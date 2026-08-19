O ponta poderoso está determinado a mostrar ao City do que é capaz, com o pai Emile, falando em associação com o site de apostas da Premier League BetWright, dizendo à GOAL, ao ser questionado sobre a decisão de deixar a Inglaterra para trás: “Acho que, aos 17, 18 anos, se você está pronto para jogar no time principal e não está tendo isso, e inevitavelmente não vai ter isso na Inglaterra, você precisa ir para algum lugar onde haja um histórico comprovado. A Alemanha parece ser um lugar com um histórico comprovado.

“Nosso sistema de base, em termos de seleções de base, tem alguns jogadores fantásticos. Os alemães viram isso repetidas vezes nesses jogadores. Por que não nos dão a oportunidade na Inglaterra?

“Não deveríamos necessariamente ter que ir para a Alemanha, não deveríamos necessariamente ter que ir para a Bélgica, não deveríamos necessariamente ter que ir para a França. É isso que está acontecendo. Estamos comprando jogadores na Inglaterra vindos da França, da Alemanha, aos 20, 21 anos. Temos jogadores de 20, 21 anos contra os quais vínhamos jogando regularmente, em nível internacional, e vencendo.

“E, sendo visto como aquela geração com Sancho, Phil Foden, aquela geração, acho que Marc Guehi também, era vista como a melhor da Europa. Mas não estamos recebendo oportunidades. Marc Guehi estava no Chelsea, não teve uma chance no Chelsea, teve que sair.

“Mas os outros estão todos tendo uma chance em seus respectivos países. E eu entendo, porque na Inglaterra temos a maior liga e possivelmente a melhor liga. Mas nossos garotos nunca vão ter uma chance.

“Meu filho [Jaden] tem 20 anos, fará 21 em breve. Aos 22 eu saí para o Liverpool depois de jogar cinco temporadas [no Leicester]. Então, agora temos garotos demais que estão sendo, eu não diria impedidos de avançar, mas estão perdendo anos importantes de aprendizado aos 18, 19, 20 para jogar no sub-21, o que não te dá nada. Tirando o EFL Trophy, que é bom. Eu gosto disso, gosto muito, mas isso são dois jogos.”