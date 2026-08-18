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Por que Rodri recusou a transferência dos sonhos para o Real Madrid e foi para o Barcelona? Por dentro da transferência de £ 65 milhões para o Manchester City e dos erros FATAIS que Jose Mourinho cometeu
A falta de convicção do Real foi fatal
Em uma reviravolta impressionante que causou ondas de choque no futebol espanhol, Rodri está prestes a se juntar ao Barcelona vindo do Manchester City em um acordo de aproximadamente £65 milhões. Embora o volante já viesse sendo ligado há muito tempo a uma ida para o Bernabéu, a clara falta de entusiasmo da cúpula do Real Madrid e a preocupação com a harmonia do elenco permitiram que seu arquirrival saísse na frente, de acordo com o Marca.
Dúvidas internas em Valdebebas sobre o estilo de jogo do jogador de 30 anos teriam travado a investida. Críticos dentro do clube teriam alegado que Rodri "desacelera demais a bola" e sugerido que os gigantes do Bernabéu buscavam, em vez disso, um "perfil mais dinâmico e com mais força" para o meio-campo.
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A ofensiva de charme total do Barcelona dá resultado
A abordagem inicial do Real Madrid pareceu mais uma formalidade do que uma investida de fato. Embora o presidente do clube, Florentino Perez, e o CEO, Jose Angel Sanchez, tenham feito contato, o recém-nomeado técnico Mourinho optou por não ligar diretamente para Rodri. Essa falta de envolvimento pessoal foi especialmente notável, já que Mourinho fez ligações pessoais para Marc Cucurella e para Bernardo Silva, ex-companheiro de equipe de Rodri.
Em nítido contraste, o Barcelona mobilizou toda a sua artilharia pesada para garantir que o negócio fosse concluído. Hansi Flick, Joan Laporta e Deco entraram em contato pessoalmente com o espanhol para apresentar o projeto. O toque pessoal se estendeu ao vestiário, com vários membros do elenco do Barcelona procurando seu companheiro de seleção.
A “bomba-relógio” no Bernabéu
Além dos esforços pessoais de recrutamento, a estabilidade dos respectivos projetos esportivos teve papel enorme no processo de decisão. O Barcelona conquistou títulos consecutivos de La Liga e oferece uma identidade tática clara que imita a seleção espanhola. Em contrapartida, o ambiente do Real Madrid foi descrito como uma potencial "bomba-relógio" após um fim de campanha anterior difícil, marcado por conflitos internos tornados públicos.
Os fatores financeiros teriam sido idênticos, com os dois gigantes espanhóis oferecendo o mesmo pacote. Isso confirma que a decisão foi puramente esportiva e baseada no ambiente em que Rodri se sentia mais confortável. Apesar de suas ligações de infância com a cidade de Madri, o meio-campista priorizou o estilo de jogo do time de Flick.
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Uma nova era começa no Camp Nou
A logística da transferência está avançando rapidamente, com o capitão campeão da Copa do Mundo prestes a assinar um contrato de quatro anos que pode mantê-lo no clube até 2030. Sua saída do Manchester City representa uma mudança significativa no equilíbrio de forças do futebol europeu, já que o City perde o motor de sua recente hegemonia.
Os exames médicos estão marcados para a manhã de quarta-feira nas instalações de treinamento do Barcelona. Se tudo correr como o planejado, o clube pretende apresentar sua nova contratação de peso antes da partida do Troféu Joan Gamper contra o gigante egípcio Al-Ahly. Embora preocupações com a condição física façam com que sua estreia seja ligeiramente adiada, a empolgação em torno do Camp Nou é palpável.
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