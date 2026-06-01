Por que Reece James não procurou sua irmã Lauren em busca de conselhos para "vencer", agora que os Três Leões da Inglaterra buscam repetir os triunfos das Lionesses

A família James tornou-se sinônimo de futebol de elite na Inglaterra, com Reece e Lauren representando o Chelsea e seu país no mais alto nível. Como Lauren desempenhou um papel fundamental nos sucessos das Lionesses, muitos se perguntaram se Reece teria procurado sua irmã mais nova em busca de conselhos sobre como lidar com a pressão de um grande torneio internacional. No entanto, o capitão do Chelsea continua confiante em sua própria experiência.

Quando questionado em uma entrevista à revista GQ se Lauren havia dado algum conselho sobre como superar as dificuldades, James foi direto: “Não, acho que não. Talvez se eu nunca tivesse ganhado nada [ela o fizesse], mas já tive experiências de vitória antes, sei como é a sensação e o que é preciso.” Apesar da falta de troca de táticas, o orgulho pelas conquistas da irmã é evidente. “Sempre soube que o nível dela era estar no grande palco, atuando nos jogos mais importantes, e não estou nem um pouco surpreso. Tenho orgulho de vê-la jogando pelo Chelsea e representando a Inglaterra”, acrescentou.