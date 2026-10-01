Entre os jogadores que amanhã à noite, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, enfrentarão a Itália, em duelo válido pela terceira rodada da Liga A da Nations League, não está Théo Hernandez. O lateral-esquerdo do Al Hilal não foi convocado pelo novo técnico Zinédine Zidane, que escolheu deixá-lo fora, assim como fez com o irmão Lucas, do Paris Saint-Germain, e com Lucas Digne, que voltou a Paris depois dos anos no Aston Villa. Uma escolha que o sucessor de Didier Deschamps explicou assim: "Quis levar 20 jogadores de linha, para não deixar ninguém na tribuna", disse Zizou. "São jogadores convocáveis e talvez estejam na próxima reunião. Não houve nenhum recuo na hierarquia".
Por que Théo Hernandez não foi convocado por Zidane, técnico da França: o futuro é uma incógnita
Problema nos adutores
Para entender se, de fato, Theo saiu do radar da seleção francesa, é preciso esperar as convocações de novembro. Certamente, o ex-Milan ainda hoje não está com 100% da condição física, também por causa de uma lesão muscular sofrida no início de setembro. Nesta temporada, ele ficou fora dos três compromissos da Saudi Pro League contra Al Shabab, NEOM e Al Taawoun, além do jogo da Champions League Asiática contra o Al Gharafa, por um problema nos adutores, e só na semana passada voltou a treinar com o grupo.
PARTE NA SEGUNDA FILA
Théo Hernandez soma 49 partidas e 2 gols com a camisa da seleção francesa, as últimas cinco na Copa do Mundo do verão passado nos Estados Unidos, onde começou como titular contra Senegal e depois perdeu a vaga (desde o primeiro minuto também contra Noruega e Inglaterra, entrando no decorrer do jogo contra Suécia e Espanha, no banco contra Iraque, Paraguai e Marrocos). Nessas partidas, Zidane escolheu apostar em Truffert, do Bournemouth, lateral-esquerdo de origem, e em Diouf, da Inter, que deu respostas positivas apesar de estar adaptado àquela posição, por isso hoje larga em segunda fila.
Futuro incerto
Seu futuro com a camisa da França segue sendo uma incógnita e pode não depender da temporada que fará na Arábia Saudita, com o Al Hilal, ao qual está ligado por um contrato que vence em 2028. A volta à Europa certamente o ajudaria, mas nos últimos meses não houve margem: seu salário de cerca de 20 milhões de euros no verão passado foi um obstáculo, algo que a Juventus sabe bem, já que pensou nele para reforçar o setor. Em 2027, tudo pode mudar, mas certamente será necessário um esforço da parte dele.
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