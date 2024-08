Por que Talles Magno foi substituído no primeiro tempo de Corinthians x Fortaleza, pelo Brasileirão 2024

Atacante do Timão foi retirado de maca da partida contra o Fortaleza

O atacante Talles Magno sofreu um deslocamento no ombro direito logo no início da partida entre Fortaleza e Corinthians, realizada na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão 2024. O incidente ocorreu nos primeiros minutos do confronto, quando, ao cair no chão, Talles demonstrou intensa dor e precisou ter o braço imobilizado pelos paramédicos antes de ser colocado na maca.

O jogador foi levado imediatamente ao vestiário, onde a equipe médica conseguiu recolocar o ombro no lugar. No entanto, apesar dos esforços do departamento médico, Talles Magno não tinha mais condições de voltar ao campo e teve que ser substituído.