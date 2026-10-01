Por que Théo Hernandez não foi convocado por Zidane, técnico da França: o futuro é uma incógnita

Entre os jogadores que amanhã à noite, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, enfrentarão a Itália, em duelo válido pela terceira rodada da Liga A da Nations League, não está Théo Hernandez. O lateral-esquerdo do Al Hilal não foi convocado pelo novo técnico Zinédine Zidane, que escolheu deixá-lo fora, assim como fez com o irmão Lucas, do Paris Saint-Germain, e com Lucas Digne, que voltou a Paris depois dos anos no Aston Villa. Uma escolha que o sucessor de Didier Deschamps explicou assim: "Quis levar 20 jogadores de linha, para não deixar ninguém na tribuna", disse Zizou. "São jogadores convocáveis e talvez estejam na próxima reunião. Não houve nenhum recuo na hierarquia".