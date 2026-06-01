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Por que Reece James não procurou sua irmã Lauren em busca de conselhos para "vencer", agora que os Três Leões da Inglaterra buscam repetir os triunfos das Lionesses
O sucesso dos irmãos e a fórmula vencedora
A família James tornou-se sinônimo de futebol de elite na Inglaterra, com Reece e Lauren representando o Chelsea e seu país no mais alto nível. Como Lauren desempenhou um papel fundamental nos sucessos das Lionesses, muitos se perguntaram se Reece teria procurado sua irmã mais nova em busca de conselhos sobre como lidar com a pressão de um grande torneio internacional. No entanto, o capitão do Chelsea continua confiante em sua própria experiência.
Quando questionado em uma entrevista à revista GQ se Lauren havia dado algum conselho sobre como superar as dificuldades, James foi direto: “Não, acho que não. Talvez se eu nunca tivesse ganhado nada [ela o fizesse], mas já tive experiências de vitória antes, sei como é a sensação e o que é preciso.” Apesar da falta de troca de táticas, o orgulho pelas conquistas da irmã é evidente. “Sempre soube que o nível dela era estar no grande palco, atuando nos jogos mais importantes, e não estou nem um pouco surpreso. Tenho orgulho de vê-la jogando pelo Chelsea e representando a Inglaterra”, acrescentou.
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Reencontro com Thomas Tuchel
A nomeação de Thomas Tuchel como sucessor de Gareth Southgate representou um grande incentivo para James. Tendo conquistado juntos a Liga dos Campeões em Stamford Bridge, os dois compartilham um respeito mútuo que James acredita ser fundamental para as perspectivas da Inglaterra nos Estados Unidos. O jogador de 26 anos ficou muito feliz ao ver seu ex-treinador no clube assumir o comando da seleção nacional em um momento tão decisivo.
“Temos um ótimo relacionamento, então fiquei feliz por trabalhar novamente com alguém que me conhecia e sabe como tirar o melhor de mim”, explicou James. Ao discutir o que faz do alemão o homem certo para o cargo, ele continuou: “Acho que ele é um dos melhores treinadores. Para mim, ele venceu no mais alto nível. Ele treinou vários times de nível mundial e acredito nele, no seu estilo de jogo e no que ele quer. Ele tira o melhor de cada jogador e da equipe.”
Superando a dor de perder algo
Ter ficado de fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar devido a uma lesão no joelho continua sendo uma fonte de motivação para James. A frustração de assistir de fora só serviu para aguçar seu foco para o próximo torneio, alimentando o desejo de provar que seus críticos estavam errados. Agora, de volta à plena forma física e assumindo a braçadeira de capitão no Chelsea, James sente que está na melhor posição possível para contribuir para um verão histórico para o futebol inglês.
“Muitas pessoas duvidaram de mim e me deram como perdido. Mas [isso] me deu muita garra para voltar mais forte”, admitiu James. “Sempre soube que era bom o suficiente e que voltaria a estar saudável. Para ser sincero, isso está na minha cabeça desde 2022, porque perdi [o Catar] e meu sonho é jogar na Copa do Mundo, levantar a taça e ajudar meu país. Desde então, tenho os olhos voltados para este torneio e tenho tentado fazer tudo o que posso para trabalhar em direção a ele.”
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Construindo um legado para o futuro
Embora a história da seleção inglesa esteja repleta de “gerações de ouro” que não conseguiram atingir o sucesso esperado, James está focado no presente. Ele reconhece a qualidade do elenco atual, que conta com nomes como Jude Bellingham e Harry Kane, mas insiste que a equipe está jogando por sua própria glória, em vez de tentar saldar dívidas antigas em nome de ícones do passado. Seu compromisso com o Chelsea, com quem assinou recentemente um contrato de longo prazo, continua sendo a base de sua carreira.
“Sempre que você veste a camisa, você [simplesmente] quer representar a Inglaterra da melhor maneira possível, e essa maneira é ganhar troféus”, afirmou James. Refletindo sobre seu papel como líder, ele observou como a capitania o amadureceu: “Estou mais velho agora, tenho mais experiência. A vida e o futebol são duas coisas completamente diferentes, mas [ser capitão me deu] uma compreensão maior sobre de onde as pessoas vêm, a cultura em que vivem. Sempre tento fazer com que se sintam à vontade, porque o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo; quanto mais à vontade estiverem, melhor será o desempenho delas.”