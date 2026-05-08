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Deportivo Recoleta v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Por que o Santos vai jogar na Neo Química Arena na última partida de Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo?

Neymar
Santos
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 10 terá sua última chance de convencer Carlo Ancelotti antes da convocação final para o Mundial

O Santos decidiu apostar alto em um dos jogos mais importantes da temporada. O clube acertou com o Corinthians o aluguel da Neo Química Arena para receber o Coritiba, no dia 17 de maio, às 11h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A mudança de mando já foi aprovada pela CBF e transforma o confronto em um evento estratégico para o Peixe dentro e fora de campo. Além da expectativa de maior público e arrecadação, o duelo ganhou peso especial por representar a última atuação de Neymar antes da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

No dia seguinte, 18 de maio, Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados para o Mundial, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A escolha pela Neo Química Arena também foi facilitada pela logística do calendário paulista. Na mesma rodada, o Corinthians enfrentará o Botafogo no Nilton Santos, enquanto São Paulo e Palmeiras atuarão fora da capital.

Diferentemente de acordos recentes envolvendo cessão de estádios entre clubes paulistas, desta vez o Santos pagará aluguel pela utilização da arena, sem qualquer compensação envolvendo a Vila Belmiro.

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  • Deportivo Recoleta v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Último teste de Neymar antes da Copa

    A partida virou praticamente uma final particular para Neymar. Em recuperação física desde o retorno ao Santos, o camisa 10 tenta equilibrar minutagem, intensidade e sequência de jogos para chegar em condições ideais à avaliação final de Ancelotti.

    Internamente, existe a compreensão de que Neymar evoluiu fisicamente nas últimas semanas, além de apresentar crescimento técnico dentro de campo. Ainda assim, o planejamento segue cauteloso para evitar qualquer novo problema físico às vésperas da Copa do Mundo.

    A comissão técnica do Santos e o estafe do jogador trabalham para controlar a carga do atleta diariamente, tanto no CT Rei Pelé quanto na estrutura montada pelo atacante em casa.

    Nos bastidores da Seleção, Neymar segue com forte apoio. Além da simpatia do presidente da CBF, Samir Xaud, pela presença do craque no Mundial, lideranças do elenco brasileiro também defendem publicamente sua convocação. Jogadores experientes, como Casemiro, e nomes mais jovens, como João Pedro, enxergam Neymar como peça importante dentro e fora de campo.

    Apesar disso, Ancelotti mantém cautela e condiciona qualquer decisão ao desempenho físico e técnico do atacante até a divulgação da lista final.

    O cenário ainda ganhou novos elementos nas últimas semanas. O treinador perdeu Rodrygo, do Real Madrid, e pode também ficar sem Estêvão, do Chelsea, ambos tratados como opções importantes para o setor ofensivo da seleção.

    Com isso, Neymar passou a enxergar uma oportunidade ainda mais concreta de disputar mais uma Copa do Mundo.

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  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Santos tenta virar a chave na temporada

    Enquanto Neymar luta por espaço na seleção, o Santos também encara semanas decisivas em sua própria temporada.

    O clube ocupa atualmente a 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

    A pressão pelos resultados aumentou nos bastidores, principalmente após a sequência irregular da equipe sob comando de Cuca.

    Antes do duelo contra o Coritiba na Neo Química Arena, o Peixe ainda terá compromissos importantes pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. A equipe decide vaga diante do Coritiba no Couto Pereira e encara o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro.

    Mesmo em meio ao momento turbulento, o Santos aposta que a presença de Neymar, o peso do confronto e o ambiente de decisão em São Paulo podem transformar a Neo Química Arena no palco ideal para uma virada de chave, tanto para o clube quanto para o camisa 10 às vésperas da Copa do Mundo.

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