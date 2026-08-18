Em uma reviravolta impressionante que causou ondas de choque no futebol espanhol, Rodri está prestes a se juntar ao Barcelona vindo do Manchester City em um acordo de aproximadamente £65 milhões. Embora o volante já viesse sendo ligado há muito tempo a uma ida para o Bernabéu, a clara falta de entusiasmo da cúpula do Real Madrid e a preocupação com a harmonia do elenco permitiram que seu arquirrival saísse na frente, de acordo com o Marca.

Dúvidas internas em Valdebebas sobre o estilo de jogo do jogador de 30 anos teriam travado a investida. Críticos dentro do clube teriam alegado que Rodri "desacelera demais a bola" e sugerido que os gigantes do Bernabéu buscavam, em vez disso, um "perfil mais dinâmico e com mais força" para o meio-campo.



