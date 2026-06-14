Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Por que tenho que sair?": Julian Nagelsmann acalma as preocupações sobre a lesão do astro da seleção alemã

Copa do Mundo
Alemanha x Curaçao
Alemanha
J. Musiala
J. Nagelsmann

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deu o sinal de alívio quanto à condição física do meio-campista Jamal Musiala.

“Não é nada grave”, enfatizou Nagelsmann após a goleada por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026 contra Curaçao, no domingo, ao se referir a Musiala. O jogador do Bayern de Munique foi substituído aos 64 minutos; antes disso, ele vinha se segurando na coxa repetidamente e parecia não estar se sentindo bem. Além disso, Musiala foi direto para o vestiário após ser substituído.

  • "No caso do Jamal, é relativamente normal que ele sinta um pouco de desconforto muscular após uma lesão tão longa", disse Nagelsmann, referindo-se ao longo período de recuperação de Musiala no ano passado. Em julho de 2025, ele sofreu uma grave lesão durante o Mundial de Clubes e ficou afastado dos gramados até meados de janeiro devido a uma fratura na tíbia. Mesmo após seu retorno, ele teve que reduzir o ritmo por um tempo, o que fez com que surgissem algumas dúvidas sobre a participação do jogador de 23 anos na Copa do Mundo.

    Musiala "reclamou de forma simpática" quando foi substituído na estreia da Copa do Mundo, explicou Nagelsmann. "'Ainda estou em forma, por que tenho que sair?'", perguntou o astro do Bayern, conforme revelou o técnico da seleção alemã quando questionado. “Eu disse a ele que queríamos dar uma chance a outros jogadores que estão jogando bem, como o Deniz (Undav, nota do editor) nesse caso”, explicou Nagelsmann.

    • Publicidade
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jamal Musiala marca na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao

    Embora Musiala ainda não tenha atingido sua melhor forma na segunda metade da temporada passada, Nagelsmann deixou claro em várias ocasiões que pretendia apostar totalmente no meio-campista ofensivo durante a turnê pelos EUA, México e Canadá. Assim, Musiala foi titular na primeira partida da fase de grupos contra Curaçao e marcou, no início do segundo tempo (47º minuto), um belo gol que levou o placar a 4 a 1.

    Após o bom início no torneio, Musiala quer, se possível, estar também na escalação inicial da Alemanha na segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim, no próximo sábado. Para encerrar a fase de grupos, a seleção alemã enfrentará o Equador no dia 25 de junho.

  • Com Jamal Musiala: a seleção alemã na Copa do Mundo de 2026

    Posição

    Jogador

    Clube

    Número

    Goleiro

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Goleiro

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Munique

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defesa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defesa

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defesa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defesa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Munique

    6

    Defesa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defesa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Munique

    5

    Defesa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defesa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defesa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defesa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defesa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Munique

    4

    Defesa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Ataque

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Ataque

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Munique

    8

    Ataque

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Ataque

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Ataque

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ataque

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Munique

    10

    Ataque

    Leroy Sané

    Galatasaray Istambul

    19

    Ataque

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Ataque

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Ataque

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Copa do Mundo
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM