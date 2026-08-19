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Por que Reigan Heskey deixou o Manchester City e seguiu os passos de Jude Bellingham e Jadon Sancho, enquanto o ex-Liverpool e ex-astro da Inglaterra Emile, seu pai, explica a transferência para a Bundesliga
Jaden Heskey também faz parte do sistema de base do City
Reigan passou um período no sistema de base do City ao lado do irmão Jaden, que teve uma passagem por empréstimo pelo Sheffield Wednesday na temporada passada. Ambos eram muito bem avaliados pelo Chelsea, mas as oportunidades no time principal em uma potência da Premier League são sempre limitadas.
Chega um momento em que caminhos alternativos na carreira precisam ser considerados, com Reigan decidindo que o verão de 2026 era o momento ideal para mudar de rumo. Ele optou por abrir as asas bem longe de sua zona de conforto profissional.
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Heskey seguiu Sancho e Bellingham rumo à Bundesliga
Ele não é o primeiro a fazer isso, e não será o último. Sancho, que também fazia parte do elenco do City, foi para o Borussia Dortmund em 2017. Três anos depois, ele teve a companhia no Signal Iduna Park de seu companheiro de seleção inglesa Bellingham, com o irmão mais novo de Jude, Jobe, também dando esse passo.
Heskey, com uma partida pelo City na Copa da Liga no currículo, agora se encontra em Colônia. O acordo que o levou para lá pode acabar valendo até £ 8 milhões (US$ 11 mi), com vários adicionais sendo levados em conta na equação.
Por que Heskey trocou pesos-pesados da Premier League pela Bundesliga?
O ponta poderoso está determinado a mostrar ao City do que é capaz, com o pai Emile, falando em associação com o site de apostas da Premier League BetWright, dizendo à GOAL, ao ser questionado sobre a decisão de deixar a Inglaterra para trás: “Acho que, aos 17, 18 anos, se você está pronto para jogar no time principal e não está tendo isso, e inevitavelmente não vai ter isso na Inglaterra, você precisa ir para algum lugar onde haja um histórico comprovado. A Alemanha parece ser um lugar com um histórico comprovado.
“Nosso sistema de base, em termos de seleções de base, tem alguns jogadores fantásticos. Os alemães viram isso repetidas vezes nesses jogadores. Por que não nos dão a oportunidade na Inglaterra?
“Não deveríamos necessariamente ter que ir para a Alemanha, não deveríamos necessariamente ter que ir para a Bélgica, não deveríamos necessariamente ter que ir para a França. É isso que está acontecendo. Estamos comprando jogadores na Inglaterra vindos da França, da Alemanha, aos 20, 21 anos. Temos jogadores de 20, 21 anos contra os quais vínhamos jogando regularmente, em nível internacional, e vencendo.
“E, sendo visto como aquela geração com Sancho, Phil Foden, aquela geração, acho que Marc Guehi também, era vista como a melhor da Europa. Mas não estamos recebendo oportunidades. Marc Guehi estava no Chelsea, não teve uma chance no Chelsea, teve que sair.
“Mas os outros estão todos tendo uma chance em seus respectivos países. E eu entendo, porque na Inglaterra temos a maior liga e possivelmente a melhor liga. Mas nossos garotos nunca vão ter uma chance.
“Meu filho [Jaden] tem 20 anos, fará 21 em breve. Aos 22 eu saí para o Liverpool depois de jogar cinco temporadas [no Leicester]. Então, agora temos garotos demais que estão sendo, eu não diria impedidos de avançar, mas estão perdendo anos importantes de aprendizado aos 18, 19, 20 para jogar no sub-21, o que não te dá nada. Tirando o EFL Trophy, que é bom. Eu gosto disso, gosto muito, mas isso são dois jogos.”
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Heskey fez uma partida pelo time principal do Manchester City
Reigan Heskey atuou em dois jogos do Troféu da EFL pelo City na última temporada, contra Bolton e Rotherham, mas sua única experiência no time principal aconteceu quando saiu do banco com sete minutos restantes em um duelo da Copa da Liga Inglesa com o Huddersfield.
Mais tempo de jogo deve ser encontrado na Alemanha, com o jovem que chamou a atenção de muitos na Copa do Mundo Sub-17 de 2025, marcando quatro gols naquele torneio, pronto para abraçar as demonstrações de confiança que lhe foram negadas em Manchester.
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