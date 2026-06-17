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Por que os torcedores do Rangers estão xingando Jurgen Klopp, já que o ex-técnico do Liverpool é considerado responsável pela mudança na comissão técnica do Ibrox
A ligação com Klopp por trás da saída de Rohl
Em uma reviravolta que poucos em Ibrox esperavam, o ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, foi apontado como uma figura-chave na decisão de Rohl de deixar o Rangers. Klopp, que assumiu um cargo de destaque como diretor global de futebol da Red Bull após deixar Anfield, teria usado sua influência para atrair o jogador de 37 anos para a Áustria.
O ex-diretor executivo do Aberdeen, Keith Wyness, revelou que as conversas entre os dois alemães tiveram um papel significativo no acordo. Em entrevista ao Football Insider, Wyness explicou a situação: “Sempre disse que achava que o Rangers estava certo em apoiar Rohl na situação envolvendo James Tavernier. Achei que ele tinha liderança e que estava demonstrando sinais de que entendia como iria construir o futuro do clube. Para mim, é um grande golpe. Eu até ouvi rumores de que Klopp havia se envolvido em conversas com ele sobre a ida para Salzburgo.”
Wyness se refere ao conflito entre Rohl e Tavernier que eclodiu antes do último jogo da temporada, depois que o capitão, que estava de saída, recusou a decisão do técnico de deixá-lo no banco para seu último jogo em casa, o que levou à sua retirada total do elenco e a um desentendimento público.
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A pressão e o aquário de Glasgow
Apesar de ter dado a entender anteriormente que estava comprometido a longo prazo com o projeto de reconstrução em andamento no Rangers — clube que assumiu em outubro de 2025 ao assinar um contrato de dois anos e meio, antes de, por fim, levá-lo ao terceiro lugar na Premiership escocesa —, Rohl parece ter se deixado convencer pela oportunidade de se juntar à rede Red Bull. O Red Bull Salzburg, que terminou em terceiro lugar na Bundesliga austríaca na última temporada, oferece uma estrutura familiar e um retorno a um ambiente mais próximo da terra natal do técnico.
Wyness sugeriu que a intensidade da vida na Escócia também pode ter influenciado essa saída repentina. “Já vimos isso antes: os técnicos alemães tendem a buscar voltar para perto da Alemanha quando têm a chance, e eu consigo entender isso, porque Glasgow não é um lugar fácil de se adaptar, dada a rivalidade entre os dois grandes clubes, acredite. E, portanto, Rohl pode ter visto isso como um desafio”, acrescentou Wyness.
Diretoria do Ibrox é pega de surpresa
A diretoria do Rangers teria decidido manter sua confiança em Rohl, mesmo após um desfecho decepcionante na campanha do campeonato nacional. O caráter repentino de sua saída para o Salzburg deixou a diretoria correndo para encontrar um substituto, a fim de evitar que os planos de contratações para o verão entrassem em completo caos.
Wyness destacou a falta de continuidade que isso gera em um momento crucial para o clube. “É uma situação difícil para o Rangers, porque eles pretendiam manter Rohl e seguir em frente, e ele decidiu abandonar o barco agora. Este é um momento em que o Rangers precisava de estabilidade, e não a conseguiu. Portanto, quem quer que assuma o cargo, há uma dúvida”, observou o ex-CEO. O técnico do Hearts, Derek McInnes, já surgiu como um dos principais candidatos a assumir o comando.
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A trajetória tática de Rohl e a reconstrução do Salzburg
Rohl é atualmente muito respeitado em toda a Europa como uma das mentes jovens mais brilhantes do futebol, o que faz dele a escolha ideal para o Red Bull Salzburg, que busca desesperadamente recuperar seu domínio nacional. Sua sólida base tática — forjada durante o período em que atuou como assistente de Hansi Flick tanto no Bayern de Munique quanto na seleção alemã — é exatamente o tipo de expertise que Klopp deseja integrar à estrutura do Red Bull para liderar uma reconstrução abrangente.
Essa reformulação tática surge como resposta direta a uma temporada desastrosa para o Salzburg, que terminou na pior colocação no campeonato desde o início da era Red Bull e, consequentemente, não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões.
Derek McInnes substituirá Rohl no Ibrox, reunindo-se novamente com o atacante Lawrence Shankland depois que a dupla levou o Hearts ao topo da Premiership até a última partida da temporada, quando perdeu para o Celtic e viu a equipe de Martin O’Neill conquistar o título.