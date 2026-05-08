Por que o Santos vai jogar na Neo Química Arena na última partida de Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo?

O Santos decidiu apostar alto em um dos jogos mais importantes da temporada. O clube acertou com o Corinthians o aluguel da Neo Química Arena para receber o Coritiba, no dia 17 de maio, às 11h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A mudança de mando já foi aprovada pela CBF e transforma o confronto em um evento estratégico para o Peixe dentro e fora de campo. Além da expectativa de maior público e arrecadação, o duelo ganhou peso especial por representar a última atuação de Neymar antes da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

No dia seguinte, 18 de maio, Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados para o Mundial, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A escolha pela Neo Química Arena também foi facilitada pela logística do calendário paulista. Na mesma rodada, o Corinthians enfrentará o Botafogo no Nilton Santos, enquanto São Paulo e Palmeiras atuarão fora da capital.

Diferentemente de acordos recentes envolvendo cessão de estádios entre clubes paulistas, desta vez o Santos pagará aluguel pela utilização da arena, sem qualquer compensação envolvendo a Vila Belmiro.