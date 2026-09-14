Após a entrevista coletiva do técnico na segunda-feira, o jornalista Fabrizio Romano compartilhou as aspas no X, o que provocou uma reação direta e pública de Richarlison. Respondendo à publicação, o brasileiro simplesmente escreveu "Por quê?" acompanhado de um emoji chorando.

Essa interação ressalta a dinâmica desgastada entre o jogador e a hierarquia do clube. De Zerbi explicou ainda mais o impasse: "Não é o meu comportamento, é a relação e o problema é com [entre] o jogador e o clube. E eu fico do lado de dentro do clube. É técnico e clube juntos."











