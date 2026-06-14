"Por que tenho que sair?": Julian Nagelsmann acalma as preocupações sobre a lesão do astro da seleção alemã

"No caso do Jamal, é relativamente normal que ele sinta um pouco de desconforto muscular após uma lesão tão longa", disse Nagelsmann, referindo-se ao longo período de recuperação de Musiala no ano passado. Em julho de 2025, ele sofreu uma grave lesão durante o Mundial de Clubes e ficou afastado dos gramados até meados de janeiro devido a uma fratura na tíbia. Mesmo após seu retorno, ele teve que reduzir o ritmo por um tempo, o que fez com que surgissem algumas dúvidas sobre a participação do jogador de 23 anos na Copa do Mundo.

Musiala "reclamou de forma simpática" quando foi substituído na estreia da Copa do Mundo, explicou Nagelsmann. "'Ainda estou em forma, por que tenho que sair?'", perguntou o astro do Bayern, conforme revelou o técnico da seleção alemã quando questionado. “Eu disse a ele que queríamos dar uma chance a outros jogadores que estão jogando bem, como o Deniz (Undav, nota do editor) nesse caso”, explicou Nagelsmann.