Por que os torcedores do Rangers estão xingando Jurgen Klopp, já que o ex-técnico do Liverpool é considerado responsável pela mudança na comissão técnica do Ibrox

Em uma reviravolta que poucos em Ibrox esperavam, o ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, foi apontado como uma figura-chave na decisão de Rohl de deixar o Rangers. Klopp, que assumiu um cargo de destaque como diretor global de futebol da Red Bull após deixar Anfield, teria usado sua influência para atrair o jogador de 37 anos para a Áustria.

O ex-diretor executivo do Aberdeen, Keith Wyness, revelou que as conversas entre os dois alemães tiveram um papel significativo no acordo. Em entrevista ao Football Insider, Wyness explicou a situação: “Sempre disse que achava que o Rangers estava certo em apoiar Rohl na situação envolvendo James Tavernier. Achei que ele tinha liderança e que estava demonstrando sinais de que entendia como iria construir o futuro do clube. Para mim, é um grande golpe. Eu até ouvi rumores de que Klopp havia se envolvido em conversas com ele sobre a ida para Salzburgo.”

Wyness se refere ao conflito entre Rohl e Tavernier que eclodiu antes do último jogo da temporada, depois que o capitão, que estava de saída, recusou a decisão do técnico de deixá-lo no banco para seu último jogo em casa, o que levou à sua retirada total do elenco e a um desentendimento público.