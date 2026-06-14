“Não é nada grave”, enfatizou Nagelsmann após a goleada por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026 contra Curaçao, no domingo, ao se referir a Musiala. O jogador do Bayern de Munique foi substituído aos 64 minutos; antes disso, ele vinha se segurando na coxa repetidamente e parecia não estar se sentindo bem. Além disso, Musiala foi direto para o vestiário após ser substituído.
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"Por que tenho que sair?": Julian Nagelsmann acalma as preocupações sobre a lesão do astro da seleção alemã
"No caso do Jamal, é relativamente normal que ele sinta um pouco de desconforto muscular após uma lesão tão longa", disse Nagelsmann, referindo-se ao longo período de recuperação de Musiala no ano passado. Em julho de 2025, ele sofreu uma grave lesão durante o Mundial de Clubes e ficou afastado dos gramados até meados de janeiro devido a uma fratura na tíbia. Mesmo após seu retorno, ele teve que reduzir o ritmo por um tempo, o que fez com que surgissem algumas dúvidas sobre a participação do jogador de 23 anos na Copa do Mundo.
Musiala "reclamou de forma simpática" quando foi substituído na estreia da Copa do Mundo, explicou Nagelsmann. "'Ainda estou em forma, por que tenho que sair?'", perguntou o astro do Bayern, conforme revelou o técnico da seleção alemã quando questionado. “Eu disse a ele que queríamos dar uma chance a outros jogadores que estão jogando bem, como o Deniz (Undav, nota do editor) nesse caso”, explicou Nagelsmann.
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Jamal Musiala marca na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao
Embora Musiala ainda não tenha atingido sua melhor forma na segunda metade da temporada passada, Nagelsmann deixou claro em várias ocasiões que pretendia apostar totalmente no meio-campista ofensivo durante a turnê pelos EUA, México e Canadá. Assim, Musiala foi titular na primeira partida da fase de grupos contra Curaçao e marcou, no início do segundo tempo (47º minuto), um belo gol que levou o placar a 4 a 1.
Após o bom início no torneio, Musiala quer, se possível, estar também na escalação inicial da Alemanha na segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim, no próximo sábado. Para encerrar a fase de grupos, a seleção alemã enfrentará o Equador no dia 25 de junho.
Com Jamal Musiala: a seleção alemã na Copa do Mundo de 2026
Posição
Jogador
Clube
Número
Goleiro
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Goleiro
Manuel Neuer
FC Bayern de Munique
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defesa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defesa
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defesa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defesa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Munique
6
Defesa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defesa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Munique
5
Defesa
David Raum
RB Leipzig
22
Defesa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defesa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defesa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defesa
Jonathan Tah
FC Bayern de Munique
4
Defesa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Ataque
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Ataque
Leon Goretzka
FC Bayern de Munique
8
Ataque
Kai Havertz
Arsenal
7
Ataque
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Ataque
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ataque
Jamal Musiala
FC Bayern de Munique
10
Ataque
Leroy Sané
Galatasaray Istambul
19
Ataque
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Ataque
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Ataque
Nick Woltemade
Newcastle United
11