxima
A Inglaterra encerrará sua estadia temporária na Flórida após um amistoso contra a Costa Rica, no dia 10 de junho. A seleção repleta de estrelas se mudará então definitivamente para sua base oficial de treinamento do torneio, em Kansas City, a fim de finalizar os preparativos táticos.
Uma campanha exigente no Grupo L aguarda a equipe, que começa com um confronto de estreia contra a Croácia em Dallas, no dia 17 de junho, antes de enfrentar Gana e o Panamá nas partidas restantes da fase de grupos.