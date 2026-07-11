Por que Svilar não joga pela Bélgica: a briga, a Sérvia e o arrependimento entre Courtois e Lammens na Copa do Mundo

Nascido na Bélgica, filho de pais sérvios, ele passou por todas as categorias de base, da Sub-15 à Sub-21, pelos Red Devils; depois, sob pressão do pai, Ratko Svilar, ex-goleiro da seleção sérvia, decidiu aceitar a convocação para a seleção principal da Sérvia em setembro de 2021. Ele estreou, então, em um amistoso contra o Catar, partida que, para a Fifa, conta como participação oficial. Após esse jogo, porém, Svilar mudou de ideia e manifestou a vontade de representar a Bélgica.





Para a FIFA, porém, já era tarde demais: de Zurique, informaram-lhe que não era mais possível mudar de federação novamente e, portanto, a Bélgica não poderia convocá-lo, apesar da vontade de Rudi Garcia. E, para o craque da Roma, nada de seleção nacional, pois, nesse meio tempo, a Sérvia se ofendeu com o ocorrido e decidiu não convocá-lo mais. Nos últimos meses, os advogados do goleiro se empenharam em tentar obter uma exceção para permitir que Mile fosse convocado pela Bélgica para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas sem sucesso.