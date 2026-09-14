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'Por quê?' - Richarlison reage nas redes sociais após Roberto De Zerbi confirmar seu exílio no Tottenham
De Zerbi confirma afastamento da Copa da Liga Inglesa
Richarlison está completamente escanteado no Tottenham, e a realidade de sua situação ficou escancarada quando De Zerbi confirmou que ele não jogará contra o Liverpool na noite de terça-feira.
Apesar de ter sido excluído da lista de 25 jogadores da Premier League, Richarlison segue elegível para a Copa da Liga Inglesa. No entanto, o técnico descartou de forma enfática qualquer chance de retorno. De Zerbi afirmou: "Richarlison NÃO vai jogar, mesmo que esteja disponível. Nem na Copa da Liga Inglesa, não."
Uma resposta emocionante nas redes sociais
Após a entrevista coletiva do técnico na segunda-feira, o jornalista Fabrizio Romano compartilhou as aspas no X, o que provocou uma reação direta e pública de Richarlison. Respondendo à publicação, o brasileiro simplesmente escreveu "Por quê?" acompanhado de um emoji chorando.
Essa interação ressalta a dinâmica desgastada entre o jogador e a hierarquia do clube. De Zerbi explicou ainda mais o impasse: "Não é o meu comportamento, é a relação e o problema é com [entre] o jogador e o clube. E eu fico do lado de dentro do clube. É técnico e clube juntos."
A saga da transferência fracassada explicada
O Tottenham enfrentou um período complicado com Richarlison, que fez força para sair durante a janela de verão. Um retorno proposto ao Everton fracassou no último dia da janela de transferências, enquanto as negociações com o Vasco da Gama também não avançaram porque não houve acordo sobre os termos pessoais.
De Zerbi revelou que tentou manter o atacante, dizendo: "No início desta temporada, falei com ele muitas vezes para convencê-lo a ficar, e ele não quis. Não posso ir todos os dias rezar para que ele fique."
- AFP
Qual é o próximo passo de Richarlison?
Richarlison e seus representantes estão atualmente tentando negociar uma rescisão contratual amigável com o Tottenham. O estafe do jogador mantém a ameaça de levar a disputa à Fifa. Se tiver sucesso, ele se tornaria um agente livre e poderia se juntar a um novo time antes da abertura da janela de janeiro.
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